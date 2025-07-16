Jak mohou freelancerové využít Stripe k rychlejšímu získání plateb
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Práce na volné noze ti dává spoustu svobody. Sám si určuješ rozvrh, vybíráš si projekty a pracuješ odkudkoli chceš. Ale s tou svobodou přichází i pár starostí. Jedna z největších? Vyplácení peněz.
Pošleš fakturu. Čekáš. Možná jednou upomeneš. Pak ještě jednou. A někdy se peníze přesto neobjeví včas. Pokud trávíš více času honěním plateb než placenou prací, nejsi sám.
Dobrou zprávou je, že existuje lepší způsob, jak to vyřešit. Nástroje jako Stripe a Doodle ti pomohou proměnit rezervace v příjmy, a to bez všech těch zbytečných kroků.
Pojďme si povědět, jak Stripe funguje, proč si ho freelanceri tak oblíbili a jak se perfektně hodí do tvého každodenního života.
Dostávat výplatu by nemělo být jako samostatná práce
Pravdou je, že i když odvádíš skvělou práci, neznamená to, že ti vždy zaplatí včas. Klienti mají plné ruce práce. Faktury se ztratí v e-mailových schránkách. A pokud spolupracuješ s lidmi z různých zemí, zpoždění plateb jsou ještě častější.
Jako freelancer je tvůj čas tvým příjmem. A čas, který strávíš psaním faktur, zasíláním připomínek nebo čekáním na platby, je čas, který už nikdy nezískáš zpět.
Proto se stále více freelancerů obrací na Stripe.
Stripe pomáhá freelancerům dostat zaplaceno rychleji
Stripe usnadňuje přijímání plateb, aniž bys musel zřizovat celý e-shop nebo vyvíjet jakékoli technické řešení. Můžeš přijímat platby kreditními kartami, bankovními převody, Apple Pay, Google Pay a dalšími způsoby ve více než 135 měnách.
Funguje to na pozadí, zatímco ty se soustředíš na svou práci. Klienti nepotřebují účet na Stripe. Dostanou odkaz, zaplatí a je hotovo.
Stripe ti také pomůže:
Dostaň zaplaceno předem, místo až po dokončení práce
V případě potřeby nabídni vrácení peněz nebo úpravu výsledků
Uchovávej záznamy pro daňové účely nebo pro zprávy pro klienty
Využij vestavěné funkce zabezpečení a dodržování předpisů, aniž bys je musel spravovat sám
Jakmile to nastavíš, Stripe prostě funguje. A ty strávíš méně času starostí o to, kdy platby dorazí.
Rezervace a platby by měly probíhat současně
Věc se má takhle. Stripe zpracovává tvé platby, ale nepomůže ti spravovat tvůj rozvrh. Neřekne klientům, kdy máš volno. Nezasílá připomínky. Nezabrání tomu, aby ti někdo na poslední chvíli zrušil hovor bez varování.
A právě tady přichází na řadu Doodle.
Doodle umožňuje lidem rezervovat si tvůj čas a Stripe zajistí, aby za to zaplatili. Společně pokryjí vše, od výběru termínu až po potvrzení platby.
Můžeš:
Sdílej odkaz 1:1 pro rychlé schůzky nebo úvodní hovory
Nastav si rezervační stránku s více možnostmi a cenami
Některé ankety zpoplatni, jiné nech zdarma
Přidej připomenutí, aby se lidé dostavili připraveni
Řekněme například, že jsi webový designér na volné noze. Nabízíš 20minutový úvodní hovor a 90minutovou strategickou schůzku. S Doodle a Stripe můžeš vytvořit obě možnosti, nastavit ceny a umožnit lidem rezervovat si termín a zaplatit v jednom kroku.
Žádná samostatná faktura. Žádné e-mailové korespondence. Jen odkaz, čas a peníze na tvém účtu.
Freelanceři, kteří využívají placené plánování, mají vše pod kontrolou
Platba předem má ještě jednu výhodu. Stanovuje hranice. Dáváš tak svým klientům najevo, že tvůj čas má svou hodnotu a že provozuješ seriózní podnik.
Placené rezervace snižují počet zrušení. Zastavují spirálu bezplatného poradenství. A zajišťují, že každá schůzka ve tvém kalendáři je zaplacená.
Přestaneš řešit problémy zadarmo. A začneš věnovat více času práci, která ti přináší příjem.
Proč Stripe a Doodle tak dobře spolupracují
Stripe usnadňuje platby. Doodle zjednodušuje plánování. Společně poskytují tvému podnikání na volné noze řešení, které funguje bez zbytečného stresu.
Máš plnou kontrolu nad svou dostupností
Ceny si stanovíš jasně
Peníze dostaneš ještě před začátkem ankety
A tvoji klienti získají plynulý a profesionální zážitek
Nepotřebuješ žádný složitý systém. Stačí jednoduchý způsob, jak představit své služby, sdílet odkaz a dostat zaplaceno.
Vážíme si tvého času a usnadňujeme ti spolupráci
Nestal ses freelancerem jen proto, abys trávil večery honěním faktur. Udělal jsi to proto, abys odváděl skvělou práci a vybudoval si něco vlastního.
Stripe a Doodle ti s tím pomohou tím, že promění tvůj kalendář v příjem. Už žádné bezplatné konzultace, které nikam nevedou. Už žádné neplacené hodiny ve tvé schránce. Jen rezervovaný čas, placené sezení a systém, který funguje sám.
Tvůj čas je cenný. Nyní za něj můžeš dostat zaplaceno hned v okamžiku, kdy si ho někdo rezervuje.
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