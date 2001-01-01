Crear un Doodle

Programación más inteligente para los estudiantes

Sáltate el ping-pong del correo electrónico. Reserva horas de oficina, grupos de estudio y entrevistas en segundos. Sincroniza tu calendario, evita conflictos, recibe recordatorios, preséntate preparado.

Crea un Doodle

Con la confianza de los estudiantes de las mejores universidades y programas

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Deja de hacer malabarismos con la clase, los laboratorios, el trabajo y los clubes

Comparte un enlace para reservar horas de oficina, tutorías o asesoramiento. Doodle rellena tu calendario automáticamente para que dediques tiempo a estudiar, no a programar.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordinar rápidamente proyectos de grupo

Sondea a compañeros de distintas zonas horarias, bloquea la mejor hora y añade automáticamente enlaces de vídeo. Sin chats de grupo que lidiar, sin reservas dobles.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Prepárate y no falles nunca

Las confirmaciones y recordatorios automáticos, los topes antes de las reuniones y las retenciones de calendario te mantienen creíble para profesores, reclutadores y compañeros de equipo.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Diseñado para que los estudiantes planifiquen y se reúnan

Evitar solapamientos entre clase, trabajo y reuniones

Conecta tus calendarios escolares y personales (Google, Apple, Microsoft) e inicia Zoom, Teams o Webex con un solo clic.

Ver el tiempo libre al instante

en semanas ajetreadas, exámenes finales o prácticas. Doodle respeta las zonas horarias y los bloques de clases para que evites las sorpresas de las 8 de la mañana y los conflictos de última hora.

Enviar enlaces de reserva pulidos

para profesores o reclutadores. Añade una foto, un mayor y notas para que cada reunión tenga contexto y expectativas antes de empezar.

Tus datos permanecen privados

Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, y tú controlas lo que comparten los invitados. No se venden direcciones de correo electrónico, no hay spam sorpresa.

Elige rápido una hora para el grupo de estudio

Comparte una encuesta de grupo, fija una fecha límite, limita las opciones y bloquea el resultado. Doodle envía actualizaciones para que todo el mundo lo vea.

Dirige franjas horarias de laboratorio, horas de tutoría, presentación de clubes o simulacros de entrevistas

Crea Hojas de Inscripción con plazas limitadas y topes para que la gente se autosirva sin hojas de cálculo.

Evitar solapamientos entre clase, trabajo y reuniones

Conecta tus calendarios escolares y personales (Google, Apple, Microsoft) e inicia Zoom, Teams o Webex con un solo clic.

Ver el tiempo libre al instante

en semanas ajetreadas, exámenes finales o prácticas. Doodle respeta las zonas horarias y los bloques de clases para que evites las sorpresas de las 8 de la mañana y los conflictos de última hora.

Enviar enlaces de reserva pulidos

para profesores o reclutadores. Añade una foto, un mayor y notas para que cada reunión tenga contexto y expectativas antes de empezar.

Tus datos permanecen privados

Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, y tú controlas lo que comparten los invitados. No se venden direcciones de correo electrónico, no hay spam sorpresa.

Elige rápido una hora para el grupo de estudio

Comparte una encuesta de grupo, fija una fecha límite, limita las opciones y bloquea el resultado. Doodle envía actualizaciones para que todo el mundo lo vea.

Dirige franjas horarias de laboratorio, horas de tutoría, presentación de clubes o simulacros de entrevistas

Crea Hojas de Inscripción con plazas limitadas y topes para que la gente se autosirva sin hojas de cálculo.

Crea un Doodle

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Reservé horas de oficina y sesiones de estudio en minutos. Sin dramas de chat en grupo, sólo un enlace que funciona.

MD

Maya D.

Licenciada en Biología

Pantallas de reclutadores, reuniones de clubes, tutorías. Doodle mantiene mi calendario ordenado y nunca hago doble reserva.

AM

Andre M.

MBA

Nuestro equipo de capstone remoto eligió horarios en 3 zonas horarias sin caos.

LC

Leah C.

CS senior

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para Estudiantes

Mantente alerta con consejos sobre programación, reuniones y productividad hechos para Estudiantes.

El calendario definitivo para estudiantes universitarios ocupados

A female student poses by the wall and is smiling while holding her binders

Cómo reservar horario de atención: guía para estudiantes

A group of five students are walking in front of their college

Cómo los estudiantes utilizan Doodle para planificar proyectos de grupo en la mitad de tiempo

Preguntas frecuentes

¿Puedo gestionar las horas de oficina y los grupos de estudio con un solo enlace?

Sí. Crea una Página de Reservas una vez, compártela en cualquier lugar, y Doodle se encargará de la disponibilidad, las confirmaciones y los recordatorios automáticamente.

¿Doodle funciona con mi calendario escolar y personal?

Sí: conecta Google, Apple o Microsoft. Doodle comprueba ambos calendarios para evitar conflictos y añade reuniones automáticamente.

¿Cómo encontramos una hora para un equipo de proyecto a través de zonas horarias?

Inicia una Encuesta de Grupo, propón opciones, fija un plazo y bloquea la opción más votada. Todo el mundo recibe actualizaciones.

¿Están seguros mis datos y necesitarán cuentas los invitados?

Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA. Tú controlas qué información se recopila. Los invitados pueden reservar sin una cuenta.

Mi horario cambia semanalmente. ¿Puede Doodle seguirme el ritmo?

Sí. Actualiza la disponibilidad en cualquier momento, establece topes, limita las franjas horarias durante los exámenes o pausa la reserva para los descansos.

Sé dueño de tu tiempo y de tu calendario

Empieza por 0 $. Reserva más rápido, sáltate los conflictos, llega a tiempo.

No se necesita tarjeta de crédito.