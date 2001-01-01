Crear un Doodle

Programación para coaches: reserva más reuniones con clientes

Deja de hacer malabarismos con los correos electrónicos y las sesiones perdidas. Permite que los clientes reserven llamadas de coaching, sincronízalas con tu calendario, envía recordatorios, reduce las ausencias y recupera tiempo para el coaching.

Con la confianza de coaches y profesionales orientados al cliente

Ahorra horas cada semana con las reservas automatizadas

Los clientes reservan ellos mismos las sesiones a través de tu Página de Reservas. Las citas se sincronizan instantáneamente con tu calendario, y los recordatorios automáticos se encargan del seguimiento, para que puedas centrarte en el entrenamiento, no en la administración.

Coordina sesiones y programas con facilidad

Gestiona sesiones individuales, programas recurrentes y talleres de grupo sin conflictos. Las actualizaciones en directo del calendario y las múltiples Páginas de Reserva evitan las reservas dobles y mantienen tu agenda organizada.

Ofrecer una experiencia profesional y fiable al cliente

Cobra los pagos en el momento de la reserva a través de Stripe, añade preguntas de admisión y utiliza Páginas de Reserva con tu marca para reducir las ausencias y proteger tu tiempo, todo ello mientras ofreces a los clientes una experiencia fluida.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Hecho para todo tipo de reuniones de coaching

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Doodle redujo mi administración a la mitad: los clientes reservan sesiones sin correos electrónicos y mi calendario se mantiene limpio.

JT

Jordan T.

Coach de vida y carrera

Cobrar los pagos en el momento de la reserva evitó que no me presentara e hizo que mi horario fuera predecible.

SR

Simone R.

Coach de Liderazgo Ejecutivo

La marca personalizada y los recordatorios automáticos hacen que mi práctica de coaching parezca profesional y fiable.

LF

Luca F.

Coach de Bienestar y Mentalidad

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para entrenadores

Guías y consejos para mejorar la programación, reducir las ausencias y llevar a cabo sesiones de coaching de forma más eficaz con Doodle.

Preguntas frecuentes

¿Pueden los clientes reservar sesiones de coaching sin ir y venir?

Sí. Comparte una Página de reservas o un enlace 1:1 para que los clientes elijan un hueco disponible; Doodle envía confirmaciones y añade la reunión a tu calendario.

¿Puedo sincronizar Doodle con mi calendario y herramientas de vídeo?

Sí. Conecta Google, Outlook o Apple Calendar y vincula Zoom, Google Meet o Microsoft Teams para añadir enlaces de vídeo automáticamente.

¿Puedo ofrecer talleres en grupo y coaching 1:1 desde una misma cuenta?

Utiliza Hojas de Inscripción para las clases, Encuestas de Grupo para la programación de múltiples asistentes y Páginas de Reserva para las sesiones privadas.

¿Están seguros los datos de mis clientes?

Doodle utiliza conexiones de calendario seguras, protección de datos de nivel empresarial en los planes de pago, y funciones para ocultar los datos de los participantes por motivos de confidencialidad.

¿Puedo cobrar y controlar las normas de reserva?

Sí. Activa los pagos con Stripe para la Página de Reservas y 1:1, establece topes y plazos, y limita la antelación con la que los clientes pueden reservar.

Listo para simplificar tu horario de coaching

Empieza gratis. Actualiza a Pro para personalizar tu marca, pagos y recordatorios desde 6,95 $/mes.

No se necesita tarjeta de crédito.