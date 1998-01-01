Software de programación para equipos de asistencia
Con la confianza de profesionales de apoyo de organizaciones líderes de todo el mundo
Ayuda a más personas, más rápido
Permite que clientes o compañeros reserven tiempo con tu equipo de asistencia sin enviar un solo correo electrónico.
Reduce los tiempos de espera
Tu disponibilidad se actualiza en tiempo real para que la gente pueda aprovechar los huecos libres en el momento en que necesiten ayuda.
Mantén tu cola despejada
Los recordatorios automáticos ayudan a evitar que no te presentes, para que tu tiempo de asistencia se utilice siempre con eficacia.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Construido para cada interacción de apoyo
Reserva rápidamente llamadas para solucionar problemas
Comparte una Página de Reservas para que los clientes elijan la primera franja horaria disponible. Se acabaron las largas esperas para obtener ayuda.
Coordínate con especialistas
Utiliza una Encuesta de Grupo para que participen expertos en productos o ingenieros en casos complejos sin necesidad de intercambiar correos electrónicos.
Ofrecer franjas horarias flexibles
Enumera varios tipos de sesiones en una Hoja de Inscripción, desde el inicio hasta la formación avanzada.
Gestionar solicitudes urgentes
Mantén la disponibilidad el mismo día o al día siguiente para que los casos prioritarios reciban atención rápidamente.
Mantén seguros los datos de los clientes
Conecta Google, Outlook o iCloud. Sólo se comparte la disponibilidad, no tu calendario completo.
Apoya a los clientes de todo el mundo
Doodle ajusta automáticamente las horas a la zona horaria local del cliente, evitando llamadas perdidas.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Doodle es como mi propio asistente ejecutivo. Me libera para centrarme en ayudar a los clientes.
Se acabaron las cadenas de correos electrónicos: los clientes eligen una hora y listo.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Preguntas frecuentes
¿Puedo recopilar los detalles del asunto antes de la convocatoria?
Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para que los clientes puedan describir su problema de antemano.
¿Puedo traer a otros miembros del equipo a una llamada?
Sí - con el plan Equipo, crea una Página de Reservas para varios calendarios o utiliza una Encuesta de Grupo para sesiones de grupo.
¿Puedo establecer una disponibilidad diferente para distintos tipos de soporte?
Sí. Crea Páginas de Reserva separadas para diferentes servicios o niveles de asistencia.
¿Qué es lo mejor para reservar diferentes sesiones de apoyo?
Utiliza una Hoja de Inscripción para varios tipos de sesiones, y una Página de Reservas para la disponibilidad 1:1.
¿Cómo puedo evitar las llamadas de asistencia perdidas?
Doodle envía recordatorios automáticos para que los clientes se acuerden y acudan a la sesión programada.