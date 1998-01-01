Doodle erstellen

Planungssoftware für Betrieb und IT

Buche Zeit mit Teams, Verkäufern oder Abteilungen, ohne Antworten hinterherzujagen.

a booking page for a troubleshooting session, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Wird von Entwicklungs- und Produktteams in führenden Technologieunternehmen genutzt

Probleme ohne Verzögerung beheben

Buche IT-Support-Sitzungen oder Systemwartungsfenster in Minutenschnelle, damit dein Betrieb nicht ins Stocken gerät.

Abteilungsübergreifender Zeitplan

Koordiniere dich mit internen Teams und externen Anbietern an einem Ort - kein Wechsel zwischen verschiedenen Tools.

Effizient und organisiert bleiben

Aktualisierungen und Erinnerungen in Echtzeit sorgen dafür, dass alle bereit sind, wenn es Zeit für ein Treffen ist.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Für jede Art der Arbeit von Betriebs- und IT-Teams gemacht

System-Upgrades planen

Nutze eine Gruppenumfrage, um mit allen Beteiligten das richtige Zeitfenster für die Ausfallzeit zu finden, bevor du Updates einführst.

Verkäuferanrufe einfach buchen

Gib eine Buchungsseite frei, damit Verkäufer oder Dienstleister eine Zeit wählen können, die für beide Seiten passt.

Sicherheitsüberprüfungen koordinieren

Plane jährliche oder vierteljährliche Überprüfungen mit der Geschäftsführung und den Compliance-Teams, ohne endloses Hin und Her.

Teamtrainings organisieren

Liste mehrere Schulungszeiten im Eventplaner, damit dein Team den passenden Termin wählen kann – und möglichst viele teilnehmen.

Mehrere Standorte unterstützen

Doodle passt die Zeiten automatisch an die Zeitzonen der einzelnen Büros an und hält die globale IT synchron.

Branding deiner Buchungsseiten

Füge dein Firmenlogo und deine Farben hinzu, damit externe Partner ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild sehen.

Arbeite mit deinen Lieblingstools

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Bei ständig wechselnden Terminen ist die Kalender-Synchronisation von Doodle ein Lebensretter. Sie ist meine einzige Quelle der Wahrheit.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Verwaltungsassistentin

Wir koordinieren Wartung und Systemaktualisierungen in Minuten, nicht in Tagen.

G2 Review

PW

Peter W.

IT-Betriebsleiter

Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich die Daten der Teilnehmenden bei der Buchung erfassen?

Ja. Füge benutzerdefinierte Fragen zu deiner Buchungsseite oder deinem Eventplaner hinzu, um vor dem Termin Infos abzufragen.

Wie kann ich vermeiden, dass ich bei wichtigen Wartungseinsätzen nicht erscheine?

Aktiviere automatische Erinnerungen, damit die Teilnehmenden rechtzeitig benachrichtigt werden.

Können wir unser Firmenlogo hinzufügen?

Unbedingt. Passe deine Buchungsseite mit deinem Logo und deinen Farben an und sorge so für ein ausgefeiltes, markengerechtes Erlebnis.

Wie verwalte ich große Anmeldungen für Schulungen?

Begrenze die Zahl der Plätze pro Slot in deinem Eventplaner, damit deine Gruppen klein und gut planbar bleiben.

Kann ich kontrollieren, wie weit im Voraus die Leute buchen können?

Ja. Du kannst Buchungsfristen festlegen, um Terminkonflikte in letzter Minute zu vermeiden.

Hast du die Antwort nicht gefunden?

Verbringe weniger Zeit mit Planen, mehr Zeit für die Problemlösung

Sorge dafür, dass die Systeme sicher sind und die Teams koordiniert werden, ohne dass du den Kalendern hinterherlaufen musst.

Keine Kreditkarte erforderlich.