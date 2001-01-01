Bessere Planung für Schüler
Jongliere nicht mehr zwischen Unterricht, Labor, Arbeit und Clubs
Teile einen Link, um Sprechstunden, Nachhilfe oder Beratung zu buchen. Doodle füllt deinen Kalender automatisch, damit du Zeit zum Lernen und nicht zum Planen hast.
Gruppenprojekte schnell koordinieren
Frag deine Klassenkameraden über Zeitzonen hinweg ab, lege die beste Zeit fest und füge automatisch Videolinks hinzu. Keine Gruppenchats, keine doppelten Buchungen.
Vorbereitet sein und nichts verpassen
Automatische Bestätigungen und Erinnerungen, Puffer vor Meetings und Kalendereinträge machen dich für Professoren, Personalverantwortliche und Teamkollegen glaubwürdig.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gebaut für die Art und Weise, wie Schüler planen und sich treffen
Vermeide Überschneidungen zwischen Unterricht, Arbeit und Treffen
Verbinde deine schulischen und persönlichen Kalender (Google, Apple, Microsoft) und starte Zoom, Teams oder Webex mit nur einem Klick.
Freie Zeit sofort sehen
über arbeitsreiche Wochen, Abschlussprüfungen oder Praktika hinweg. Doodle respektiert Zeitzonen und Unterrichtsblöcke, damit du keine Überraschungen um 8 Uhr morgens und Konflikte in letzter Minute erlebst.
Sende ausgefeilte Buchungslinks
für Professoren oder Personalverantwortliche. Füge ein Foto, den Studiengang und Notizen hinzu, damit jedes Treffen einen Kontext und Erwartungen hat, bevor es beginnt.
Deine Daten bleiben privat
Doodle erfüllt die GDPR-, SOC 2- und CCPA-Standards und du kontrollierst, was die Eingeladenen teilen. Keine verkauften E-Mail-Adressen, kein überraschender Spam.
Wähle schnell eine Lerngruppenzeit
Teile eine Gruppenumfrage, lege eine Frist fest, schränke die Wahlmöglichkeiten ein und sperre das Ergebnis. Doodle sendet Updates, damit alle es sehen.
Führe Labortermine, Nachhilfestunden, Clubpräsentationen oder Vorstellungsgespräche durch
Erstelle Anmeldeformulare mit begrenzten Sitzplätzen und Puffern, damit die Leute sich selbst bedienen können, ohne Tabellen zu verwenden.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Ich habe innerhalb von Minuten Sprechstunden und Lerneinheiten gebucht. Kein Gruppenchat-Drama, nur ein Link, der funktioniert.
Recruiter-Screenings, Clubtreffen, Nachhilfeunterricht. Doodle hält meinen Kalender übersichtlich und ich buche nie doppelt.
Unser Team hat die Zeiten über 3 Zeitzonen hinweg ausgewählt, ohne dass es zu einem Chaos kam.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Sprechstunden und Lerngruppen mit einem Link verwalten?
Ja. Erstelle einmal eine Buchungsseite, teile sie überall, und Doodle kümmert sich automatisch um Verfügbarkeit, Bestätigungen und Erinnerungen.
Funktioniert Doodle mit meinen schulischen und persönlichen Kalendern?
Ja - verbinde Google, Apple oder Microsoft. Doodle prüft beide Kalender, um Konflikte zu vermeiden, und fügt Meetings automatisch hinzu.
Wie finden wir eine Zeit für ein Projektteam über Zeitzonen hinweg?
Starte eine Gruppenumfrage, schlage Optionen vor, setze eine Frist und sperre die erste Wahl. Alle bekommen Updates.
Sind meine Daten sicher und brauchen die Eingeladenen ein Konto?
Doodle ist GDPR-, SOC2- und CCPA-konform. Du kontrollierst, welche Informationen gesammelt werden. Eingeladene können auch ohne ein Konto buchen.
Mein Zeitplan ändert sich wöchentlich. Kann Doodle da mithalten?
Ja. Aktualisiere die Verfügbarkeit jederzeit, lege Puffer fest, begrenze Slots während Prüfungen oder pausiere die Buchung für Pausen.