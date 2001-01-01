Crear un Doodle

Con la confianza de gestores de patrimonios y empresas de asesoramiento

Más asesoramiento, menos administración

Deja que los clientes reserven por sí mismos las reuniones de planificación financiera, sincronízalas con tu calendario y paguen en el momento de la reserva. Ahorrarás horas a la semana y dedicarás más tiempo a asesorar en lugar de a coordinar agendas.

Programación más sencilla de reuniones complejas

Evita la doble reserva con calendarios enlazados y Páginas de Reserva alojadas conjuntamente. Programa fácilmente sesiones con varios asesores en distintas zonas horarias para que los clientes se pongan en contacto con el experto adecuado a la primera.

Experiencia de cliente profesional y fiable

Las Páginas de Reserva con tu marca, las confirmaciones automáticas, los recordatorios y los pagos seguros ayudan a reducir las ausencias. Cada reunión se siente pulida, fiable y alineada con tu marca.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Hecho para reuniones de asesoramiento financiero

Sincroniza tu calendario automáticamente

Conecta Google, Outlook o Apple Calendar para que Doodle oculte los conflictos, muestre la disponibilidad real y se actualice en tiempo real para proteger las horas facturables.

Deja que los clientes reserven en tiempo real

Comparte tu Página de Reservas o enlaces 1:1 para que los clientes elijan al instante las franjas horarias libres. Doodle bloquea las horas, evita la doble reserva y se ajusta a cada zona horaria.

Muestra tu marca y genera confianza

Personaliza tus Páginas de Reserva con tu logotipo, colores e instrucciones a medida para que la experiencia del cliente sea siempre coherente y profesional.

Mantén los datos de los clientes privados y seguros

La seguridad de nivel empresarial, las prácticas conformes con el GDPR y los detalles ocultos de los participantes garantizan la privacidad y la tranquilidad de cada reunión asesor-cliente.

Encuentra la mejor hora para los eventos

Utiliza las Encuestas de Grupo para planificar talleres, seminarios o mesas redondas para clientes. Invita hasta 1.000 participantes y confirma la hora que mejor convenga a todos.

Acoger sesiones sin el admin

Crea talleres de incorporación, seminarios de educación financiera o sesiones de plazas limitadas utilizando las Hojas de Inscripción. Establece capacidades y deja que los clientes reserven sus plazas fácilmente.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Doodle redujo mi tiempo de programación a la mitad y duplicó las reuniones con clientes: ahora me centro en el asesoramiento, no en los correos electrónicos.

SM

Sarah M.

CFP

A los clientes les encanta el enlace de reserva y los recordatorios automáticos. Las ausencias disminuyeron y los ingresos aumentaron.

MT

Mark T.

Asesor independiente

Las reservas con pago garantizan los depósitos y detienen las cancelaciones de última hora.

PS

Priya S.

Gestor de patrimonios

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para asesores financieros

Guías y consejos para facilitar la programación de clientes, mejorar la preparación de reuniones y sacar el máximo partido a tu calendario utilizando Doodle.

Cómo simplificar la programación de clientes para los asesores

Reduce las ausencias: mejores prácticas para recordar las citas

Utilizar los enlaces de reserva para hacer crecer tu negocio de asesoramiento

Preguntas frecuentes

¿Puedo recabar información sobre el cliente antes de una reunión?

Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para captar objetivos o detalles clave antes de la reunión.

¿Puede Doodle integrarse con mis herramientas de calendario y vídeo?

Sí. Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple y añade enlaces de Zoom, Microsoft Teams o Google Meet automáticamente.

¿Puedo ofrecer diferentes servicios y precios?

Sí. Crea Páginas de Reserva o franjas horarias 1:1 para llamadas de descubrimiento, asesoramiento por horas o sesiones de retención y cobra los pagos con Stripe.

¿Están seguros los datos de los clientes?

Doodle utiliza seguridad de nivel empresarial, políticas que cumplen con la GDPR y controles para ocultar los detalles de los participantes; sólo tú puedes ver tu calendario conectado.

¿Puedo gestionar las zonas horarias y los límites de reserva?

Sí. Doodle ajusta automáticamente las zonas horarias, te permite establecer ventanas de reserva, plazos, topes y límites a la antelación con la que los clientes pueden reservar.

