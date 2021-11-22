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Integrace Doodle a Zoom zvyšuje efektivitu a zapojení účastníků při virtuálních schůzkáchDoba čtení: 6 min22 11, 2021
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Stručná historie schůzek | DoodleDoba čtení: 4 min18 10, 2022
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AKTUALIZACE: Termíny pro žádosti o schůzkyDoba čtení: 1 min7 3, 2023
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10 nejčastějších chyb při zasedáních správních rad neziskových organizací (a jak často se scházet)Doba čtení: 4 min22 11, 2021
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Strategie time managementu pro freelancery: Komplexní průvodceDoba čtení: 5 min22 12, 2023
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Doodle – cesta k lepším schůzkámDoba čtení: 3 min22 11, 2021
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Jak najít svou specializaci jako freelancerDoba čtení: 5 min15 6, 2023
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Digitální přizpůsobení náboru a zapracování nových zaměstnanců v souvislosti s COVID-19Doba čtení: 4 min22 11, 2021
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Nový Doodle: Snadné plánováníDoba čtení: 6 min7 3, 2023