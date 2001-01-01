This app works best with JavaScript enabled.
Produkte
ChevronDownIcon
Das erwartet dich
Das neue Betriebssystem der Zeit
ArrowRightIcon
Ein System für Menschen und Teams, die ihren Tag bewusst gestalten wollen statt von ihm getrieben zu werden →
Für Gruppen
Gruppenumfrage
ArrowRightIcon
Finde die Zeit, die für alle Mitglieder in deiner Gruppe am besten passt.
Eventplaner
ArrowRightIcon
Erstelle Anmeldungen für Workshops, Webinare oder Veranstaltungen und lass die Teilnehmer selbst wählen, an welchen sie teilnehmen möchten.
Für Einzelpersonen
1:1
ArrowRightIcon
Biete eine Liste deiner verfügbaren Zeiten an, damit dein Kunde auswählen kann, was für ihn am besten passt.
Buchungsseite
ArrowRightIcon
Richte deine Buchungsseite einmal ein, teile deinen Link und lass Kunden mit wenigen Klicks Zeit bei dir buchen.
Funktionen
Integrationen
ArrowRightIcon
Plane intelligenter, indem du die Tools, die du täglich nutzt, miteinander verbindest.
Zahlungen einziehen
ArrowRightIcon
Ziehe automatisch Zahlungen ein, wenn deine Zeit gebucht wird.
Sicherheit
ArrowRightIcon
Schütze deine Daten mit Sicherheit auf Unternehmensniveau.
Industrien
ChevronDownIcon
Bildung
Gesundheitswesen & Wellness
Professionelle Dienstleistungen
Technologie
Gemeinnützige Organisationen
Ressourcen
ChevronDownIcon
Blog
Fallstudien
Hilfecenter
Kontakt Vertrieb
Preise
Zeitinstitut
Doodle erstellen
MenuIcon
Produkte
ChevronRightIcon
ChevronLeftIcon
Menü
CloseIcon
Produkte
Das erwartet dich
ChevronDownIcon
Das neue Betriebssystem der Zeit
Ein System für Menschen und Teams, die ihren Tag bewusst gestalten wollen statt von ihm getrieben zu werden →
Für Gruppen
ChevronDownIcon
Gruppenumfrage
Finde die Zeit, die für alle Mitglieder in deiner Gruppe am besten passt.
Eventplaner
Erstelle Anmeldungen für Workshops, Webinare oder Veranstaltungen und lass die Teilnehmer selbst wählen, an welchen sie teilnehmen möchten.
Für Einzelpersonen
ChevronDownIcon
1:1
Biete eine Liste deiner verfügbaren Zeiten an, damit dein Kunde auswählen kann, was für ihn am besten passt.
Buchungsseite
Richte deine Buchungsseite einmal ein, teile deinen Link und lass Kunden mit wenigen Klicks Zeit bei dir buchen.
Funktionen
ChevronDownIcon
Integrationen
Plane intelligenter, indem du die Tools, die du täglich nutzt, miteinander verbindest.
Zahlungen einziehen
Ziehe automatisch Zahlungen ein, wenn deine Zeit gebucht wird.
Sicherheit
Schütze deine Daten mit Sicherheit auf Unternehmensniveau.
Industrien
ChevronDownIcon
Bildung
Gesundheitswesen & Wellness
Professionelle Dienstleistungen
Technologie
Gemeinnützige Organisationen
Ressourcen
ChevronDownIcon
Blog
Fallstudien
Hilfecenter
Kontakt Vertrieb
Preise
Zeitinstitut
Anmelden
Konto erstellen
Sichern Sie sich frühen Zugang für Ihr Team.
Seien Sie der Erste, der vom Betriebssystem der Zeit erfährt.
Vorname
Bitte geben Sie einen Vornamen ein
Nachname
Bitte geben Sie einen Nachnamen ein
E-Mail Adresse
Bitte geben Sie eine E-Mail im folgenden Format ein:
[email protected]
Firmenname
Bitte geben Sie einen Firmennamen ein
Branche
Auswählen
ChevronDownIcon
Unternehmensgröße
Auswählen
ChevronDownIcon
Beschreibung
Helfen Sie uns bei der Vorbereitung, indem Sie Ihren Anwendungsfall, die beteiligten Teams und spezifische Anforderungen mitteilen.
Absenden