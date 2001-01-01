Programación creada para asesores financieros
Con la confianza de gestores de patrimonios y empresas de asesoramiento
Más asesoramiento, menos administración
Deja que los clientes reserven por sí mismos las reuniones de planificación financiera, sincronízalas con tu calendario y paguen en el momento de la reserva. Ahorrarás horas a la semana y dedicarás más tiempo a asesorar en lugar de a coordinar agendas.
Programación más sencilla de reuniones complejas
Evita la doble reserva con calendarios enlazados y Páginas de Reserva alojadas conjuntamente. Programa fácilmente sesiones con varios asesores en distintas zonas horarias para que los clientes se pongan en contacto con el experto adecuado a la primera.
Experiencia de cliente profesional y fiable
Las Páginas de Reserva con tu marca, las confirmaciones automáticas, los recordatorios y los pagos seguros ayudan a reducir las ausencias. Cada reunión se siente pulida, fiable y alineada con tu marca.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Hecho para reuniones de asesoramiento financiero
Sincroniza tu calendario automáticamente
Conecta Google, Outlook o Apple Calendar para que Doodle oculte los conflictos, muestre la disponibilidad real y se actualice en tiempo real para proteger las horas facturables.
Deja que los clientes reserven en tiempo real
Comparte tu Página de Reservas o enlaces 1:1 para que los clientes elijan al instante las franjas horarias libres. Doodle bloquea las horas, evita la doble reserva y se ajusta a cada zona horaria.
Muestra tu marca y genera confianza
Personaliza tus Páginas de Reserva con tu logotipo, colores e instrucciones a medida para que la experiencia del cliente sea siempre coherente y profesional.
Mantén los datos de los clientes privados y seguros
La seguridad de nivel empresarial, las prácticas conformes con el GDPR y los detalles ocultos de los participantes garantizan la privacidad y la tranquilidad de cada reunión asesor-cliente.
Encuentra la mejor hora para los eventos
Utiliza las Encuestas de Grupo para planificar talleres, seminarios o mesas redondas para clientes. Invita hasta 1.000 participantes y confirma la hora que mejor convenga a todos.
Acoger sesiones sin el admin
Crea talleres de incorporación, seminarios de educación financiera o sesiones de plazas limitadas utilizando las Hojas de Inscripción. Establece capacidades y deja que los clientes reserven sus plazas fácilmente.
Sincroniza tu calendario automáticamente
Conecta Google, Outlook o Apple Calendar para que Doodle oculte los conflictos, muestre la disponibilidad real y se actualice en tiempo real para proteger las horas facturables.
Deja que los clientes reserven en tiempo real
Comparte tu Página de Reservas o enlaces 1:1 para que los clientes elijan al instante las franjas horarias libres. Doodle bloquea las horas, evita la doble reserva y se ajusta a cada zona horaria.
Muestra tu marca y genera confianza
Personaliza tus Páginas de Reserva con tu logotipo, colores e instrucciones a medida para que la experiencia del cliente sea siempre coherente y profesional.
Mantén los datos de los clientes privados y seguros
La seguridad de nivel empresarial, las prácticas conformes con el GDPR y los detalles ocultos de los participantes garantizan la privacidad y la tranquilidad de cada reunión asesor-cliente.
Encuentra la mejor hora para los eventos
Utiliza las Encuestas de Grupo para planificar talleres, seminarios o mesas redondas para clientes. Invita hasta 1.000 participantes y confirma la hora que mejor convenga a todos.
Acoger sesiones sin el admin
Crea talleres de incorporación, seminarios de educación financiera o sesiones de plazas limitadas utilizando las Hojas de Inscripción. Establece capacidades y deja que los clientes reserven sus plazas fácilmente.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Doodle redujo mi tiempo de programación a la mitad y duplicó las reuniones con clientes: ahora me centro en el asesoramiento, no en los correos electrónicos.
A los clientes les encanta el enlace de reserva y los recordatorios automáticos. Las ausencias disminuyeron y los ingresos aumentaron.
Las reservas con pago garantizan los depósitos y detienen las cancelaciones de última hora.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para
asesores financieros
Preguntas frecuentes
¿Puedo recabar información sobre el cliente antes de una reunión?
Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para captar objetivos o detalles clave antes de la reunión.
¿Puede Doodle integrarse con mis herramientas de calendario y vídeo?
Sí. Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple y añade enlaces de Zoom, Microsoft Teams o Google Meet automáticamente.
¿Puedo ofrecer diferentes servicios y precios?
Sí. Crea Páginas de Reserva o franjas horarias 1:1 para llamadas de descubrimiento, asesoramiento por horas o sesiones de retención y cobra los pagos con Stripe.
¿Están seguros los datos de los clientes?
Doodle utiliza seguridad de nivel empresarial, políticas que cumplen con la GDPR y controles para ocultar los detalles de los participantes; sólo tú puedes ver tu calendario conectado.
¿Puedo gestionar las zonas horarias y los límites de reserva?
Sí. Doodle ajusta automáticamente las zonas horarias, te permite establecer ventanas de reserva, plazos, topes y límites a la antelación con la que los clientes pueden reservar.