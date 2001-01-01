Programación más inteligente para los estudiantes
Con la confianza de los estudiantes de las mejores universidades y programas
Deja de hacer malabarismos con la clase, los laboratorios, el trabajo y los clubes
Comparte un enlace para reservar horas de oficina, tutorías o asesoramiento. Doodle rellena tu calendario automáticamente para que dediques tiempo a estudiar, no a programar.
Coordinar rápidamente proyectos de grupo
Sondea a compañeros de distintas zonas horarias, bloquea la mejor hora y añade automáticamente enlaces de vídeo. Sin chats de grupo que lidiar, sin reservas dobles.
Prepárate y no falles nunca
Las confirmaciones y recordatorios automáticos, los topes antes de las reuniones y las retenciones de calendario te mantienen creíble para profesores, reclutadores y compañeros de equipo.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Diseñado para que los estudiantes planifiquen y se reúnan
Evitar solapamientos entre clase, trabajo y reuniones
Conecta tus calendarios escolares y personales (Google, Apple, Microsoft) e inicia Zoom, Teams o Webex con un solo clic.
Ver el tiempo libre al instante
en semanas ajetreadas, exámenes finales o prácticas. Doodle respeta las zonas horarias y los bloques de clases para que evites las sorpresas de las 8 de la mañana y los conflictos de última hora.
Enviar enlaces de reserva pulidos
para profesores o reclutadores. Añade una foto, un mayor y notas para que cada reunión tenga contexto y expectativas antes de empezar.
Tus datos permanecen privados
Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, y tú controlas lo que comparten los invitados. No se venden direcciones de correo electrónico, no hay spam sorpresa.
Elige rápido una hora para el grupo de estudio
Comparte una encuesta de grupo, fija una fecha límite, limita las opciones y bloquea el resultado. Doodle envía actualizaciones para que todo el mundo lo vea.
Dirige franjas horarias de laboratorio, horas de tutoría, presentación de clubes o simulacros de entrevistas
Crea Hojas de Inscripción con plazas limitadas y topes para que la gente se autosirva sin hojas de cálculo.
Trabaja con tus herramientas favoritas
Reservé horas de oficina y sesiones de estudio en minutos. Sin dramas de chat en grupo, sólo un enlace que funciona.
Pantallas de reclutadores, reuniones de clubes, tutorías. Doodle mantiene mi calendario ordenado y nunca hago doble reserva.
Nuestro equipo de capstone remoto eligió horarios en 3 zonas horarias sin caos.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para
Estudiantes
Preguntas frecuentes
¿Puedo gestionar las horas de oficina y los grupos de estudio con un solo enlace?
Sí. Crea una Página de Reservas una vez, compártela en cualquier lugar, y Doodle se encargará de la disponibilidad, las confirmaciones y los recordatorios automáticamente.
¿Doodle funciona con mi calendario escolar y personal?
Sí: conecta Google, Apple o Microsoft. Doodle comprueba ambos calendarios para evitar conflictos y añade reuniones automáticamente.
¿Cómo encontramos una hora para un equipo de proyecto a través de zonas horarias?
Inicia una Encuesta de Grupo, propón opciones, fija un plazo y bloquea la opción más votada. Todo el mundo recibe actualizaciones.
¿Están seguros mis datos y necesitarán cuentas los invitados?
Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA. Tú controlas qué información se recopila. Los invitados pueden reservar sin una cuenta.
Mi horario cambia semanalmente. ¿Puede Doodle seguirme el ritmo?
Sí. Actualiza la disponibilidad en cualquier momento, establece topes, limita las franjas horarias durante los exámenes o pausa la reserva para los descansos.