Planungssoftware für Betrieb und IT
Wird von Entwicklungs- und Produktteams in führenden Technologieunternehmen genutzt
Probleme ohne Verzögerung beheben
Buche IT-Support-Sitzungen oder Systemwartungsfenster in Minutenschnelle, damit dein Betrieb nicht ins Stocken gerät.
Abteilungsübergreifender Zeitplan
Koordiniere dich mit internen Teams und externen Anbietern an einem Ort - kein Wechsel zwischen verschiedenen Tools.
Effizient und organisiert bleiben
Aktualisierungen und Erinnerungen in Echtzeit sorgen dafür, dass alle bereit sind, wenn es Zeit für ein Treffen ist.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Für jede Art der Arbeit von Betriebs- und IT-Teams gemacht
System-Upgrades planen
Nutze eine Gruppenumfrage, um mit allen Beteiligten das richtige Zeitfenster für die Ausfallzeit zu finden, bevor du Updates einführst.
Verkäuferanrufe einfach buchen
Gib eine Buchungsseite frei, damit Verkäufer oder Dienstleister eine Zeit wählen können, die für beide Seiten passt.
Sicherheitsüberprüfungen koordinieren
Plane jährliche oder vierteljährliche Überprüfungen mit der Geschäftsführung und den Compliance-Teams, ohne endloses Hin und Her.
Teamtrainings organisieren
Liste mehrere Schulungszeiten im Eventplaner, damit dein Team den passenden Termin wählen kann – und möglichst viele teilnehmen.
Mehrere Standorte unterstützen
Doodle passt die Zeiten automatisch an die Zeitzonen der einzelnen Büros an und hält die globale IT synchron.
Branding deiner Buchungsseiten
Füge dein Firmenlogo und deine Farben hinzu, damit externe Partner ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild sehen.
Arbeite mit deinen Lieblingstools
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Bei ständig wechselnden Terminen ist die Kalender-Synchronisation von Doodle ein Lebensretter. Sie ist meine einzige Quelle der Wahrheit.
Wir koordinieren Wartung und Systemaktualisierungen in Minuten, nicht in Tagen.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Daten der Teilnehmenden bei der Buchung erfassen?
Ja. Füge benutzerdefinierte Fragen zu deiner Buchungsseite oder deinem Eventplaner hinzu, um vor dem Termin Infos abzufragen.
Wie kann ich vermeiden, dass ich bei wichtigen Wartungseinsätzen nicht erscheine?
Aktiviere automatische Erinnerungen, damit die Teilnehmenden rechtzeitig benachrichtigt werden.
Können wir unser Firmenlogo hinzufügen?
Unbedingt. Passe deine Buchungsseite mit deinem Logo und deinen Farben an und sorge so für ein ausgefeiltes, markengerechtes Erlebnis.
Wie verwalte ich große Anmeldungen für Schulungen?
Begrenze die Zahl der Plätze pro Slot in deinem Eventplaner, damit deine Gruppen klein und gut planbar bleiben.
Kann ich kontrollieren, wie weit im Voraus die Leute buchen können?
Ja. Du kannst Buchungsfristen festlegen, um Terminkonflikte in letzter Minute zu vermeiden.