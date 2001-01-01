Planen Sie Elterntreffen ohne Hin und Her
Schulen und Bezirke vertrauen auf das Engagement der Eltern
Einmalige Festlegung von Konferenzfenstern und Selbstbuchung durch die Eltern
Doodle überprüft deinen Kalender, vermeidet Überschneidungen und sendet sofortige Bestätigungen. Weniger E-Mails jagen, mehr Zeit für echte Unterhaltungen.
Koordiniere zwischen Erziehungsberechtigten, Lehrern und Übersetzern
Biete persönliche Treffen oder Videokonferenzen an, füge Puffer ein und begrenze die Anzahl der Termine pro Familie, damit jeder einen passenden Termin bekommt.
Sei vorbereitet und reduziere das Nichterscheinen
Markenspezifische Einladungen setzen Erwartungen, Erinnerungen halten die Eltern auf dem Laufenden und Zeitzonen werden für reisende oder entfernte Familien automatisch berücksichtigt.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Funktionen für die Eltern-Lehrer-Planung
Synchronisiere Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender
damit gebuchte Plätze sofort erscheinen. Wenn du eine Buchungsseite für Konferenzen teilst, verhindert Doodle Doppelbuchungen in deinen Klassen.
Zeige die Live-Verfügbarkeit in wöchentlichen oder monatlichen Ansichten
Die Eltern wählen eine Zeit, die mit ihren Arbeitsschichten übereinstimmt; du legst die Dauer, Puffer und Sperrzeiten fest, damit der Abend pünktlich verläuft.
Füge das Schullogo, die Farben und wichtige Details hinzu
Zimmernummer, Parkplatz, Zoom-Link... Jede Einladung sieht offiziell aus und gibt den Eltern das, was sie brauchen, um vorbereitet zu sein.
Erfüllt GDPR, SOC 2 und CCPA Standards
Kontrolliere, welche Informationen Familien teilen, schränke die Sichtbarkeit für deine Community ein und schütze die Schülerdaten ohne zusätzliche IT-Tickets.
Wir brauchen ein Treffen mit mehreren Lehrern
oder IEP-Planungssitzung? Verwende Gruppenumfragen, um Zeiten vorzuschlagen, die Stimmen der Erziehungsberechtigten und der Lehrkräfte zu sammeln und dann die endgültige Wahl zu sperren und den Link zu versenden.
Veröffentliche Anmeldungen für den Konferenzabend in wenigen Minuten
Lege die Anzahl der Plätze und die Obergrenze pro Familie fest, füge Dolmetschersitzungen hinzu und erstelle eine automatische Warteliste, wenn die Zeiten voll sind. Keine Tabellenkalkulationen erforderlich.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Wir haben die Herbstkonferenzen in weniger als einer Stunde organisiert. Die Eltern haben selbst gebucht und wir hatten keine Doppelbuchungen.
Erinnerungen halbierten das Nichterscheinen. Ich konnte Dolmetscher-Plätze hinzufügen und jede Familie auf einen Termin beschränken.
Die Buchungsseite war professionell und übersichtlich. Die Familien wussten, wohin sie gehen und was sie mitbringen sollten.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für bessere
Elterntreffen
Häufig gestellte Fragen
Wie richte ich einen Konferenzabend ein?
Erstelle einen Anmeldebogen mit deinem Zeitfenster und der Länge des Zeitfensters. Gib den Link weiter; die Eltern wählen einen Termin und beide Seiten erhalten Bestätigungen und Erinnerungen.
Wird Doodle mit unserem Schulkalender funktionieren?
Ja. Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender. Gebuchte Meetings werden sofort in deinem Kalender blockiert und verhindern Doppelbuchungen in verschiedenen Klassen.
Können mehrere Erziehungsberechtigte an einem Treffen teilnehmen?
Ja. Erlaube zusätzliche Einladungen, füge einen Zoom- oder Teams-Link hinzu und füge Notizen wie Park- oder Rauminformationen hinzu. Du kannst auch Dolmetschersitzungen als eigene Slots hinzufügen.
Sind die Daten der Eltern privat und sicher?
Ja. Doodle erfüllt die Anforderungen von GDPR, SOC 2 und CCPA. Du kontrollierst, welche Informationen gesammelt werden, wer deine Seite sieht und kannst die Buchung auf deine Community beschränken.
Was ist, wenn sich meine Verfügbarkeit ändert?
Du kannst deine Buchungsseite oder deinen Anmeldebogen jederzeit aktualisieren. Neue Regeln gelten sofort. Du kannst Slots schließen, Puffer hinzufügen oder eine Nachricht an alle gebuchten Eltern schicken.