Einfache Terminplanung für Teams

Spare dir das Hin und Her und finde eine Zeit, die für alle passt - auch über Zeitzonen hinweg.

A group poll with a list view of availabilities for a team sync meeting

Das Vertrauen von Teams in führenden Organisationen weltweit

A group of logos including Danone, Alphabet, Salesforce, Adobe, ESN
Finde eine Zeit in Minuten

Schau einfach, wann alle verfügbar sind – ganz ohne Tabellenstress. Perfekt für verteilte Teams, große Gruppen und Projekte über Zeitzonen hinweg.

Weniger verpasste Meetings

Automatische Bestätigungen, Kalenderabgleiche und Erinnerungen sorgen dafür, dass die Besprechungen planmäßig verlaufen und jeder auf dem Laufenden bleibt, damit nichts vergessen wird.

Mache wiederkehrende Treffen schmerzlos

Wöchentliche Check-Ins, monatliche Besprechungen, Projekt-Synchronisationen - was auch immer der Rhythmus ist, du musst ihn nur einmal einrichten und Doodle kümmert sich automatisch um Einladungen, Aktualisierungen und Zeitzonenanpassungen.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Gebaut für jede Art von Teamtreffen

Finde die beste Zeit für alle

Nutze eine Gruppenumfrage, um dich schnell auf eine Besprechungszeit zu einigen, ohne endlose Chatnachrichten oder E-Mail-Ketten.

Wiederkehrende Check-ins leicht gemacht

Lege wiederkehrende Termine auf deiner Buchungsseite fest, damit deine Teammitglieder immer wissen, wann sie sich verbinden können.

Über Zeitzonen hinweg im Zeitplan bleiben

Doodle passt die Zeiten automatisch an, damit sich globale Teams zu sich überschneidenden Arbeitszeiten treffen.

Synchronisierung mit deinen Kalendern

Verbinde Google, Outlook oder iCloud. Nur deine Verfügbarkeit wird geteilt - private Details bleiben privat.

Teamübergreifende Projekte planen

Koordiniere dich mit Marketing, Vertrieb, Produkt und Betrieb, indem du einen Terminplanungslink für alle Beteiligten verwendest.

Plätze für Schulungen oder Workshops füllen

Verwende einen Eventplaner, damit die Teammitglieder ihre bevorzugte Sitzung auswählen können - so wird jeder Platz effizient genutzt.

Arbeite mit deinen Lieblingstools

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Ich kann mit einem einzigen Link in 20 Minuten ein Meeting für 12 Führungskräfte buchen.

Community Health

NL

Nasdaq L.

Verwaltungsassistentin

Doodle erspart dir den Aufwand, einen gemeinsamen Termin zu finden.

Capterra Review

MT

Mark T.

Teamleitung

Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team.

Häufig gestellte Fragen

Wie finden wir schnell einen gemeinsamen Termin?

Erstelle eine Gruppenumfrage, damit alle über passende Zeiten abstimmen – ohne langes Hin und Her.

Können wir wiederkehrende Teamtreffen buchen?

Ja, füge wiederkehrende Termine zu deiner Buchungsseite hinzu, damit dein Team regelmäßige Zeiten wählen kann.

Wird jeder meinen vollen Kalender sehen?

Nein, Doodle zeigt nur verfügbare Zeiten an. Alle Veranstaltungsdetails bleiben privat.

Können wir für mehrere Teammitglieder gleichzeitig planen?

Ja, mit dem Team-Plan kannst du eine Buchungsseite erstellen, die mit mehreren Kalendern verknüpft ist.

Wann sollte ich einen Eventplaner anstelle einer Buchungsseite verwenden?

Nutze den Eventplaner für mehrere Sessions oder Workshops. Die Buchungsseite ist für deine persönliche Verfügbarkeit gedacht.

Hast du die Antwort nicht gefunden?

Verbringe weniger Zeit mit Planen und nimm dir Zeit für die Arbeit, die zählt

Verbringe weniger Zeit damit, Kalendern hinterherzujagen und mehr Zeit damit, gemeinsam Entscheidungen zu treffen.

Keine Kreditkarte erforderlich.