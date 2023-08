O processo de escolha de horários em dias individuais é algo que nossos usuários estão muito familiarizados quando agendam um evento com o Doodle, mas e quanto ao agendamento de eventos que abrangem vários dias, tais como férias com amigos ou uma conferência? Nossos usuários têm frequentemente solicitado um recurso de vários dias, e temos o prazer de dizer que as pesquisas de eventos de vários dias são agora suportadas internacionalmente na versão Desktop Web do Doodle!

Este novo recurso gratuito já está disponível nos Estados Unidos e no Canadá, e os usuários nesses locais testaram eventos de vários dias e forneceram seu feedback. Durante este período de testes, foram criadas cerca de 65.000 pesquisas de eventos de vários dias e mais de 250.000 pessoas participaram desses eventos. Com base no sucesso dessas pesquisas, chegou o momento de lançar este recurso a todos os nossos usuários.

A programação de um evento de vários dias é simples. Basta clicar em uma data, pegar a seta verde e selecionar o número de dias que você precisa.