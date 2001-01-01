Programación para abogados: reuniones con clientes más rápidas
Con la confianza de bufetes de abogados y profesionales orientados al cliente
Protege las horas facturables, reduce la administración
Elimina los interminables correos electrónicos de programación. Comparte una Página de Reservas sincronizada con tu calendario para que los clientes sólo vean las horas disponibles, ahorrándote horas y manteniendo tu atención en el trabajo del caso, no en la coordinación.
Simplifica las reuniones complejas
Coordina deposiciones, sesiones de estrategia y llamadas entre varias partes con Sondeos de Grupo que encuentran el mejor momento para todos. Haz que los casos avancen sin problemas, sin tener que programar idas y venidas.
Experiencia de cliente profesional y fiable
Las Páginas de Reserva con tu marca, los recordatorios automáticos y los pagos con Stripe garantizan que los clientes lleguen preparados y a tiempo. Tú te mantienes organizado, tu calendario es preciso y todas las reuniones se desarrollan sin problemas.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Hecho para todas las necesidades de reunión y programación de los abogados
Sincroniza tu calendario automáticamente
Conecta Google, Outlook o Apple Calendar para bloquear conflictos, sincronizar reservas al instante y evitar la doble reserva en audiencias y reuniones con clientes.
Deja que los clientes reserven en tiempo real
Comparte una Página de Reservas o un enlace 1:1 para que clientes y recomendados programen consultas al instante en función de tu disponibilidad real, con confirmaciones automáticas.
Muestra la marca de tu empresa
Añade el logotipo, los colores y las descripciones de las reuniones de tu empresa a tu Página de Reservas. Incluye detalles de admisión o notas de retención para reforzar tu imagen profesional.
Proteger la confidencialidad del cliente
La seguridad de nivel empresarial, los controles de privacidad y el acceso restringido al calendario respaldan la confidencialidad abogado-cliente y las políticas de seguridad de la empresa.
Encuentra el mejor momento para las reuniones complejas
Utiliza las Encuestas de Grupo para coordinar declaraciones, sesiones de estrategia de varias empresas o eventos CLE. Invita a los participantes y deja que Doodle encuentre la hora óptima para todos.
Dirige sesiones de clientes con facilidad
Utiliza Hojas de Inscripción para organizar talleres para clientes, consultas pro bono limitadas o sesiones de admisión. Establece límites de capacidad y gestiona los asistentes sin esfuerzo.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Doodle me ahorra horas cada semana. Los clientes reservan directamente y mi calendario nunca entra en conflicto.
Los recordatorios automáticos redujeron las ausencias y nos ayudaron a cobrar los honorarios de las consultas a través de Stripe.
Las encuestas de grupo facilitaron la programación de las declaraciones en todos los despachos.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para
abogados
Preguntas frecuentes
¿Pueden los clientes reservar tiempo online?
Sí. Comparte tu Página de Reservas, conecta tu calendario y los clientes podrán programar consultas en función de tu disponibilidad real.
¿Se sincronizará Doodle con el calendario y las herramientas de vídeo de mi empresa?
Sí. Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple y añade enlaces de Zoom, Teams o Google Meet automáticamente.
¿Puedo programar reuniones con varias partes, como las deposiciones?
Utiliza las Encuestas de Grupo para proponer horarios a varias partes y encontrar el mejor hueco sin interminables hilos de correos electrónicos.
¿Está segura la información de los clientes?
Sí. Doodle ofrece seguridad de nivel empresarial, controles de privacidad y acceso limitado al calendario para que sólo tú veas las citas detalladas.
¿Puedo recoger pagos o datos de admisión?
Sí. Utiliza Stripe para cobrar comisiones, añadir preguntas personalizadas para capturar información del cliente y establecer plazos de reserva o límites de capacidad.