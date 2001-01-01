Programación de Maestros y Profesores, simplificada
Con la confianza de educadores y campus de todo el mundo
Reclama horas cada semana
Doodle automatiza las horas de oficina, los registros de los asesores y las reuniones de padres para que dejes de hacer malabarismos con hilos y calendarios. Comparte un enlace, deja que la gente haga su propia reserva y vuelve a la preparación de las clases y a la investigación.
Ejecuta cada tipo de reunión en un solo lugar
Coordina seminarios, laboratorios, reuniones de comité y recuperaciones sin cambiar de herramienta. Doodle gestiona la disponibilidad, los buffers y los enlaces a las reuniones para que tu agenda se mantenga organizada.
Reduce las ausencias y da un tono profesional
Las confirmaciones automáticas, los recordatorios y la detección de zonas horarias mantienen a los alumnos y compañeros puntuales. Las invitaciones con tu marca hacen que tus reuniones parezcan oficiales y preparadas.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Diseñado para tu forma de enseñar y reunirte
Conecta calendarios de Apple, Google o Microsoft
e inicia Zoom, Teams o Webex con un clic. Bloquea automáticamente las horas de clase, establece límites para las horas de oficina y evita la doble reserva en los calendarios de investigación y docencia.
Mostrar sólo las horas que elijas
en tiempo real. Establece topes de días de clase, tiempo de preparación y ubicaciones de campus. Los estudiantes ven la disponibilidad en vistas semanales o mensuales y reservan sin crear una cuenta.
Envía invitaciones pulidas
con la marca de tu departamento o escuela. Adjunta temarios, rúbricas o listas de lectura, añade preguntas personalizadas y recopila la información que necesites antes de que empiece la reunión.
Mantente conforme por defecto
Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3 para que los datos de estudiantes y profesores estén protegidos. Controla qué datos recopilas y quién puede reservar.
Encuentra el mejor momento
para seminarios, defensas de tesis o reuniones de comité. Crea una encuesta de grupo, establece plazos, limita las opciones y bloquea la elección final una vez que todos hayan votado.
Organizar inscripciones para
bloques de asesoramiento, prácticas de laboratorio, presentaciones o reuniones de padres y profesores. Ofrece varias franjas horarias, limita la asistencia y deja que los participantes cambien la fecha sin correos electrónicos.
Trabaja con tus herramientas favoritas
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para educadores ocupados
Preguntas frecuentes
¿Puedo establecer horarios de oficina recurrentes?
Sí. Crea una Página de Reservas con disponibilidad semanal y topes. Comparte el enlace una vez; los alumnos reservan las plazas y ambos calendarios se actualizan al instante.
¿Funcionará con las herramientas de mi campus?
Sí. Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple y crea automáticamente enlaces de Zoom, Teams o Webex para las reuniones.
¿Puedo programar a través de secciones o laboratorios?
Utiliza las Encuestas de Grupo para encontrar una hora entre los AT y los estudiantes, o las Hojas de Inscripción para distribuir a los estudiantes en varias franjas horarias.
¿Están protegidos los datos de los alumnos?
Sí. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA. Tú controlas los campos obligatorios y quién puede reservar. No se comparten datos para marketing.
¿Y si mi horario cambia semanalmente?
Actualiza la disponibilidad en cualquier momento, establece horarios para fechas concretas o pausa las reservas durante los descansos. Tu Página de Reservas refleja los cambios en tiempo real.