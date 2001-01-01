Doodle erstellen

Terminplanung für Bildungsberater, die Zeit gewinnen

Verbringe weniger Zeit mit der Koordination und mehr Zeit damit, Schulen zum Erfolg zu verhelfen.

Ein Doodle erstellen

Das Vertrauen von Bildungsberatern und Organisationen weltweit

Vereinfachen Sie die Terminplanung auf dem gesamten Campus

Teile eine Buchungsseite für Discovery Calls, Besuche vor Ort und Check-Ins. Doodle kümmert sich um die Verfügbarkeit, Erinnerungen und Terminverschiebungen, damit du jede Woche Stunden zurückbekommst.

Multi-Stakeholder-Treffen schnell koordinieren

Lass Superintendenten, Schulleiter und Lieferantenpartner die passenden Zeiten auswählen. Gruppenabfragen finden den besten Zeitpunkt ohne Antwortketten oder falsch ausgerichtete Zeitzonen.

Bei jeder Verabredung zugeknöpft aussehen

Gekennzeichnete Einladungen, automatische Bestätigungen und intelligente Puffer sorgen dafür, dass du pünktlich und gut vorbereitet bist, so dass du seltener nicht erscheinst und deinen Ruf schützt.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gebaut dafür, wie Bildungsberater sich treffen

Verhindere doppelte Buchungen

wenn du zwischen Schulen reist oder dein Kundenkonto wechselst. Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und starte Zoom, Teams oder Webex mit nur einem Klick.

Die Verfügbarkeit in Echtzeit spiegelt deine wechselnden Reisetage wider

PD-Sitzungen und Vorstandssitzungen. Gib einen Link weiter; Doodle zeigt jedem Stakeholder die richtige Zeitzone an.

Füge dein Logo, deine Farben, Vorbereitungshinweise und Pflichtfelder hinzu

Lege Besprechungstypen wie Aufnahme, Vor-Ort-Besuch oder Nachbesprechung fest, damit jede Buchung einheitlich und für den Kunden vorbereitet ist.

Einladungsinformationen kontrollieren

Genehmigungen und Datenspeicherung, um die Anforderungen des Bezirks zu erfüllen. GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3 schützen die Daten von Schülern und Mitarbeitern.

Verwende Gruppenumfragen, um dich anzupassen

beschäftigte Ausschüsse, Adoptionsgremien oder Beiräte. Biete ein paar Zeitfenster an, setze eine Frist und schließe dann die Gewinnzeit ohne endlose E-Mails ab.

Erstelle Anmeldeformulare für

Elternforen, Weiterbildungsworkshops oder Beobachtungen im Klassenzimmer. Begrenze die Anzahl der Plätze, füge Beschreibungen hinzu und lass die Teilnehmer die Zeitfenster selbst wählen.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

Auch alleine würde ich Doodle kaufen. Es entlastet die Verwaltung, sodass ich mich auf die Wirkung konzentrieren kann.

DF

Doug F.

Bildungsberater

Doodle ist mein Assistent für Bezirkstreffen - die Kunden buchen sich selbst, keine E-Mail-Verfolgung.

BT

Ben T.

K-12 Strategieberater

Gruppenumfragen richteten unseren Adoptionsausschuss an einem Tag aus, nicht in einer Woche.

LP

Lori P.

Berater für den Unterricht

Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Tipps und Ressourcen für Bildungsberater

Bleib auf dem Laufenden mit Tipps zur Terminplanung, zu Meetings und zur Produktivität, die speziell für Bildungsberater/innen entwickelt wurden.

Stakeholder-Panels schnell organisieren mit Doodle-Gruppenumfragen

Durchführung von bezirksweiten Workshops: Tagesordnungen, Anmeldungen und Erinnerungen

Ein Beraterleitfaden zur Kalenderhygiene in den Bezirken

Häufig gestellte Fragen

Wie verwalte ich Entdeckungsanrufe, Schulbesuche und Check-ins von einem Ort aus?

Erstelle auf deiner Buchungsseite verschiedene Besprechungstypen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Puffern und Orten. Gib einen Link frei und lass deine Kunden wählen, was sie brauchen.

Kann ich mehrere Kalender oder Videotools verbinden?

Ja. Synchronisiere Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender und integriere Zoom, Teams oder Webex. Doodle prüft Konflikte zwischen verbundenen Kalendern, um Doppelbuchungen zu vermeiden.

Wie plane ich mit großen Ausschüssen in verschiedenen Distrikten?

Verwende eine Gruppenumfrage, um ein paar Fenster vorzuschlagen. Lege eine Antwortfrist fest, schränke die Optionen ein und sperre die endgültige Zeit, sobald die Stimmen eingegangen sind.

Sind die Daten von Schülern oder Eltern geschützt?

Ja. Wir erfüllen GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3. Du kontrollierst, welche Felder erfasst werden und wer buchen kann.

Meine Verfügbarkeit ändert sich wöchentlich - kann Doodle da mithalten?

Unbedingt. Aktualisiere die Stunden jederzeit, füge intelligente Zeitzonen hinzu, blockiere Reisetage oder lege datumsabhängige Überschreibungen fest. Deine Buchungsseite wird sofort aktualisiert.

Gewinne abrechenbare Stunden zurück mit müheloser Terminplanung

Kostenlos starten. Pro ab $6,95/Nutzer/Monat. Buche Meetings schneller und reduziere die Zahl der Nicht-Termine.

Keine Kreditkarte erforderlich.