Doodle erstellen

Bessere Planung für Schüler

Überspringe das E-Mail-Pingpong. Buche Sprechstunden, Lerngruppen und Vorstellungsgespräche in Sekundenschnelle. Synchronisiere deinen Kalender, vermeide Konflikte, lass dich erinnern und erscheine vorbereitet.

Ein Doodle erstellen

Vertraut von Studierenden an Top-Universitäten und Studiengängen

Jongliere nicht mehr zwischen Unterricht, Labor, Arbeit und Clubs

Teile einen Link, um Sprechstunden, Nachhilfe oder Beratung zu buchen. Doodle füllt deinen Kalender automatisch, damit du Zeit zum Lernen und nicht zum Planen hast.

Gruppenprojekte schnell koordinieren

Frag deine Klassenkameraden über Zeitzonen hinweg ab, lege die beste Zeit fest und füge automatisch Videolinks hinzu. Keine Gruppenchats, keine doppelten Buchungen.

Vorbereitet sein und nichts verpassen

Automatische Bestätigungen und Erinnerungen, Puffer vor Meetings und Kalendereinträge machen dich für Professoren, Personalverantwortliche und Teamkollegen glaubwürdig.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gebaut für die Art und Weise, wie Schüler planen und sich treffen

Vermeide Überschneidungen zwischen Unterricht, Arbeit und Treffen

Verbinde deine schulischen und persönlichen Kalender (Google, Apple, Microsoft) und starte Zoom, Teams oder Webex mit nur einem Klick.

Freie Zeit sofort sehen

über arbeitsreiche Wochen, Abschlussprüfungen oder Praktika hinweg. Doodle respektiert Zeitzonen und Unterrichtsblöcke, damit du keine Überraschungen um 8 Uhr morgens und Konflikte in letzter Minute erlebst.

Sende ausgefeilte Buchungslinks

für Professoren oder Personalverantwortliche. Füge ein Foto, den Studiengang und Notizen hinzu, damit jedes Treffen einen Kontext und Erwartungen hat, bevor es beginnt.

Deine Daten bleiben privat

Doodle erfüllt die GDPR-, SOC 2- und CCPA-Standards und du kontrollierst, was die Eingeladenen teilen. Keine verkauften E-Mail-Adressen, kein überraschender Spam.

Wähle schnell eine Lerngruppenzeit

Teile eine Gruppenumfrage, lege eine Frist fest, schränke die Wahlmöglichkeiten ein und sperre das Ergebnis. Doodle sendet Updates, damit alle es sehen.

Führe Labortermine, Nachhilfestunden, Clubpräsentationen oder Vorstellungsgespräche durch

Erstelle Anmeldeformulare mit begrenzten Sitzplätzen und Puffern, damit die Leute sich selbst bedienen können, ohne Tabellen zu verwenden.

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

Ich habe innerhalb von Minuten Sprechstunden und Lerneinheiten gebucht. Kein Gruppenchat-Drama, nur ein Link, der funktioniert.

MD

Maya D.

Hauptfach Biologie

Recruiter-Screenings, Clubtreffen, Nachhilfeunterricht. Doodle hält meinen Kalender übersichtlich und ich buche nie doppelt.

AM

Andre M.

MBA

Unser Team hat die Zeiten über 3 Zeitzonen hinweg ausgewählt, ohne dass es zu einem Chaos kam.

LC

Leah C.

CS senior

Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Studierende

Bleib auf dem Laufenden mit Tipps zur Terminplanung, zu Meetings und zur Produktivität, die für Studierende gemacht sind.

Die ultimative Kalender-Checkliste für vielbeschäftigte Studenten

Sprechstunden buchen leicht gemacht: ein Leitfaden für Studierende

Wie Schüler Doodle nutzen, um Gruppenprojekte in der Hälfte der Zeit zu planen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Sprechstunden und Lerngruppen mit einem Link verwalten?

Ja. Erstelle einmal eine Buchungsseite, teile sie überall, und Doodle kümmert sich automatisch um Verfügbarkeit, Bestätigungen und Erinnerungen.

Funktioniert Doodle mit meinen schulischen und persönlichen Kalendern?

Ja - verbinde Google, Apple oder Microsoft. Doodle prüft beide Kalender, um Konflikte zu vermeiden, und fügt Meetings automatisch hinzu.

Wie finden wir eine Zeit für ein Projektteam über Zeitzonen hinweg?

Starte eine Gruppenumfrage, schlage Optionen vor, setze eine Frist und sperre die erste Wahl. Alle bekommen Updates.

Sind meine Daten sicher und brauchen die Eingeladenen ein Konto?

Doodle ist GDPR-, SOC2- und CCPA-konform. Du kontrollierst, welche Informationen gesammelt werden. Eingeladene können auch ohne ein Konto buchen.

Mein Zeitplan ändert sich wöchentlich. Kann Doodle da mithalten?

Ja. Aktualisiere die Verfügbarkeit jederzeit, lege Puffer fest, begrenze Slots während Prüfungen oder pausiere die Buchung für Pausen.

Besitze deine Zeit und deinen Kalender

Fange bei $0 an. Buche schneller, überspringe Konflikte und bleibe pünktlich.

Keine Kreditkarte erforderlich.