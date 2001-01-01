Crear un Doodle

Programación que permite a los tutores enseñar más

Deja de hacer malabarismos con mensajes, mensajes de texto y zonas horarias. Con Doodle compartes un enlace, sincronizas tu calendario y llenas las clases rápidamente: sin idas y venidas, sin retrasos.

Crea un Doodle

Con la confianza de tutores de escuelas, centros y programas de todo el mundo

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Deja de perseguir mensajes para reservar clases

Comparte una Página de Reservas para que los alumnos o los padres elijan la hora que más les convenga. Doodle se sincroniza con tu calendario y gestiona las reservas, las reprogramaciones y los recordatorios.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Organiza clases individuales, grupos reducidos y preparación de exámenes en distintos husos horarios

Ofrece horas fijas, limita las franjas horarias, añade enlaces de vídeo y deja que Doodle evite la doble reserva en calendarios y ubicaciones.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Da un aspecto pulido y reduce las ausencias

Las invitaciones con tu marca, las confirmaciones y los recordatorios por SMS/email mantienen las reuniones a tiempo. Los padres y alumnos reservan sin cuentas, tú controlas las preguntas de admisión y las políticas.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Construido para cómo los tutores reservan clases

Conecta Google, Apple o Microsoft

Bloquea el tiempo de viaje, establece tiempos intermedios entre sesiones y añade Zoom, Teams o Webex con un solo clic, para que todas las clases queden ordenadas en tu calendario.

Disponibilidad en tiempo real

que respeta los calendarios escolar, laboral y personal. Las vistas semanales o mensuales, la detección de zonas horarias y los límites inteligentes evitan el exceso de reservas.

Añade tu logotipo, área temática y políticas a las invitaciones

Autoenvía notas de preparación, materiales o enlaces a deberes para que los alumnos lleguen preparados.

Los datos de alumnos y padres permanecen protegidos

Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, con controles de minimización de datos y permisos para flujos de trabajo de tutoría conformes.

Utiliza las encuestas de grupo para encontrar rápidamente una hora de grupo de estudio

Ofrece algunas opciones, fija un plazo y bloquea la elección final. Ideal para sesiones de repaso, clubes o co-tutorías.

Publica una Hoja de Inscripción con plazas limitadas por franja horaria

Perfecto para horas de oficina, simulacros de examen y entrevistas de práctica. Las listas de espera y las autoconfirmaciones mantienen todo organizado.

Conecta Google, Apple o Microsoft

Bloquea el tiempo de viaje, establece tiempos intermedios entre sesiones y añade Zoom, Teams o Webex con un solo clic, para que todas las clases queden ordenadas en tu calendario.

Disponibilidad en tiempo real

que respeta los calendarios escolar, laboral y personal. Las vistas semanales o mensuales, la detección de zonas horarias y los límites inteligentes evitan el exceso de reservas.

Añade tu logotipo, área temática y políticas a las invitaciones

Autoenvía notas de preparación, materiales o enlaces a deberes para que los alumnos lleguen preparados.

Los datos de alumnos y padres permanecen protegidos

Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, con controles de minimización de datos y permisos para flujos de trabajo de tutoría conformes.

Utiliza las encuestas de grupo para encontrar rápidamente una hora de grupo de estudio

Ofrece algunas opciones, fija un plazo y bloquea la elección final. Ideal para sesiones de repaso, clubes o co-tutorías.

Publica una Hoja de Inscripción con plazas limitadas por franja horaria

Perfecto para horas de oficina, simulacros de examen y entrevistas de práctica. Las listas de espera y las autoconfirmaciones mantienen todo organizado.

Crea un Doodle

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Doodle convirtió el ping-pong de mi bandeja de entrada en un enlace. Recuperé más de 5 horas a la semana y doblé las sesiones contratadas.

MK

Maria K.

Tutor SAT

Los padres reservan ellos mismos, los recordatorios se envían automáticamente y las zonas horarias dejan de ser un problema.

DR

Daniel R.

Tutor de Matemáticas Online

Group Polls llenó mis sesiones de repaso de AP en cuestión de minutos. Sólo tenía que bloquear la mejor hora y enviar los materiales.

PS

Priya S.

Tutor de Biología AP

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Programación de tutores consejos y recursos

Ideas nuevas para organizar sesiones más fluidas, reducir las ausencias y mantener tu calendario lleno.

Reducir las ausencias: estrategias de recordatorio que funcionan para los tutores

A female content creator is showing her book on the laptop while recording herself on her mobile phone on a tripod

Cómo utilizan los tutores las páginas de reservas para llenar las sesiones semanales

Estudiar en grupo es fácil: sondea el mejor momento en minutos

Preguntas frecuentes

¿Cómo programo clases recurrentes?

Crea una Página de Reserva con disponibilidad recurrente o duplica una plantilla de franja horaria semanal. Los estudiantes eligen las horas, y se sincroniza con tu calendario con topes.

¿Puede funcionar Doodle con mis herramientas de calendario y vídeo?

Sí. Conecta calendarios de Google, Apple o Microsoft y añade enlaces de Zoom, Teams o Webex automáticamente a cada reunión.

¿Pueden los padres reservar en nombre de un alumno?

Sí. Comparte tu enlace en cualquier lugar. Añade preguntas de admisión sobre el nombre, el curso o los objetivos del alumno para estar preparado antes de la reunión.

¿Están seguros los datos de los alumnos?

Doodle cumple con GDPR, SOC 2 y CCPA. Tú controlas lo que se recopila, quién puede reservar y cuánto tiempo se conservan los datos.

Mi horario cambia cada semana. ¿Puede Doodle hacer frente a eso?

Sí. Actualiza la disponibilidad en cualquier momento, establece ventanas de fechas específicas, bloquea días de examen o pausa las reservas. Tu página refleja los cambios al instante.

Rellena tu calendario en minutos

Empieza gratis. Planes Pro desde 6,95 $/mes para automatizar recordatorios, buffers y enlaces de vídeo.

No se necesita tarjeta de crédito.