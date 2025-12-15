Plánování závěrečných kontrolních hovorů s klienty před koncem roku
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Prosinec je plný dobrých předsevzetí a špatné dostupnosti. Mezi svátky, dovolenými a termíny na poslední chvíli se domlouvání závěrečných schůzek s klienty může proměnit v dlouhou e-mailovou konverzaci. Tento průvodce ukazuje, jak naplánovat tyto koncoroční rozhovory rychle, zdvořile a bez chaosu v kalendáři.
Proč jsou závěrečné hovory s klienty na konci roku důležité
Závěrečné hovory na konci roku nejsou jen o zaškrtnutí políčka. Pomohou ti uzavřít nedořešené záležitosti, potvrdit další kroky na leden a ukázat klientům, že jim věnuješ pozornost, než se všichni odhlásí na svátky.
Jsou také příležitostí k zhodnocení pokroku bez tlaku, který s sebou nese formální hodnotící schůzka, k dohodě na tom, co se přenese do nového roku, a k zamezení nedorozuměním, jakmile začnou vánoční prázdniny.
Proč je v prosinci těžší plánovat kontrolní hovory
Prosincová dostupnost vypadá na papíře jednoduše, ve skutečnosti je to ale složitější. Klienti mohou pracovat zkrácenou pracovní dobu, brát si spontánní volno nebo se snažit vměstnat „ještě jednu poslední schůzku“ před dovolenou.
V polovině prosince jsou kalendáře přeplněné, volné termíny se téměř nekryjí a trpělivost s e-maily ohledně domlouvání termínů je na bodu mrazu.
Časté problémy s plánováním na konci roku a jak je řešit
Výzva v plánování
Co se obvykle stane
Lepší přístup
Omezená dostupnost pro klienty
Dlouhé e-mailové konverzace při hledání vhodného termínu
Sdílej předem malý výběr reálných časových termínů
Zkrácená pracovní doba
Schůzky se odkládají nebo zapomínají
Nabízej kratší kontrolní hovory, které se snáze vejdou do rozvrhu
Různé sváteční rozvrhy
Nejasnosti ohledně toho, kdo je kdy k dispozici
Nech klienty vybrat si z tvé aktuální dostupnosti
Zrušení na poslední chvíli
Schůzky se ruší bez náhradního řešení
Nech si volná místa v rezervaci pro rychlé přeplánování
Rozhodovací únava v prosinci
Klienti odkládají odpověď
Usnadni rezervaci v jednom kroku, bez e-mailů
Jak naplánovat závěrečné kontrolní hovory s klienty bez zbytečného dohadování
Cílem není najít ideální termín. Jde o to najít termín, který se dá rychle domluvit.
Nejprve se rozhodni, kolik času skutečně potřebuješ. Mnoho závěrečných hodnocení roku lze zvládnout za 15–30 minut, pokud je program jasný. Kratší schůzky se snáze vměstnají do nabitých kalendářů a v prosinci působí ohleduplněji.
Dále nabídni omezený výběr možností namísto volného výběru. Když klienti vidí pouze reálné časové termíny, je větší pravděpodobnost, že se rozhodnou rychle, místo aby to odkládali.
A konečně, usnadni klientům výběr, aniž by museli odpovídat na několik e-mailů. Díky jednoduchému odkazu na plánování si mohou prohlédnout volné termíny a vybrat si čas, který jim vyhovuje vzhledem k jejich dovolenkové plány.
Jak jednat s klienty, kteří mají velmi omezenou dostupnost
Někteří klienti nebudou mít vůbec moc času. To ale neznamená, že se anketa nevyplatí.
Pokud je volných termínů málo, nabídni místo úplného zrušení kratší hovory, jasně zdůrazni, že cílem je rychlé shrnutí, nikoli podrobná analýza, a umožni klientům rezervovat si poslední volné termíny bez vyjednávání.
Krátký, cílený rozhovor před koncem roku je často lepší než dlouhá schůzka, která se nikdy neuskuteční.
Co by mělo být obsaženo v závěrečném kontrolním hovoru
Lehký program usnadňuje plánování a zajišťuje, že hovor bude přínosný.
