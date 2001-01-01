Terminplanung für Bildungsberater, die Zeit gewinnen
Das Vertrauen von Bildungsberatern und Organisationen weltweit
Vereinfachen Sie die Terminplanung auf dem gesamten Campus
Teile eine Buchungsseite für Discovery Calls, Besuche vor Ort und Check-Ins. Doodle kümmert sich um die Verfügbarkeit, Erinnerungen und Terminverschiebungen, damit du jede Woche Stunden zurückbekommst.
Multi-Stakeholder-Treffen schnell koordinieren
Lass Superintendenten, Schulleiter und Lieferantenpartner die passenden Zeiten auswählen. Gruppenabfragen finden den besten Zeitpunkt ohne Antwortketten oder falsch ausgerichtete Zeitzonen.
Bei jeder Verabredung zugeknöpft aussehen
Gekennzeichnete Einladungen, automatische Bestätigungen und intelligente Puffer sorgen dafür, dass du pünktlich und gut vorbereitet bist, so dass du seltener nicht erscheinst und deinen Ruf schützt.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gebaut dafür, wie Bildungsberater sich treffen
Verhindere doppelte Buchungen
wenn du zwischen Schulen reist oder dein Kundenkonto wechselst. Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und starte Zoom, Teams oder Webex mit nur einem Klick.
Die Verfügbarkeit in Echtzeit spiegelt deine wechselnden Reisetage wider
PD-Sitzungen und Vorstandssitzungen. Gib einen Link weiter; Doodle zeigt jedem Stakeholder die richtige Zeitzone an.
Füge dein Logo, deine Farben, Vorbereitungshinweise und Pflichtfelder hinzu
Lege Besprechungstypen wie Aufnahme, Vor-Ort-Besuch oder Nachbesprechung fest, damit jede Buchung einheitlich und für den Kunden vorbereitet ist.
Einladungsinformationen kontrollieren
Genehmigungen und Datenspeicherung, um die Anforderungen des Bezirks zu erfüllen. GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3 schützen die Daten von Schülern und Mitarbeitern.
Verwende Gruppenumfragen, um dich anzupassen
beschäftigte Ausschüsse, Adoptionsgremien oder Beiräte. Biete ein paar Zeitfenster an, setze eine Frist und schließe dann die Gewinnzeit ohne endlose E-Mails ab.
Erstelle Anmeldeformulare für
Elternforen, Weiterbildungsworkshops oder Beobachtungen im Klassenzimmer. Begrenze die Anzahl der Plätze, füge Beschreibungen hinzu und lass die Teilnehmer die Zeitfenster selbst wählen.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Auch alleine würde ich Doodle kaufen. Es entlastet die Verwaltung, sodass ich mich auf die Wirkung konzentrieren kann.
Doodle ist mein Assistent für Bezirkstreffen - die Kunden buchen sich selbst, keine E-Mail-Verfolgung.
Gruppenumfragen richteten unseren Adoptionsausschuss an einem Tag aus, nicht in einer Woche.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Wie verwalte ich Entdeckungsanrufe, Schulbesuche und Check-ins von einem Ort aus?
Erstelle auf deiner Buchungsseite verschiedene Besprechungstypen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Puffern und Orten. Gib einen Link frei und lass deine Kunden wählen, was sie brauchen.
Kann ich mehrere Kalender oder Videotools verbinden?
Ja. Synchronisiere Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und integriere Zoom, Teams oder Webex. Doodle prüft Konflikte zwischen verbundenen Kalendern, um Doppelbuchungen zu vermeiden.
Wie plane ich mit großen Ausschüssen in verschiedenen Distrikten?
Verwende eine Gruppenumfrage, um ein paar Fenster vorzuschlagen. Lege eine Antwortfrist fest, schränke die Optionen ein und sperre die endgültige Zeit, sobald die Stimmen eingegangen sind.
Sind die Daten von Schülern oder Eltern geschützt?
Ja. Wir erfüllen GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3. Du kontrollierst, welche Felder erfasst werden und wer buchen kann.
Meine Verfügbarkeit ändert sich wöchentlich - kann Doodle da mithalten?
Unbedingt. Aktualisiere die Stunden jederzeit, füge intelligente Zeitzonen hinzu, blockiere Reisetage oder lege datumsabhängige Überschreibungen fest. Deine Buchungsseite wird sofort aktualisiert.