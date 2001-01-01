Programación para coaches: reserva más reuniones con clientes
Ahorra horas cada semana con las reservas automatizadas
Los clientes reservan ellos mismos las sesiones a través de tu Página de Reservas. Las citas se sincronizan instantáneamente con tu calendario, y los recordatorios automáticos se encargan del seguimiento, para que puedas centrarte en el entrenamiento, no en la administración.
Coordina sesiones y programas con facilidad
Gestiona sesiones individuales, programas recurrentes y talleres de grupo sin conflictos. Las actualizaciones en directo del calendario y las múltiples Páginas de Reserva evitan las reservas dobles y mantienen tu agenda organizada.
Ofrecer una experiencia profesional y fiable al cliente
Cobra los pagos en el momento de la reserva a través de Stripe, añade preguntas de admisión y utiliza Páginas de Reserva con tu marca para reducir las ausencias y proteger tu tiempo, todo ello mientras ofreces a los clientes una experiencia fluida.
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Hecho para todo tipo de reuniones de coaching
Mantén tu agenda libre de conflictos
Conecta Google, Outlook o Apple Calendar para que Doodle bloquee los conflictos, muestre sólo las horas disponibles y mantenga tu horario de entrenamiento preciso.
Deja que los clientes reserven al instante
Comparte una Página de Reservas o un enlace 1:1 para que los clientes elijan las franjas horarias disponibles, reciban confirmaciones instantáneas y las reuniones se añadan automáticamente a todos los calendarios.
Ofrecer una experiencia pulida al cliente
Añade tu logotipo, colores y descripciones de las sesiones a tu Página de Reservas para dar a los clientes instrucciones claras y una experiencia profesional.
Protege los datos de tus clientes
Todas las conexiones del calendario son seguras. Doodle nunca almacena el contenido de los eventos, y los detalles de los participantes pueden ocultarse en cualquier plan. Los planes Pro y Enterprise incluyen controles avanzados de privacidad y seguridad.
Encuentra la mejor hora para las sesiones de grupo
Utiliza las Encuestas de Grupo para programar masterminds, talleres o llamadas de coaching en grupo. Invita hasta 1.000 participantes y encuentra la mejor hora para todos sin coordinación manual.
Gestiona fácilmente clases y talleres
Utiliza las Hojas de Inscripción para organizar retiros, programas o talleres de aforo limitado. Establece capacidades, recopila datos de los asistentes y gestiona las sesiones con controles de asistencia integrados.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Doodle redujo mi administración a la mitad: los clientes reservan sesiones sin correos electrónicos y mi calendario se mantiene limpio.
Cobrar los pagos en el momento de la reserva evitó que no me presentara e hizo que mi horario fuera predecible.
La marca personalizada y los recordatorios automáticos hacen que mi práctica de coaching parezca profesional y fiable.
Preguntas frecuentes
¿Pueden los clientes reservar sesiones de coaching sin ir y venir?
Sí. Comparte una Página de reservas o un enlace 1:1 para que los clientes elijan un hueco disponible; Doodle envía confirmaciones y añade la reunión a tu calendario.
¿Puedo sincronizar Doodle con mi calendario y herramientas de vídeo?
Sí. Conecta Google, Outlook o Apple Calendar y vincula Zoom, Google Meet o Microsoft Teams para añadir enlaces de vídeo automáticamente.
¿Puedo ofrecer talleres en grupo y coaching 1:1 desde una misma cuenta?
Utiliza Hojas de Inscripción para las clases, Encuestas de Grupo para la programación de múltiples asistentes y Páginas de Reserva para las sesiones privadas.
¿Están seguros los datos de mis clientes?
Doodle utiliza conexiones de calendario seguras, protección de datos de nivel empresarial en los planes de pago, y funciones para ocultar los datos de los participantes por motivos de confidencialidad.
¿Puedo cobrar y controlar las normas de reserva?
Sí. Activa los pagos con Stripe para la Página de Reservas y 1:1, establece topes y plazos, y limita la antelación con la que los clientes pueden reservar.