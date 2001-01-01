Doodle erstellen

Planen Sie Elterntreffen ohne Hin und Her

Eltern arbeiten im Schichtdienst; du jonglierst mit Glocken und Kalendern. Doodle automatisiert die Terminplanung, bietet passende Zeiten an, schickt Erinnerungen und unterstützt dich persönlich oder online.

Ein Doodle erstellen

Schulen und Bezirke vertrauen auf das Engagement der Eltern

Einmalige Festlegung von Konferenzfenstern und Selbstbuchung durch die Eltern

Doodle überprüft deinen Kalender, vermeidet Überschneidungen und sendet sofortige Bestätigungen. Weniger E-Mails jagen, mehr Zeit für echte Unterhaltungen.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Koordiniere zwischen Erziehungsberechtigten, Lehrern und Übersetzern

Biete persönliche Treffen oder Videokonferenzen an, füge Puffer ein und begrenze die Anzahl der Termine pro Familie, damit jeder einen passenden Termin bekommt.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Sei vorbereitet und reduziere das Nichterscheinen

Markenspezifische Einladungen setzen Erwartungen, Erinnerungen halten die Eltern auf dem Laufenden und Zeitzonen werden für reisende oder entfernte Familien automatisch berücksichtigt.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Funktionen für die Eltern-Lehrer-Planung

Synchronisiere Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender

damit gebuchte Plätze sofort erscheinen. Wenn du eine Buchungsseite für Konferenzen teilst, verhindert Doodle Doppelbuchungen in deinen Klassen.

Zeige die Live-Verfügbarkeit in wöchentlichen oder monatlichen Ansichten

Die Eltern wählen eine Zeit, die mit ihren Arbeitsschichten übereinstimmt; du legst die Dauer, Puffer und Sperrzeiten fest, damit der Abend pünktlich verläuft.

Füge das Schullogo, die Farben und wichtige Details hinzu

Zimmernummer, Parkplatz, Zoom-Link... Jede Einladung sieht offiziell aus und gibt den Eltern das, was sie brauchen, um vorbereitet zu sein.

Erfüllt GDPR, SOC 2 und CCPA Standards

Kontrolliere, welche Informationen Familien teilen, schränke die Sichtbarkeit für deine Community ein und schütze die Schülerdaten ohne zusätzliche IT-Tickets.

Wir brauchen ein Treffen mit mehreren Lehrern

oder IEP-Planungssitzung? Verwende Gruppenumfragen, um Zeiten vorzuschlagen, die Stimmen der Erziehungsberechtigten und der Lehrkräfte zu sammeln und dann die endgültige Wahl zu sperren und den Link zu versenden.

Veröffentliche Anmeldungen für den Konferenzabend in wenigen Minuten

Lege die Anzahl der Plätze und die Obergrenze pro Familie fest, füge Dolmetschersitzungen hinzu und erstelle eine automatische Warteliste, wenn die Zeiten voll sind. Keine Tabellenkalkulationen erforderlich.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

Wir haben die Herbstkonferenzen in weniger als einer Stunde organisiert. Die Eltern haben selbst gebucht und wir hatten keine Doppelbuchungen.

BR

Beth R.

Grundschulleiter

Erinnerungen halbierten das Nichterscheinen. Ich konnte Dolmetscher-Plätze hinzufügen und jede Familie auf einen Termin beschränken.

SP

Sandra P.

Schulberaterin

Die Buchungsseite war professionell und übersichtlich. Die Familien wussten, wohin sie gehen und was sie mitbringen sollten.

GM

George M.

Lehrer der 5. Klasse

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für bessere Elterntreffen

Leitfäden und Tipps, um die Planung von Konferenzen und die Kommunikation mit der Familie zu vereinfachen.

Häufig gestellte Fragen

Wie richte ich einen Konferenzabend ein?

Erstelle einen Anmeldebogen mit deinem Zeitfenster und der Länge des Zeitfensters. Gib den Link weiter; die Eltern wählen einen Termin und beide Seiten erhalten Bestätigungen und Erinnerungen.

Wird Doodle mit unserem Schulkalender funktionieren?

Ja. Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender. Gebuchte Meetings werden sofort in deinem Kalender blockiert und verhindern Doppelbuchungen in verschiedenen Klassen.

Können mehrere Erziehungsberechtigte an einem Treffen teilnehmen?

Ja. Erlaube zusätzliche Einladungen, füge einen Zoom- oder Teams-Link hinzu und füge Notizen wie Park- oder Rauminformationen hinzu. Du kannst auch Dolmetschersitzungen als eigene Slots hinzufügen.

Sind die Daten der Eltern privat und sicher?

Ja. Doodle erfüllt die Anforderungen von GDPR, SOC 2 und CCPA. Du kontrollierst, welche Informationen gesammelt werden, wer deine Seite sieht und kannst die Buchung auf deine Community beschränken.

Was ist, wenn sich meine Verfügbarkeit ändert?

Du kannst deine Buchungsseite oder deinen Anmeldebogen jederzeit aktualisieren. Neue Regeln gelten sofort. Du kannst Slots schließen, Puffer hinzufügen oder eine Nachricht an alle gebuchten Eltern schicken.

Mach die Terminplanung für Eltern zum einfachsten Teil deiner Woche

Zum Start kostenlos. Pro ab $6,95/Benutzer/Monat. Vereinfache Elterntreffen und reduziere unentschuldigtes Fernbleiben.

Keine Kreditkarte erforderlich.