Crear un Doodle

Programación de Maestros y Profesores, simplificada

Sáltate las cadenas de correo electrónico. Permite que estudiantes, padres y compañeros reserven horas de oficina, asesoramiento y reuniones desde tu calendario, con disponibilidad y recordatorios en tiempo real.

Crea un Doodle

Con la confianza de educadores y campus de todo el mundo

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Reclama horas cada semana

Doodle automatiza las horas de oficina, los registros de los asesores y las reuniones de padres para que dejes de hacer malabarismos con hilos y calendarios. Comparte un enlace, deja que la gente haga su propia reserva y vuelve a la preparación de las clases y a la investigación.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Ejecuta cada tipo de reunión en un solo lugar

Coordina seminarios, laboratorios, reuniones de comité y recuperaciones sin cambiar de herramienta. Doodle gestiona la disponibilidad, los buffers y los enlaces a las reuniones para que tu agenda se mantenga organizada.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Reduce las ausencias y da un tono profesional

Las confirmaciones automáticas, los recordatorios y la detección de zonas horarias mantienen a los alumnos y compañeros puntuales. Las invitaciones con tu marca hacen que tus reuniones parezcan oficiales y preparadas.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Diseñado para tu forma de enseñar y reunirte

Conecta calendarios de Apple, Google o Microsoft

e inicia Zoom, Teams o Webex con un clic. Bloquea automáticamente las horas de clase, establece límites para las horas de oficina y evita la doble reserva en los calendarios de investigación y docencia.

Mostrar sólo las horas que elijas

en tiempo real. Establece topes de días de clase, tiempo de preparación y ubicaciones de campus. Los estudiantes ven la disponibilidad en vistas semanales o mensuales y reservan sin crear una cuenta.

Envía invitaciones pulidas

con la marca de tu departamento o escuela. Adjunta temarios, rúbricas o listas de lectura, añade preguntas personalizadas y recopila la información que necesites antes de que empiece la reunión.

Mantente conforme por defecto

Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3 para que los datos de estudiantes y profesores estén protegidos. Controla qué datos recopilas y quién puede reservar.

Encuentra el mejor momento

para seminarios, defensas de tesis o reuniones de comité. Crea una encuesta de grupo, establece plazos, limita las opciones y bloquea la elección final una vez que todos hayan votado.

Organizar inscripciones para

bloques de asesoramiento, prácticas de laboratorio, presentaciones o reuniones de padres y profesores. Ofrece varias franjas horarias, limita la asistencia y deja que los participantes cambien la fecha sin correos electrónicos.

Conecta calendarios de Apple, Google o Microsoft

e inicia Zoom, Teams o Webex con un clic. Bloquea automáticamente las horas de clase, establece límites para las horas de oficina y evita la doble reserva en los calendarios de investigación y docencia.

Mostrar sólo las horas que elijas

en tiempo real. Establece topes de días de clase, tiempo de preparación y ubicaciones de campus. Los estudiantes ven la disponibilidad en vistas semanales o mensuales y reservan sin crear una cuenta.

Envía invitaciones pulidas

con la marca de tu departamento o escuela. Adjunta temarios, rúbricas o listas de lectura, añade preguntas personalizadas y recopila la información que necesites antes de que empiece la reunión.

Mantente conforme por defecto

Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3 para que los datos de estudiantes y profesores estén protegidos. Controla qué datos recopilas y quién puede reservar.

Encuentra el mejor momento

para seminarios, defensas de tesis o reuniones de comité. Crea una encuesta de grupo, establece plazos, limita las opciones y bloquea la elección final una vez que todos hayan votado.

Organizar inscripciones para

bloques de asesoramiento, prácticas de laboratorio, presentaciones o reuniones de padres y profesores. Ofrece varias franjas horarias, limita la asistencia y deja que los participantes cambien la fecha sin correos electrónicos.

Crea un Doodle

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Ahora las horas de oficina se reservan solas. Doodle eliminó los hilos de "responder a todo" y redujo a la mitad mis ausencias.

AC

Amber C.

Biología, Profesor Asociado

Gestiono 120 estudiantes y 3 comités. One Booking Page mantiene las reuniones organizadas y mi calendario en orden

HR

Hailey R.

Profesor de Secundaria

Las Encuestas de Grupo por fin han resuelto el problema de encontrar una hora para la defensa de la tesis que todo el mundo pueda hacer.

TG

Tyler G.

Jefe de Departamento

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para educadores ocupados

Obtén consejos prácticos para agilizar la programación, gestionar las horas de oficina y organizar mejores reuniones para tus alumnos y compañeros de facultad.

A woman has books open on her desk while is on a video call on her laptop

Reuniones de padres y profesores: plantillas y consejos para recordarlas

A tutor and her student are looking at the laptop together in a school room

Cómo gestionar horas de oficina sin estrés con un enlace de reservas

Guía del profesor para programar defensas de tesis

Preguntas frecuentes

¿Puedo establecer horarios de oficina recurrentes?

Sí. Crea una Página de Reservas con disponibilidad semanal y topes. Comparte el enlace una vez; los alumnos reservan las plazas y ambos calendarios se actualizan al instante.

¿Funcionará con las herramientas de mi campus?

Sí. Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple y crea automáticamente enlaces de Zoom, Teams o Webex para las reuniones.

¿Puedo programar a través de secciones o laboratorios?

Utiliza las Encuestas de Grupo para encontrar una hora entre los AT y los estudiantes, o las Hojas de Inscripción para distribuir a los estudiantes en varias franjas horarias.

¿Están protegidos los datos de los alumnos?

Sí. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA. Tú controlas los campos obligatorios y quién puede reservar. No se comparten datos para marketing.

¿Y si mi horario cambia semanalmente?

Actualiza la disponibilidad en cualquier momento, establece horarios para fechas concretas o pausa las reservas durante los descansos. Tu Página de Reservas refleja los cambios en tiempo real.

Dedicar más tiempo a enseñar, no programando

Plan gratuito disponible; actualízalo para programación avanzada y recordatorios.

No se necesita tarjeta de crédito.