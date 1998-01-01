Einfache Terminplanung für Teams
Finde eine Zeit in Minuten
Schau einfach, wann alle verfügbar sind – ganz ohne Tabellenstress. Perfekt für verteilte Teams, große Gruppen und Projekte über Zeitzonen hinweg.
Weniger verpasste Meetings
Automatische Bestätigungen, Kalenderabgleiche und Erinnerungen sorgen dafür, dass die Besprechungen planmäßig verlaufen und jeder auf dem Laufenden bleibt, damit nichts vergessen wird.
Mache wiederkehrende Treffen schmerzlos
Wöchentliche Check-Ins, monatliche Besprechungen, Projekt-Synchronisationen - was auch immer der Rhythmus ist, du musst ihn nur einmal einrichten und Doodle kümmert sich automatisch um Einladungen, Aktualisierungen und Zeitzonenanpassungen.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Gebaut für jede Art von Teamtreffen
Finde die beste Zeit für alle
Nutze eine Gruppenumfrage, um dich schnell auf eine Besprechungszeit zu einigen, ohne endlose Chatnachrichten oder E-Mail-Ketten.
Wiederkehrende Check-ins leicht gemacht
Lege wiederkehrende Termine auf deiner Buchungsseite fest, damit deine Teammitglieder immer wissen, wann sie sich verbinden können.
Über Zeitzonen hinweg im Zeitplan bleiben
Doodle passt die Zeiten automatisch an, damit sich globale Teams zu sich überschneidenden Arbeitszeiten treffen.
Synchronisierung mit deinen Kalendern
Verbinde Google, Outlook oder iCloud. Nur deine Verfügbarkeit wird geteilt - private Details bleiben privat.
Teamübergreifende Projekte planen
Koordiniere dich mit Marketing, Vertrieb, Produkt und Betrieb, indem du einen Terminplanungslink für alle Beteiligten verwendest.
Plätze für Schulungen oder Workshops füllen
Verwende einen Eventplaner, damit die Teammitglieder ihre bevorzugte Sitzung auswählen können - so wird jeder Platz effizient genutzt.
Arbeite mit deinen Lieblingstools
Ich kann mit einem einzigen Link in 20 Minuten ein Meeting für 12 Führungskräfte buchen.
Doodle erspart dir den Aufwand, einen gemeinsamen Termin zu finden.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Wie finden wir schnell einen gemeinsamen Termin?
Erstelle eine Gruppenumfrage, damit alle über passende Zeiten abstimmen – ohne langes Hin und Her.
Können wir wiederkehrende Teamtreffen buchen?
Ja, füge wiederkehrende Termine zu deiner Buchungsseite hinzu, damit dein Team regelmäßige Zeiten wählen kann.
Wird jeder meinen vollen Kalender sehen?
Nein, Doodle zeigt nur verfügbare Zeiten an. Alle Veranstaltungsdetails bleiben privat.
Können wir für mehrere Teammitglieder gleichzeitig planen?
Ja, mit dem Team-Plan kannst du eine Buchungsseite erstellen, die mit mehreren Kalendern verknüpft ist.
Wann sollte ich einen Eventplaner anstelle einer Buchungsseite verwenden?
Nutze den Eventplaner für mehrere Sessions oder Workshops. Die Buchungsseite ist für deine persönliche Verfügbarkeit gedacht.