Mezi typická témata patří to, co se letos podařilo dokončit, co se chystá v lednu, dostupnost během vánočních prázdnin a další kroky pro nový rok.
Když klienti vědí, že se anketa bude držet daného tématu, je větší pravděpodobnost, že se do ní zapojí.
„Dříve jsme trávili více času plánováním prosincových kontrolních hovorů než jejich samotným prováděním. Jakmile jsme přešli na sdílení rezervačního odkazu s omezenými časovými sloty, klienti si termíny rezervovali rychleji a my jsme rok uzavřeli, aniž bychom museli honit kalendáře.“ – Account manager ve společnosti poskytující profesionální služby
Jak pomáhají nástroje pro plánování během předvánočního shonu
Prosinec není čas na ruční organizování schůzek. Když je volný čas omezený, nástroj pro plánování schůzek pomůže všem vidět reálné možnosti a domluvit se bez potíží.
Pro závěrečné konzultace s klienty to znamená méně e-mailů, rychlejší rozhodnutí a méně stresu pro tebe i tvé klienty. Zároveň to nastoluje profesionální tón pro nadcházející rok.
Často kladené otázky: plánování závěrečných kontrolních hovorů s klienty
Opravdu chtějí klienti v prosinci kontrolní hovory?
Ano. Pokud jsou krátké a výstižné, mnoho klientů ocení, když rok uzavřou s jasným přehledem, místo aby si do ledna přenášeli nevyřešené záležitosti.
Co když se klient nemůže sejít před svátky?
To nevadí. Použij kontrolní hovor jako možnost, ne jako požadavek. Pokud to nevyjde, je stále snazší naplánovat ho na začátek ledna, když jsou očekávání jasná.
Jak dlouho by měl trvat závěrečný rozhovor na konci roku?
Obvykle stačí patnáct až třicet minut. Kratší hovory se snáze domlouvají a v rušném období působí uctivěji.
Měl bych místo telefonátů nabídnout osobní schůzky?
V prosinci se schůzky obvykle domlouvají snáze. Pokud klient upřednostňuje osobní schůzku, považuj to spíše za výjimku než za standard.
Který produkt Doodle je nejvhodnější pro plánování závěrečných kontrolních hovorů?
Záleží na tom, jak pracuješ. Funkce Doodle 1:1 je ideální pro krátké individuální hovory, zatímco rezervační stránky se hodí, pokud chceš, aby si klienti v rušném prosinci rezervovali termín z omezeného počtu volných časových slotů.
Kdy bych měl použít skupinovou anketu místo rezervačního odkazu?
Skupinová anketa se hodí, když se stejného check-inu musí zúčastnit více než dvě osoby, například při hovoru s klientem, kde je zapojeno více zúčastněných stran. Umožňuje všem hlasovat o termínech bez zdlouhavých e-mailových konverzací.
Jsou přihlašovací listiny užitečné pro plánování na konci roku?
Ano. Přihlašovací listiny jsou dobrou volbou, když nabízíš pevně stanovený počet termínů pro přihlášení, úředních hodin nebo termínů pro roční hodnocení a chceš, aby si klienti rezervovali místo bez nutnosti domlouvání.
Potřebují klienti účet Doodle, aby si mohli rezervovat hovor?
Ne. Klienti si mohou vybrat čas nebo se přihlásit na termín bez nutnosti vytvoření účtu, což urychluje plánování a eliminuje potíže na konci roku.
Zakonči rok bez stresu s plánováním
Plánování závěrečných schůzek s klienty nemusí být tou nejtěžší částí prosince. Když omezíš možnosti, zkrátíš schůzky a necháš klienty vybrat si, co jim vyhovuje, stanou se tyto poslední rozhovory snadnými místo vyčerpávajícími.
Nástroje jako Doodle ti pomohou tím, že ti hned na začátku ukážou skutečnou dostupnost, takže můžeš rychle domluvit poslední schůzky a vyrazit na dovolenou s vědomím, že je vše vyřízené – a leden máš už pod kontrolou.
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