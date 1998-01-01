Crear un Doodle

Software de programación para equipos de asistencia

Deja que clientes, clientes o compañeros de trabajo reserven tiempo con tu equipo sin las entradas adicionales.

a booking page for a technical assistance call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Con la confianza de profesionales de apoyo de organizaciones líderes de todo el mundo

Ayuda a más personas, más rápido

Permite que clientes o compañeros reserven tiempo con tu equipo de asistencia sin enviar un solo correo electrónico.

Reduce los tiempos de espera

Tu disponibilidad se actualiza en tiempo real para que la gente pueda aprovechar los huecos libres en el momento en que necesiten ayuda.

Mantén tu cola despejada

Los recordatorios automáticos ayudan a evitar que no te presentes, para que tu tiempo de asistencia se utilice siempre con eficacia.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Construido para cada interacción de apoyo

Reserva rápidamente llamadas para solucionar problemas

Comparte una Página de Reservas para que los clientes elijan la primera franja horaria disponible. Se acabaron las largas esperas para obtener ayuda.

Coordínate con especialistas

Utiliza una Encuesta de Grupo para que participen expertos en productos o ingenieros en casos complejos sin necesidad de intercambiar correos electrónicos.

Ofrecer franjas horarias flexibles

Enumera varios tipos de sesiones en una Hoja de Inscripción, desde el inicio hasta la formación avanzada.

Gestionar solicitudes urgentes

Mantén la disponibilidad el mismo día o al día siguiente para que los casos prioritarios reciban atención rápidamente.

Mantén seguros los datos de los clientes

Conecta Google, Outlook o iCloud. Sólo se comparte la disponibilidad, no tu calendario completo.

Apoya a los clientes de todo el mundo

Doodle ajusta automáticamente las horas a la zona horaria local del cliente, evitando llamadas perdidas.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Doodle es como mi propio asistente ejecutivo. Me libera para centrarme en ayudar a los clientes.

Software Advice Review

JP

James P.

Gestor de Éxito de Clientes

Se acabaron las cadenas de correos electrónicos: los clientes eligen una hora y listo.

G2 Review

AR

Alex R.

Especialista en soporte informático

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático.

Preguntas frecuentes

¿Puedo recopilar los detalles del asunto antes de la convocatoria?

Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para que los clientes puedan describir su problema de antemano.

¿Puedo traer a otros miembros del equipo a una llamada?

Sí - con el plan Equipo, crea una Página de Reservas para varios calendarios o utiliza una Encuesta de Grupo para sesiones de grupo.

¿Puedo establecer una disponibilidad diferente para distintos tipos de soporte?

Sí. Crea Páginas de Reserva separadas para diferentes servicios o niveles de asistencia.

¿Qué es lo mejor para reservar diferentes sesiones de apoyo?

Utiliza una Hoja de Inscripción para varios tipos de sesiones, y una Página de Reservas para la disponibilidad 1:1.

¿Cómo puedo evitar las llamadas de asistencia perdidas?

Doodle envía recordatorios automáticos para que los clientes se acuerden y acudan a la sesión programada.

¿No has encontrado la respuesta?

Ayuda más rápido, sin problemas de programación

Dedica menos tiempo a reservar llamadas y más a resolver los problemas de tus clientes.

No se necesita tarjeta de crédito.