Schritt 3:

In einem weiteren Schritt können Sie die Einstellungen Ihrer Online Umfrage definieren und so Ihren ganz individuellen Fragebogen erstellen. Welche Antwortmöglichkeiten soll es geben? Gibt es zum Beispiel nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, können Sie hier festlegen, wieviele Teilnehmer sich maximal für eine Option entscheiden können. Wer darf die Antworten einsehen? Möchten Sie von den Teilnehmern bereits in der Umfrage die Kontaktdaten anfordern, damit Sie sie anschliessend einfacher kontaktieren können?