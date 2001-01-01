Crear un Doodle

Programación creada para Asesores y Consejeros

Gestiona las reuniones de asesoramiento, las visitas y las visitas de los padres sin correos electrónicos ni etiquetas telefónicas. Comparte un enlace, sincroniza tu calendario y deja que los estudiantes reserven el tiempo que les convenga.

Crea un Doodle

Con la confianza de equipos de asesoramiento y orientación de todo el mundo

Recuperar horas de la etiqueta de correo electrónico

Comparte una Página de Reserva para asesoramiento, visitas y comprobaciones de progreso. Doodle se encarga de las confirmaciones, recordatorios y reprogramaciones para que te centres en los estudiantes, no en los calendarios.

Coordina todas las reuniones en un solo lugar

Organiza reuniones 1:1, conferencias de padres y talleres sin hacer malabarismos con las herramientas. Comparte la disponibilidad entre equipos y campus y evita las reservas dobles con actualizaciones en tiempo real.

Preséntate preparado y puntual

Las invitaciones con tu marca, los tiempos intermedios y las preguntas de admisión fijan las expectativas. Los recordatorios automáticos y la gestión de zonas horarias reducen las ausencias en reuniones presenciales y virtuales.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Funciones que se adaptan a los flujos de trabajo de asesoramiento

Conecta tu Google, Microsoft o Apple

calendario y no vuelvas a escribir el enlace de una reunión. Doodle respeta los bloques ocupados y añade automáticamente Zoom, Teams o Webex para que los estudiantes obtengan los detalles correctos al instante.

La disponibilidad en tiempo real significa que no hay solapamientos

Los estudiantes ven tus horarios de apertura en vistas semanales o mensuales, con soporte de zona horaria para alumnos remotos y estudios en el extranjero.

Añade el logotipo, los colores y las instrucciones de tu departamento

Recopila detalles clave con preguntas personalizadas (ID, especialidad, motivo). Envía confirmaciones pulidas que reduzcan las idas y venidas previas a la reunión.

Protege la información de los estudiantes con controles GDPR, SOC 2 y CCPA

Limita los campos, exige aprobación cuando sea necesario y mantén las reservas privadas. Admite flujos de trabajo respetuosos con la FERPA sin cargas informáticas adicionales.

Utiliza las encuestas de grupo para alinear

asesores, profesores y personal de apoyo para los equipos de atención, los PEI o las reuniones de los comités. Fija plazos, limita las opciones y luego bloquea la hora final.

Crear hojas de inscripción para

asesoramiento de orientación, noches de FAFSA, exámenes de bienestar o ferias profesionales. Establece la capacidad, los topes y las ubicaciones para mantener el tráfico estable y reducir los tiempos de espera.

Crea un Doodle

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Doodle ha reducido a la mitad nuestro ping-pong de correos electrónicos. Los estudiantes reservan, reprograman y se presentan: mi carga de trabajo se mantiene al día.

AT

Alex T.

Asesor académico

Dirijo las horas de oficina, las revisiones de crisis y las reuniones de padres desde un solo enlace. Los recordatorios significan menos citas perdidas.

JR

Jordan R.

Tutor

Las Encuestas de Grupo facilitaron la coordinación de las reuniones del equipo asistencial: encontramos una hora en cinco calendarios en cuestión de minutos.

KL

Kim L.

Consejero escolar

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para Asesores y consejeros

Guías prácticas para agilizar la programación del asesoramiento, reducir las ausencias y organizar reuniones eficaces.

Preguntas frecuentes

¿Puedo fijar horas semanales de asesoramiento y visitas?

Sí. Crea una Página de Reservas para clases individuales y una Hoja de Inscripción para clases esporádicas. Los alumnos eligen una hora y reciben confirmaciones y recordatorios automáticamente.

¿Doodle se sincroniza con Outlook o el calendario de Google y Zoom/Teams?

Sí. Conéctate una vez y Doodle bloqueará las horas ocupadas, añadirá enlaces a reuniones y actualizará tu calendario en tiempo real.

¿Puedo recoger información sobre el estudiante, su especialidad o el motivo de su visita?

Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para que obtengas lo que necesitas antes de la reunión.

¿Son privados los datos de los alumnos?

Sí. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA. Tú controlas qué información se recopila, quién puede reservar y apoyamos las prácticas respetuosas con la FERPA.

Mi disponibilidad cambia durante los periodos punta. ¿Puede Doodle seguirme el ritmo?

Sí. Establece diferentes horas por día o semana, añade topes, bloquea el tiempo rápidamente y tu Página de Reservas se actualizará al instante.

Facilita a los estudiantes acceso a ti

Plan gratuito disponible; Pro desde 6,95 $/usuario/mes. Dedica menos tiempo a programar y más a asesorar.

No se necesita tarjeta de crédito.