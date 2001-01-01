Crear un Doodle

Programación para abogados: reuniones con clientes más rápidas

Acaba con las idas y venidas por correo electrónico. Conecta tu calendario y permite que los clientes reserven consultas, evita la doble reserva, cobra los pagos y protege las horas facturables.

Con la confianza de bufetes de abogados y profesionales orientados al cliente

Protege las horas facturables, reduce la administración

Elimina los interminables correos electrónicos de programación. Comparte una Página de Reservas sincronizada con tu calendario para que los clientes sólo vean las horas disponibles, ahorrándote horas y manteniendo tu atención en el trabajo del caso, no en la coordinación.

Simplifica las reuniones complejas

Coordina deposiciones, sesiones de estrategia y llamadas entre varias partes con Sondeos de Grupo que encuentran el mejor momento para todos. Haz que los casos avancen sin problemas, sin tener que programar idas y venidas.

Experiencia de cliente profesional y fiable

Las Páginas de Reserva con tu marca, los recordatorios automáticos y los pagos con Stripe garantizan que los clientes lleguen preparados y a tiempo. Tú te mantienes organizado, tu calendario es preciso y todas las reuniones se desarrollan sin problemas.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Hecho para todas las necesidades de reunión y programación de los abogados

Sincroniza tu calendario automáticamente

Conecta Google, Outlook o Apple Calendar para bloquear conflictos, sincronizar reservas al instante y evitar la doble reserva en audiencias y reuniones con clientes.

Deja que los clientes reserven en tiempo real

Comparte una Página de Reservas o un enlace 1:1 para que clientes y recomendados programen consultas al instante en función de tu disponibilidad real, con confirmaciones automáticas.

Muestra la marca de tu empresa

Añade el logotipo, los colores y las descripciones de las reuniones de tu empresa a tu Página de Reservas. Incluye detalles de admisión o notas de retención para reforzar tu imagen profesional.

Proteger la confidencialidad del cliente

La seguridad de nivel empresarial, los controles de privacidad y el acceso restringido al calendario respaldan la confidencialidad abogado-cliente y las políticas de seguridad de la empresa.

Encuentra el mejor momento para las reuniones complejas

Utiliza las Encuestas de Grupo para coordinar declaraciones, sesiones de estrategia de varias empresas o eventos CLE. Invita a los participantes y deja que Doodle encuentre la hora óptima para todos.

Dirige sesiones de clientes con facilidad

Utiliza Hojas de Inscripción para organizar talleres para clientes, consultas pro bono limitadas o sesiones de admisión. Establece límites de capacidad y gestiona los asistentes sin esfuerzo.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para abogados

Artículos, plantillas y tutoriales que te ayudarán a programar reuniones con clientes, gestionar las entradas y proteger el tiempo facturable con Doodle.

Cómo pueden los abogados dejar de programar el correo electrónico

5 preguntas de admisión para añadir a tu Página de Reservas

Reducir las ausencias: recordatorios y pagos para abogados

Preguntas frecuentes

¿Pueden los clientes reservar tiempo online?

Sí. Comparte tu Página de Reservas, conecta tu calendario y los clientes podrán programar consultas en función de tu disponibilidad real.

¿Se sincronizará Doodle con el calendario y las herramientas de vídeo de mi empresa?

Sí. Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple y añade enlaces de Zoom, Teams o Google Meet automáticamente.

¿Puedo programar reuniones con varias partes, como las deposiciones?

Utiliza las Encuestas de Grupo para proponer horarios a varias partes y encontrar el mejor hueco sin interminables hilos de correos electrónicos.

¿Está segura la información de los clientes?

Sí. Doodle ofrece seguridad de nivel empresarial, controles de privacidad y acceso limitado al calendario para que sólo tú veas las citas detalladas.

¿Puedo recoger pagos o datos de admisión?

Sí. Utiliza Stripe para cobrar comisiones, añadir preguntas personalizadas para capturar información del cliente y establecer plazos de reserva o límites de capacidad.

