Chiunque lavori in una grande azienda, sa benissimo quanto possa essere difficile a volte cimentarsi nell’organizzazione di un meeting. In realtà aziendali di una certa grandezza infatti, soprattutto nel caso in cui si debba organizzare una riunione che coinvolga molti colleghi di diversi dipartimenti, spesso anche dislocati in diverse sedi e paesi, può diventare davvero complesso riuscire a trovare un momento in cui tutti siano disponibili e liberi da impegni. Ricevere inoltre un feedback istantaneo da tutti i partecipanti coinvolti tramite i mezzi di comunicazione tradizionale (mail, telefono, chat), è praticamente impossibile e ci si trova quindi a dover modificare più volte date e orari della riunione, rendendo il processo di organizzazione del meeting un’operazione lunga e macchinosa. Grazie a Doodle, organizzare una riunione non sarà più così stressante.

Come organizzare una riunione di lavoro con Doodle

In questa breve guida ti spiegheremo come organizzare una riunione di lavoro con i colleghi in maniera facile e intuitiva, tramite Doodle, utilizzando un esempio pratico. Ammettiamo che Stefano Carbone, manager del dipartimento logistica, debba effettuare l’organizzazione di un meeting con tutti i manager della logistica delle varie divisioni dislocate in tutta Italia, per definire la strategia distributiva del nuovo prodotto appena lanciato in commercio. Riuscire a trovare una data e orario che sia compatibile con gli impegni di tutti sarà semplicissimo grazie a Doodle. Dopo aver effettuato il login e cliccato su Programma un evento, visualizzerai la seguente schermata in cui inserire tutti i dettagli della riunione.