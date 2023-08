Il vostro questionario perfetto, con Doodle

Il solo fatto di prendere una decisione può far perdere molto tempo se non sappiamo come organizzarci.

Nel caso in cui ci si debba affidare a più persone per decidere qualcosa, il tempo dedicato a questa azione può aumentare esponenzialmente e farci perdere ore. Ecco perché, con i questionari online di Doodle, è possibile utilizzarli come strumento per risparmiare tempo e semplificare il processo.

Come utenti di Doodle, potete organizzare i vostri eventi, riunioni e altri appuntamenti sociali con facilità e in un paio di clic. Selezionate gratuitamente "crea questionario" e avrete il vostro questionario online pronto a rispondere alle vostre domande.

Come creare un quiz online

Una volta selezionato il pulsante "crea questionario", dovrete seguire il semplice processo guidato dal software per questionari Doodle. Selezionate un titolo per far conoscere il contesto alle persone che volete invitare. Successivamente, è necessario inserire il luogo dell'evento. Il successivo riquadro di descrizione vi garantirà di fornire tutte le informazioni necessarie sull'argomento in questione alle persone che inviterete alla fine del processo. Infine, inserite il vostro nome e l'indirizzo e-mail per ricevere i risultati del questionario.

Dopo aver inserito queste informazioni di base, potete procedere a selezionare le date o le informazioni da chiedere nel vostro nuovo questionario online. Ricordate che potete scegliere tutte le date o le opzioni che desiderate, in modo da garantire la probabilità di successo della vostra azione. In pochi semplici passi conoscerete le informazioni necessarie.

Infine, è il momento di invitare le persone che risponderanno al vostro questionario. Inserite i loro indirizzi e-mail e Doodle li inviterà automaticamente. Potete anche inviare il link diretto al vostro questionario tramite i mezzi elettronici che preferite: e-mail, social network o messaggistica elettronica.

Scegliete Doodle con i suoi questionari online

Ora che avete tutte le informazioni a portata di mano, non lasciate che i dubbi si accumulino nella vostra testa. Fatevi aiutare dal software per questionari Doodle e guadagnate tempo e qualità nel vostro lavoro. Indipendentemente dal fatto che il lavoro si svolga in un ambiente personale o professionale, ne uscirete vincitori.