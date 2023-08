The best ways to celebrate St. Patrick's Day in Atlanta

Der St. Patrick's Day ist ein Fest für alle Iren. Viele Städte haben ihre eigene Art, diesen Tag zu feiern, und Atlanta, Georgia, ist da keine Ausnahme. Egal, ob Sie aus der Stadt kommen oder nur zu Besuch sind, es gibt viele Möglichkeiten, den St. Patrick's Day auf die südliche Art zu erleben.

Von traditionellen irischen Gerichten bis hin zu grün gefärbten Getränken und lebhafter Musik bietet Atlanta alles, was man sich für die Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day wünscht. Von der Parade und dem Festival in Buckhead bis hin zu den beliebten Pubs und Bars in der Innenstadt finden Sie in jedem Stadtteil etwas zu tun. Hier sind einige der besten Möglichkeiten, den St. Patrick's Day in Atlanta zu feiern und zu planen.

Die Atlanta St. Patrick's Day Parade

Die St.-Patrick's-Day-Parade in Atlanta ist eine der größten und besten des Landes und zieht jedes Jahr große Menschenmengen an. Die Parade startet um 12 Uhr auf der Peachtree Street und führt die 5th Street hinunter zum Woodruff Park (https://www.atlantadowntown.com/woodruff-park/about/getting-here), wo reichlich grünes Bier ausgeschenkt wird.

An der Parade nehmen Hunderte von Wagen und Teilnehmern teil, darunter Banken, Schulen, Gemeindeorganisationen, Marschkapellen, irische Tanzgruppen, Militärgruppen und viele mehr. Den Abschluss der Parade bildet das St. Patrick's Day Festival mit Live-Unterhaltung und einer Vielzahl von Anbietern.

Damit Sie den St. Patrick's Day in Atlanta in vollen Zügen genießen können, sollten Sie etwas Grünes tragen und früh da sein - die Parade beginnt um 12 Uhr mittags und die Menschenmassen sind meist riesig.

Fado Irish Pub

Wenn Sie den St. Patrick's Day stilvoll feiern wollen, dann gehen Sie ins Fado Irish Pub. Dieser Pub ist der perfekte Ort, um traditionelle irische Speisen und Getränke sowie Live-Musik und Unterhaltung zu genießen.

Wenn Sie es nicht ins Fado's schaffen, sollten Sie auch das Meehan's Public House besuchen. Diese gemütliche Bar bietet eine große Auswahl an traditionellen irischen Gerichten und Getränken sowie den ganzen Tag über Live-Musik und Unterhaltung. Genießen Sie ein Pint Guinness oder Fish and Chips und lassen Sie sich von der lebhaften Atmosphäre mitreißen.

Shamrock: Ein St. Patrick's Day-Festival

Wie auch immer Ihre Pläne für den St. Patrick's Day aussehen, Sie können nichts falsch machen, wenn Sie zumindest einen Teil des Feiertages auf dem Shamrock: A St. Patrick's Day Festival. Es ist eine der besten Möglichkeiten, um zu feiern, und bietet immer eine große Auswahl an unterhaltsamen Aktivitäten für Menschen aller Altersgruppen.

Besuchen Sie unbedingt die Shamrock Concert Series im Centennial Olympic Park. Den ganzen Nachmittag und Abend über können Sie Live-Musik von einigen der besten lokalen Bands aus Atlanta genießen. Außerdem gibt es reichlich zu essen und zu trinken, so dass Sie die ganze Nacht durchfeiern können.

Für die Kinder gibt es in diesem familienfreundlichen Bereich jede Menge Spaß zu erleben. Es gibt Spiele, aufblasbare Hüpfburgen, Gesichtsbemalung und vieles mehr. Und Sie können sogar an einem traditionellen Ceilidh-Tanz teilnehmen.

Schnappen Sie sich etwas Grünes, setzen Sie eine Maske auf und schütteln Sie Ihr Kleeblatt! Auf dem Fest im Park gibt es Live-Musik, DJs, Possen und vieles mehr - und kulinarisch gibt es gebratene Austern, Chicken Tender und Alligator-Körbe. Lecker!

Die besten Orte zum Essen und Trinken am St. Patrick's Day in Atlanta

Atlanta ist bekannt für sein gutes Essen, und der St. Patrick's Day ist da keine Ausnahme. Hier sind einige der besten Lokale, die Sie am 17. März ausprobieren sollten.

Irish Bred Pub: Dieser Pub ist ein großartiger Ort für traditionelle irische Speisen und Getränke. Hier gibt es den ganzen Tag über Rindfleisch und Kohl, Shepherd's Pie und Guinness.

Tin Lizzy's Cantina: Tin Lizzy's wird den ganzen Tag über grüne Margaritas servieren. Wenn Sie auf der Suche nach einer festlichen Art zu feiern sind, sind Sie hier genau richtig.

Paddy O'Neill's: Bei Paddy O'Neill's herrscht immer eine tolle Atmosphäre, und die irischen Nachos sind der perfekte Snack zu Ihren Getränken.

McGill's Pub: McGill's ist der perfekte Ort für eine traditionelle St. Patrick's Day-Feier. Die irischen Gerichte und Getränke sind eine gute Möglichkeit, den Tag zu verbringen.

Atlanta Children's Museum

Das Children's Museum of Atlanta ist ein großartiger Ort, um den Kindern ihr irisches Erbe näher zu bringen. Am St. Parick's Day gibt es eine besondere Märchenstunde mit irischen Volkserzählungen, und die Kinder haben die Möglichkeit, ihren eigenen Koboldschatz zu finden und Regenbögen selbst zu basteln. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, den irischen Jig tanzen zu lernen oder keltische Knoten zu basteln. Das ist ein großer Spaß für Kinder jeden Alters.

Atlanta's St. Patrick's 5K

Der jährliche Atlanta St. Patrick's 5K findet vor der Parade statt. Nach dem Rennen findet im Park eine Party mit Live-Musik, Essen und Getränken statt.

Egal, ob Sie um den Sieg mitlaufen oder einfach nur einen gemütlichen Spaziergang machen wollen - es ist eine gute Gelegenheit, sich fit zu halten und einen unterhaltsamen St. Patrick's Day zu erleben.