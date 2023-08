The best ways to celebrate St. Patrick's Day in Atlanta

Il giorno di San Patrizio è una celebrazione di tutto ciò che è irlandese. Molte città hanno il loro modo unico di onorare questo giorno e Atlanta, in Georgia, non fa eccezione. Che siate originari della città o in visita, ci sono molti modi per vivere lo St. Patrick's Day alla maniera del Sud.

Dai cibi tradizionali irlandesi alle libagioni verdi e alla musica vivace, Atlanta ha tutto per quanto riguarda i festeggiamenti del giorno di San Patrizio. Dalla parata e dal festival di Buckhead ai famosi pub e bar del centro, potete trovare qualcosa da fare in qualsiasi zona della città vi troviate. Ecco alcuni dei modi migliori per festeggiare e programmare il giorno di San Patrizio ad Atlanta.

La parata del giorno di San Patrizio ad Atlanta

La parata di Atlanta per il giorno di San Patrizio è una delle più grandi e migliori del Paese e attira ogni anno grandi folle. La parata parte a mezzogiorno da Peachtree Street e prosegue lungo la 5a strada fino al Woodruff Park, dove viene servita abbondante birra verde.

La parata presenta centinaia di carri e partecipanti, tra cui banche, scuole, organizzazioni comunitarie, bande musicali, gruppi di danza irlandese, gruppi militari e molti altri. La parata culmina con il Festival di San Patrizio con intrattenimento dal vivo e una varietà di venditori.

Per vivere al meglio il giorno di San Patrizio ad Atlanta, assicuratevi di indossare qualcosa di verde e di arrivare presto: la parata inizia a mezzogiorno e la folla tende ad essere enorme.

Fado Irish Pub

Se volete festeggiare il giorno di San Patrizio con stile, recatevi al Fado Irish Pub. Questo pub è il luogo ideale per gustare cibi e bevande tradizionali irlandesi, oltre a musica dal vivo e intrattenimento.

Se non riuscite a raggiungere il Fado's, un altro pub da visitare è il Meehan's Public House. Questo accogliente bar offre un'ottima selezione di piatti e bevande tradizionali irlandesi, oltre a musica dal vivo e intrattenimento durante tutto il giorno. Godetevi una pinta di Guinness o un po' di fish and chips mentre ammirate l'atmosfera vivace.

Shamrock: Un festival per il giorno di San Patrizio

Qualunque sia il vostro programma per il giorno di San Patrizio, non potete sbagliare se trascorrete almeno una parte della festa allo Shamrock: A St. Patrick's Day Festival. È uno dei modi migliori per festeggiare e offre sempre un'ampia varietà di attività divertenti per persone di tutte le età.

Non mancate di recarvi al Centennial Olympic Park per la Shamrock Concert Series. Per tutto il pomeriggio e la sera, potrete ascoltare la musica dal vivo di alcune delle migliori band locali di Atlanta. È inoltre possibile acquistare cibo e bevande in abbondanza, per continuare la festa per tutta la notte.

Per i bambini c'è molto da divertirsi in quest'area adatta alle famiglie. Dai giochi alle case gonfiabili, passando per la pittura del viso e molto altro ancora. Inoltre, è possibile partecipare alle tradizionali danze Ceilidh.

Prendete un po' di verde, indossate una maschera e agitate il vostro trifoglio! Il parco festeggerà con musica dal vivo, DJ, spettacoli e molto altro ancora. Inoltre, per quanto riguarda il cibo, troverete ostriche fritte, pollo e cestini di alligatore. Gnam.

I migliori posti dove mangiare e bere il giorno di San Patrizio ad Atlanta

Atlanta è famosa per il suo cibo e il giorno di San Patrizio non fa eccezione. Ecco alcuni dei migliori posti da provare il 17 marzo.

Irish Bred Pub: Questo pub è un luogo ideale per gustare cibi e bevande tradizionali irlandesi. Serviranno manzo e cavoli, pasticcio di pastore e Guinness per tutto il giorno.

Tin Lizzy's Cantina: Tin Lizzy's servirà margaritas verdi per tutto il giorno. Se state cercando un modo festoso per festeggiare, questo è il posto che fa per voi.

Paddy O'Neill's: Il Paddy O'Neill's ha sempre un'atmosfera fantastica e i suoi nachos irlandesi sono lo spuntino perfetto per accompagnare i vostri drink.

McGill's Pub: Il McGill's è il luogo perfetto per festeggiare il tradizionale giorno di San Patrizio. I suoi piatti e le sue bevande irlandesi sono un ottimo modo per trascorrere la giornata.

Museo dei bambini di Atlanta

Il Children's Museum di Atlanta è un luogo ideale per educare i bambini al patrimonio irlandese. Per il giorno di San Parroco, organizzano uno speciale momento di narrazione con racconti folcloristici irlandesi, offrono ai bambini la possibilità di estrarre le proprie ricchezze di folletto e di sperimentare la creazione dei propri arcobaleni. Per non parlare della possibilità di imparare a ballare la giga irlandese o di creare nodi celtici. È un grande divertimento per i bambini di tutte le età.

Atlanta's St. Patrick's 5K

L'annuale Atlanta St. Patrick's 5K si tiene prima della parata. Nel parco ci sarà una festa post-gara con musica dal vivo, cibo e bevande.

Che si tratti di una gara per vincere o di una semplice passeggiata, è un ottimo modo per tenersi in forma e trascorrere un divertente giorno di San Patrizio.