Programación que permite a los tutores enseñar más
Con la confianza de tutores de escuelas, centros y programas de todo el mundo
Deja de perseguir mensajes para reservar clases
Comparte una Página de Reservas para que los alumnos o los padres elijan la hora que más les convenga. Doodle se sincroniza con tu calendario y gestiona las reservas, las reprogramaciones y los recordatorios.
Organiza clases individuales, grupos reducidos y preparación de exámenes en distintos husos horarios
Ofrece horas fijas, limita las franjas horarias, añade enlaces de vídeo y deja que Doodle evite la doble reserva en calendarios y ubicaciones.
Da un aspecto pulido y reduce las ausencias
Las invitaciones con tu marca, las confirmaciones y los recordatorios por SMS/email mantienen las reuniones a tiempo. Los padres y alumnos reservan sin cuentas, tú controlas las preguntas de admisión y las políticas.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Construido para cómo los tutores reservan clases
Conecta Google, Apple o Microsoft
Bloquea el tiempo de viaje, establece tiempos intermedios entre sesiones y añade Zoom, Teams o Webex con un solo clic, para que todas las clases queden ordenadas en tu calendario.
Disponibilidad en tiempo real
que respeta los calendarios escolar, laboral y personal. Las vistas semanales o mensuales, la detección de zonas horarias y los límites inteligentes evitan el exceso de reservas.
Añade tu logotipo, área temática y políticas a las invitaciones
Autoenvía notas de preparación, materiales o enlaces a deberes para que los alumnos lleguen preparados.
Los datos de alumnos y padres permanecen protegidos
Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, con controles de minimización de datos y permisos para flujos de trabajo de tutoría conformes.
Utiliza las encuestas de grupo para encontrar rápidamente una hora de grupo de estudio
Ofrece algunas opciones, fija un plazo y bloquea la elección final. Ideal para sesiones de repaso, clubes o co-tutorías.
Publica una Hoja de Inscripción con plazas limitadas por franja horaria
Perfecto para horas de oficina, simulacros de examen y entrevistas de práctica. Las listas de espera y las autoconfirmaciones mantienen todo organizado.
Conecta Google, Apple o Microsoft
Bloquea el tiempo de viaje, establece tiempos intermedios entre sesiones y añade Zoom, Teams o Webex con un solo clic, para que todas las clases queden ordenadas en tu calendario.
Disponibilidad en tiempo real
que respeta los calendarios escolar, laboral y personal. Las vistas semanales o mensuales, la detección de zonas horarias y los límites inteligentes evitan el exceso de reservas.
Añade tu logotipo, área temática y políticas a las invitaciones
Autoenvía notas de preparación, materiales o enlaces a deberes para que los alumnos lleguen preparados.
Los datos de alumnos y padres permanecen protegidos
Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, con controles de minimización de datos y permisos para flujos de trabajo de tutoría conformes.
Utiliza las encuestas de grupo para encontrar rápidamente una hora de grupo de estudio
Ofrece algunas opciones, fija un plazo y bloquea la elección final. Ideal para sesiones de repaso, clubes o co-tutorías.
Publica una Hoja de Inscripción con plazas limitadas por franja horaria
Perfecto para horas de oficina, simulacros de examen y entrevistas de práctica. Las listas de espera y las autoconfirmaciones mantienen todo organizado.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Doodle convirtió el ping-pong de mi bandeja de entrada en un enlace. Recuperé más de 5 horas a la semana y doblé las sesiones contratadas.
Los padres reservan ellos mismos, los recordatorios se envían automáticamente y las zonas horarias dejan de ser un problema.
Group Polls llenó mis sesiones de repaso de AP en cuestión de minutos. Sólo tenía que bloquear la mejor hora y enviar los materiales.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Programación de tutores
consejos y recursos
Preguntas frecuentes
¿Cómo programo clases recurrentes?
Crea una Página de Reserva con disponibilidad recurrente o duplica una plantilla de franja horaria semanal. Los estudiantes eligen las horas, y se sincroniza con tu calendario con topes.
¿Puede funcionar Doodle con mis herramientas de calendario y vídeo?
Sí. Conecta calendarios de Google, Apple o Microsoft y añade enlaces de Zoom, Teams o Webex automáticamente a cada reunión.
¿Pueden los padres reservar en nombre de un alumno?
Sí. Comparte tu enlace en cualquier lugar. Añade preguntas de admisión sobre el nombre, el curso o los objetivos del alumno para estar preparado antes de la reunión.
¿Están seguros los datos de los alumnos?
Doodle cumple con GDPR, SOC 2 y CCPA. Tú controlas lo que se recopila, quién puede reservar y cuánto tiempo se conservan los datos.
Mi horario cambia cada semana. ¿Puede Doodle hacer frente a eso?
Sí. Actualiza la disponibilidad en cualquier momento, establece ventanas de fechas específicas, bloquea días de examen o pausa las reservas. Tu página refleja los cambios al instante.