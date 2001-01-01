Programación creada para Asesores y Consejeros
Con la confianza de equipos de asesoramiento y orientación de todo el mundo
Recuperar horas de la etiqueta de correo electrónico
Comparte una Página de Reserva para asesoramiento, visitas y comprobaciones de progreso. Doodle se encarga de las confirmaciones, recordatorios y reprogramaciones para que te centres en los estudiantes, no en los calendarios.
Coordina todas las reuniones en un solo lugar
Organiza reuniones 1:1, conferencias de padres y talleres sin hacer malabarismos con las herramientas. Comparte la disponibilidad entre equipos y campus y evita las reservas dobles con actualizaciones en tiempo real.
Preséntate preparado y puntual
Las invitaciones con tu marca, los tiempos intermedios y las preguntas de admisión fijan las expectativas. Los recordatorios automáticos y la gestión de zonas horarias reducen las ausencias en reuniones presenciales y virtuales.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Funciones que se adaptan a los flujos de trabajo de asesoramiento
Conecta tu Google, Microsoft o Apple
calendario y no vuelvas a escribir el enlace de una reunión. Doodle respeta los bloques ocupados y añade automáticamente Zoom, Teams o Webex para que los estudiantes obtengan los detalles correctos al instante.
La disponibilidad en tiempo real significa que no hay solapamientos
Los estudiantes ven tus horarios de apertura en vistas semanales o mensuales, con soporte de zona horaria para alumnos remotos y estudios en el extranjero.
Añade el logotipo, los colores y las instrucciones de tu departamento
Recopila detalles clave con preguntas personalizadas (ID, especialidad, motivo). Envía confirmaciones pulidas que reduzcan las idas y venidas previas a la reunión.
Protege la información de los estudiantes con controles GDPR, SOC 2 y CCPA
Limita los campos, exige aprobación cuando sea necesario y mantén las reservas privadas. Admite flujos de trabajo respetuosos con la FERPA sin cargas informáticas adicionales.
Utiliza las encuestas de grupo para alinear
asesores, profesores y personal de apoyo para los equipos de atención, los PEI o las reuniones de los comités. Fija plazos, limita las opciones y luego bloquea la hora final.
Crear hojas de inscripción para
asesoramiento de orientación, noches de FAFSA, exámenes de bienestar o ferias profesionales. Establece la capacidad, los topes y las ubicaciones para mantener el tráfico estable y reducir los tiempos de espera.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Doodle ha reducido a la mitad nuestro ping-pong de correos electrónicos. Los estudiantes reservan, reprograman y se presentan: mi carga de trabajo se mantiene al día.
Dirijo las horas de oficina, las revisiones de crisis y las reuniones de padres desde un solo enlace. Los recordatorios significan menos citas perdidas.
Las Encuestas de Grupo facilitaron la coordinación de las reuniones del equipo asistencial: encontramos una hora en cinco calendarios en cuestión de minutos.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para
Asesores y consejeros
Preguntas frecuentes
¿Puedo fijar horas semanales de asesoramiento y visitas?
Sí. Crea una Página de Reservas para clases individuales y una Hoja de Inscripción para clases esporádicas. Los alumnos eligen una hora y reciben confirmaciones y recordatorios automáticamente.
¿Doodle se sincroniza con Outlook o el calendario de Google y Zoom/Teams?
Sí. Conéctate una vez y Doodle bloqueará las horas ocupadas, añadirá enlaces a reuniones y actualizará tu calendario en tiempo real.
¿Puedo recoger información sobre el estudiante, su especialidad o el motivo de su visita?
Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para que obtengas lo que necesitas antes de la reunión.
¿Son privados los datos de los alumnos?
Sí. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA. Tú controlas qué información se recopila, quién puede reservar y apoyamos las prácticas respetuosas con la FERPA.
Mi disponibilidad cambia durante los periodos punta. ¿Puede Doodle seguirme el ritmo?
Sí. Establece diferentes horas por día o semana, añade topes, bloquea el tiempo rápidamente y tu Página de Reservas se actualizará al instante.