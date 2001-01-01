Programación sencilla para la administración y el personal de la escuela
Utilizado por la administración y el personal de las principales instituciones
Automatiza las reuniones de padres y profesores, las reuniones 1:1 del personal, las visitas al campus y las reuniones de admisión.
Comparte un enlace para que la gente reserve por sí misma. Elimina la etiqueta telefónica y las actualizaciones manuales del calendario.
Coordinar los calendarios de los distintos departamentos, las salas y los mostradores de servicio
Una sola visión de la disponibilidad reduce los conflictos y mantiene a directores, orientadores, enfermeros y proveedores en la misma página.
Las confirmaciones automáticas, los recordatorios y las invitaciones de marca reducen las ausencias y presentan una oficina pulida
Exporta la asistencia y las notas para obtener registros precisos y un seguimiento fluido.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Construido para el funcionamiento de las oficinas escolares
Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple
Comprueba automáticamente los conflictos; añade enlaces Zoom, Teams o Webex. Crea reuniones en segundos para directores, consejeros, RRHH o instalaciones.
Disponibilidad en tiempo real a través de zonas horarias y horarios de timbre
Consulta las salas abiertas y el personal de un vistazo; Doodle evita las reservas dobles y las actualizaciones a medida que cambian los calendarios.
Marca Páginas de Reserva con el nombre, logotipo y colores de la escuela
Añade preguntas de admisión para que las familias lleguen preparadas a las reuniones de IEP, inscripciones o ayuda económica.
Mantén los datos seguros con GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3.
El acceso basado en roles, el SSO y los flujos de trabajo alineados con la FERPA ayudan a Admin & Staff a cumplir las políticas del distrito.
Utiliza las encuestas de grupo para encontrar horarios para reuniones de personal, comités o días de DP
Fija plazos, limita las opciones y bloquea el tiempo final una vez que la dirección lo apruebe.
Publica Hojas de Inscripción para conferencias, turnos de voluntariado ...
visitas al campus o recogida de portátiles. Controla topes, topes y ubicaciones sin hacer malabarismos con hojas de cálculo.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Los padres se reservan. Por fin nuestros teléfonos están en silencio.
Doodle coordina EP, entrevistas y PEI con cero dobles reservas.
Los recordatorios reducen a la mitad las ausencias y nuestras páginas parecen oficiales.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para
Administración y Personal
Preguntas frecuentes
¿Podemos gestionar las reuniones de padres y profesores en todos los cursos?
Sí. Crea Hojas de Inscripción por curso o profesor, establece límites de franjas horarias y topes, y comparte un único enlace. Las familias eligen las horas; las confirmaciones y los recordatorios se envían automáticamente.
¿Funciona Doodle con nuestras herramientas de calendario y vídeo?
Sí. Conecta Google Calendar, Outlook o Apple, además de Zoom, Teams o Webex. El SSO está disponible en los planes para empresas.
¿Podemos programar salas y mostradores de servicio?
Sí. Utiliza Páginas de Reserva para la recogida de asesores, registradores o técnicos. Asigna lugares, añade preguntas de registro y consulta la disponibilidad en tiempo real para evitar dobles reservas.
¿Es Doodle FERPA amigable y seguro?
Protegemos los datos con GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3. Tú controlas lo que se recopila, quién puede reservar y cuánto tiempo se conservan los datos.
Nuestra disponibilidad cambia semanalmente. ¿Puede Doodle seguirnos el ritmo?
Sí. Establece horas recurrentes, ventanas únicas, vacaciones, topes y reglas de zona horaria. Actualízalo en cualquier momento; tus Páginas de Reserva reflejarán los cambios al instante.