Grâce au questionnaire en ligne Doodle, il est possible d’avoir un aperçu global des disponibilités de vos amis, collègues ou proches pour l’organisation d’un anniversaire, d’une conférence, d’un voyage… Créez un questionnaire en ligne en proposant les différents créneaux qui vous correspondent, invitez vos proches et laissez-les déterminer la date de l’évènement. Ainsi, vous êtes certain de choisir la date qui satisfera le plus de personnes. Vous pouvez également créer un sondage pour récolter des informations pratiques : qui peut amener un plat salé ? Avez-vous contacté tel ou tel client en vue de la réunion prévue ? Des possibilités infinies s’offrent à vous. Doodle vous propose un véritable outil collaboratif vous permettant de gérer votre temps, mais aussi de mieux prévoir les aspects logistiques ou organisationnels de votre quotidien.