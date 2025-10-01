Najdi svou skutečnou cílovou skupinu rychleji díky konverzacím AIO
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Pokud přesně nevíš, pro koho to vytváříš, stávají se rozhodnutí ohledně pozice na trhu, plánování a produktu pouhým hádáním. Nejrychlejší cestou k jasnosti nejsou přehledové panely – jsou to lepší rozhovory. Využij AIO (Aktivity, Zájmy, Názory) k strukturování těchto rozhovorů a ke sladění prodejního a marketingového týmu na základě získaných poznatků. Tak se zaměříte na svou skutečnou cílovou skupinu a budete společně postupovat rychleji.
Proč AIO?
AIO je jednoduchý psychografický nástroj, který zachycuje, co zákazníci dělají, chtějía věří – nejen to, kým jsou. Pokud budete AIO důsledně sledovat, odhalíte vzorce, které vám ukážou segmenty s největší pravděpodobností nákupu, setrvání a růstu.
AIO podněty
Objektiv AIO
Cíl otázek
Příklady otázek
Aktivity (co dělají)
Zmapuj pracovní postup, nástroje a spouštěče
„Vysvětli mi, jak jsi postupoval při svém posledním úkolu.“ „Jaké nástroje používáš a v jakém pořadí?“ „Co je podnětem pro tuto práci?“
Zájmy (co chtějí)
Upřesni výsledky a ukazatele úspěchu
„Které výsledky jsou nejdůležitější?“ „Jak dnes měříte úspěch?“ „Co by znamenalo úspěch za 30/60/90 dní?“
Názory (co si myslí)
Odhal přesvědčení, námitky a kritéria
„Co je v této kategorii přeceňováno?“ „Máte nějaké obavy ohledně přijetí nebo návratnosti investic?“ „Co je pro vás rozhodujícím faktorem?“
Sladit prodej a marketing s poznatky, které vedou k akci
Rytmus prodeje a marketingu (lehký styl + jasně definované odpovědnosti)
Sdílená taxonomie AIO – Standardizuj pole A_, I_, O_ (plus blok poznámek „doslovně“) ve svém CRM. (Odpovědní: RevOps + PMM)
Průvodce společným objevováním – Společně připravte 8–10 otázek typu „vše v jednom“ (AIO) pro prodej a marketing; vyřaďte všechny, které již nepřinášejí užitečné informace. (Podpora + PMM)
Týdenní synchronizace AIO (30 min) – Obchodní tým přinese 2–3 úryvky z hovorů; marketingový tým přinese 1–2 hypotézy týkající se zpráv/nabídek. Vyber jeden test na příští týden. (Vedoucí prodeje + PMM)
Insight → mapování aktiv – Pokud se nějaký názor opakuje (např. „riziko implementace“), přilož odpovídající případovou studii/FAQ a předlohu pro rozhovor. (PMM + obsah + SE)
Dashboardy RevOps – Segmentuj úspěšnost, dobu cyklu a ACV podle nejčastějších vzorců AIO a sdílej výsledky každý týden. (RevOps)
Mini-příklad: Poté, co tým označil 37 obchodů štítkem „Názory: důkaz hodnoty“, vydal jednostránkový dokument s „výsledky za 90 dní“. Úspěšnost těchto obchodů vzrostla o 11 % a doba cyklu se zkrátila o 6 dní.
Odstraň překážky: přilákej do kalendáře více schůzek
Usnadni si plánování – a hned na začátku získej podrobnější kontext AIO.
Rezervační stránka – Umožni zákazníkům, aby si sami rezervovali vhodného interního hostitele. Přidej krátký úvodní dotazník se 2–3 otázkami typu „vše v jednom“, aby hovory začaly s kontextem. Příklad úvodního dotazníku: „Co vás vedlo k tomuto hovoru?“ (A) · „Jaký výsledek by pro vás znamenal úspěch?“ (I) · „Máte nějaké obavy ohledně nástrojů, jako je ten náš?“ (O)
1:1 – Nastav si pravidelné rozhovory se zákazníky (spokojení/správci/odcházející). Udržuj otázky AIO konzistentní, abys je mohl v průběhu času porovnávat.
Skupinová anketa – Rychle najdi společné body pro mezifunkční debriefingy nebo zákaznické rady. Sladěte prodej, marketing a produktový tým ohledně dalších kroků.
Přihlašovací listina – Nábor výzkumných panelů nebo beta workshopů s omezeným počtem míst. Vyvažuj role (uživatel/správce/vedoucí) pro ověření sdělení a zapojení účastníků.
Sada pro konverzaci
Program (30–45 min):
1) Kontext a role (2–3 min) 2) Návod k jednotlivým aktivitám (10 min) 3) Zájmy a ukazatele úspěchu (8 min) 4) Názory a námitky (10 min) 5) Přehrání a potvrzení (3 min) 6) Volitelná ukázka v souladu s A/I/O (5–10 min)
Schéma polí CRM (rychlý start)
Název pole
Typ
Příklad hodnot
A_Workflow
Dlouhý text
„Zadání → návrh → schválení → kontrola kvality → zveřejnění“
A_Toolchain
Vícevýběrový seznam
Asana; HubSpot; Figma; GA4
A_Trigger
Seznam možností
„Uvedení nového produktu“; „Čtvrtletní kampaň“
I_PrimaryOutcome
Seznam možností
„Pipeline“; „Activation“; „Time-to-value“
I_KPI
Text
„MQL→SQL 25 %“; „Zapracování < 3 dny“
I_Časový rámec
Seznam možností
30 dní; 60 dní; 90 dní
O_TopObjection
Seznam možností
„Riziko přijetí“; „Náročnost integrace“; „Cena“
O_DecisionCriteria
Vícevýběrový seznam
„Time-to-value“; „Security“; „Admin controls“
AIO_Verbatim
Dlouhý text
Přímé citace k použití v textu
Segment_AIO
Formule/odvozená
Nejpoužívanější šablona AIO (např. zaměřený na aktivaci, Asana na prvním místě)
Ukazatele, na kterých záleží (pro neustálé zlepšování dopadu a efektivity)
Míra pokrytí AIO – Jak často jsou při kvalifikovaných hovorech vyplňována pole A/I/O.
Doba od získání poznatků po vytvoření materiálu – Počet dní od opakovaného názoru k živému obsahu/tématu diskuse.
Zvýšení výkonu v souladu se sdělením – Nárůst výkonnosti textu založeného na AIO ve srovnání s kontrolní skupinou.
Výkonnost segmentů – Míra úspěšnosti a doba cyklu podle vzorců AIO.
Efektivita plánování – Doba do zahájení schůzky a míra neúčasti po zavedení rezervační stránky / skupinových anket / přihlašovacích listin.
Bring it home
Najít svou cílovou skupinu není o hádání – je to o společném naslouchání. Využij AIO k usměrňování konverzací, sladění obchodního a marketingového oddělení ohledně toho, co zákazníci dělají, chtějí a čemu věří, a k zjednodušení plánování, aby k těmto konverzacím skutečně docházelo. Se správnými otázkami – a správným postupem při sjednávání schůzek – přesněji identifikujete svou cílovou skupinu a vytvoříte dynamiku, která se projeví v obchodním potenciálu i výkonu.
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