Crear un Doodle

Programación sencilla para la administración y el personal de la escuela

Deja de perseguir respuestas. Doodle agiliza las reuniones, las inscripciones y los calendarios de las aulas en todos los departamentos. Sincroniza herramientas y mantén alineados a padres y profesores.

Crea un Doodle

Utilizado por la administración y el personal de las principales instituciones

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Automatiza las reuniones de padres y profesores, las reuniones 1:1 del personal, las visitas al campus y las reuniones de admisión.

Comparte un enlace para que la gente reserve por sí misma. Elimina la etiqueta telefónica y las actualizaciones manuales del calendario.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordinar los calendarios de los distintos departamentos, las salas y los mostradores de servicio

Una sola visión de la disponibilidad reduce los conflictos y mantiene a directores, orientadores, enfermeros y proveedores en la misma página.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Las confirmaciones automáticas, los recordatorios y las invitaciones de marca reducen las ausencias y presentan una oficina pulida

Exporta la asistencia y las notas para obtener registros precisos y un seguimiento fluido.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Construido para el funcionamiento de las oficinas escolares

Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple

Comprueba automáticamente los conflictos; añade enlaces Zoom, Teams o Webex. Crea reuniones en segundos para directores, consejeros, RRHH o instalaciones.

Disponibilidad en tiempo real a través de zonas horarias y horarios de timbre

Consulta las salas abiertas y el personal de un vistazo; Doodle evita las reservas dobles y las actualizaciones a medida que cambian los calendarios.

Marca Páginas de Reserva con el nombre, logotipo y colores de la escuela

Añade preguntas de admisión para que las familias lleguen preparadas a las reuniones de IEP, inscripciones o ayuda económica.

Mantén los datos seguros con GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3.

El acceso basado en roles, el SSO y los flujos de trabajo alineados con la FERPA ayudan a Admin & Staff a cumplir las políticas del distrito.

Utiliza las encuestas de grupo para encontrar horarios para reuniones de personal, comités o días de DP

Fija plazos, limita las opciones y bloquea el tiempo final una vez que la dirección lo apruebe.

Publica Hojas de Inscripción para conferencias, turnos de voluntariado ...

visitas al campus o recogida de portátiles. Controla topes, topes y ubicaciones sin hacer malabarismos con hojas de cálculo.

Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple

Comprueba automáticamente los conflictos; añade enlaces Zoom, Teams o Webex. Crea reuniones en segundos para directores, consejeros, RRHH o instalaciones.

Disponibilidad en tiempo real a través de zonas horarias y horarios de timbre

Consulta las salas abiertas y el personal de un vistazo; Doodle evita las reservas dobles y las actualizaciones a medida que cambian los calendarios.

Marca Páginas de Reserva con el nombre, logotipo y colores de la escuela

Añade preguntas de admisión para que las familias lleguen preparadas a las reuniones de IEP, inscripciones o ayuda económica.

Mantén los datos seguros con GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3.

El acceso basado en roles, el SSO y los flujos de trabajo alineados con la FERPA ayudan a Admin & Staff a cumplir las políticas del distrito.

Utiliza las encuestas de grupo para encontrar horarios para reuniones de personal, comités o días de DP

Fija plazos, limita las opciones y bloquea el tiempo final una vez que la dirección lo apruebe.

Publica Hojas de Inscripción para conferencias, turnos de voluntariado ...

visitas al campus o recogida de portátiles. Controla topes, topes y ubicaciones sin hacer malabarismos con hojas de cálculo.

Crea un Doodle

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Los padres se reservan. Por fin nuestros teléfonos están en silencio.

LM

Lena M.

Director de la Oficina Escolar

Doodle coordina EP, entrevistas y PEI con cero dobles reservas.

CR

Carlos R.

Ayudante administrativo de distrito

Los recordatorios reducen a la mitad las ausencias y nuestras páginas parecen oficiales.

TS

Tina S.

Registrador

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para Administración y Personal

Mejores prácticas para agilizar la programación de la oficina escolar, reuniones y gestión del calendario.

Cómo organizar inscripciones de padres y profesores sin estrés

A group of six people are in a meeting room with their laptops

Reuniones de los comités que realmente empiezan a tiempo

Guía del registrador para programar salas sin conflictos

Preguntas frecuentes

¿Podemos gestionar las reuniones de padres y profesores en todos los cursos?

Sí. Crea Hojas de Inscripción por curso o profesor, establece límites de franjas horarias y topes, y comparte un único enlace. Las familias eligen las horas; las confirmaciones y los recordatorios se envían automáticamente.

¿Funciona Doodle con nuestras herramientas de calendario y vídeo?

Sí. Conecta Google Calendar, Outlook o Apple, además de Zoom, Teams o Webex. El SSO está disponible en los planes para empresas.

¿Podemos programar salas y mostradores de servicio?

Sí. Utiliza Páginas de Reserva para la recogida de asesores, registradores o técnicos. Asigna lugares, añade preguntas de registro y consulta la disponibilidad en tiempo real para evitar dobles reservas.

¿Es Doodle FERPA amigable y seguro?

Protegemos los datos con GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3. Tú controlas lo que se recopila, quién puede reservar y cuánto tiempo se conservan los datos.

Nuestra disponibilidad cambia semanalmente. ¿Puede Doodle seguirnos el ritmo?

Sí. Establece horas recurrentes, ventanas únicas, vacaciones, topes y reglas de zona horaria. Actualízalo en cualquier momento; tus Páginas de Reserva reflejarán los cambios al instante.

Dale a tu oficina un asistente de programación

Empieza gratis. Ahorra horas cada semana en tu calendario y reuniones.

No se necesita tarjeta de crédito.