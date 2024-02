Wenn es um die Automatisierung von Planungsprozessen geht, zeichnen sich Doodle und schedule.cc als hervorragende Planungsdienste aus.

In diesem Artikel gehen wir auf die Details der beiden Programme ein und bieten Ihnen einen detaillierten Vergleich, damit Sie die beste Lösung für Ihre Planungsanforderungen auswählen können. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welches Tool das richtige für Sie ist.

Treffen in Minuten Mit einem Doodle-Konto können Sie schnell und kostenlos Veranstaltungen organisieren

Was ist Doodle?

Doodle ist bekannt für seine Einfachheit in der komplexen Terminplanungslandschaft. Doodle wurde speziell für Führungskräfte, Unternehmer und Freiberufler entwickelt und bietet verschiedene Möglichkeiten, um sich zu treffen: Buchungsseite, Gruppenumfragen und persönliche Treffen.

Die Gruppenumfragen sind darauf ausgerichtet, Frustrationen bei der Terminplanung zu vermeiden, und machen es einfach, eine Zeit zu finden, die für alle passt. Je nach Plan können die Organisatoren so viele Optionen festlegen, wie sie anbieten möchten, und diese an Gruppen mit bis zu 1.000 Teilnehmern senden.

Die Buchungsseite von Doodle lässt sich zudem nahtlos in die persönliche Kalendersoftware integrieren, so dass andere Personen Meetings auf der Grundlage der Echtzeitverfügbarkeit buchen können, wodurch das übliche Hin und Her bei der Terminplanung entfällt. Die 1:1-Funktion bietet einen direkten Mechanismus zur Auswahl von Besprechungszeiten und vereinfacht so die direkte Terminvereinbarung.

Das Markenzeichen von Doodle ist die Benutzerfreundlichkeit, kombiniert mit fortschrittlichen Automatisierungs- und Integrationsfunktionen, die die Terminplanung zu einer mühelosen Aufgabe machen.

Was ist Schedule.cc?

Schedule.cc von 500apps positioniert sich als intelligenter Terminplanungsassistent, der die Einrichtung von Besprechungen, Terminen und Erinnerungen automatisiert. Er richtet sich an ein breites Publikum mit dem Ziel, den Terminplanungsprozess mit KI-gesteuerter Technologie zu vereinfachen. Er ist Teil eines umfassenderen Anwendungsdienstes, kann aber auch als eigenständiges Produkt genutzt werden.

Schedule.cc bietet auch Funktionen wie automatische Zeitzonenanpassung, eine anpassbare Terminplanungsseite und Integration mit verschiedenen Kalendern und Kommunikationstools. Ziel ist es, den Verwaltungsaufwand bei der Organisation von Besprechungen zu verringern, was es zu einer praktikablen Option für diejenigen macht, die ihre Planungsprozesse effizienter gestalten wollen.

Wichtigste Vergleichsfaktoren

Bei der Wahl zwischen Doodle und Schedule.cc spielen mehrere Faktoren eine Rolle, darunter die Benutzerfreundlichkeit, die Funktionen, die Integrationsmöglichkeiten und der Preis.

Benutzeroberfläche

Doodle ist bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche, die für Benutzer aller technischen Niveaus zugänglich ist. Das minimalistische Design und die einfache Navigation sorgen für ein optimales Benutzererlebnis.

Schedule.cc bietet auch eine einfache Konfiguration und eine monatliche Kalenderansicht für diejenigen, die einen Überblick über alle Veranstaltungen haben möchten.

Funktionsumfang

Beide Plattformen bieten einzigartige Funktionen, die den Terminplanungsprozess vereinfachen sollen, z. B. personalisiertes Branding, automatische Erinnerungen, Berichte, Optionen für mehrere Standorte und Zeitzonenanpassungen.

Doodles Gruppenumfragen sind eine herausragende Funktion für die Organisation von Meetings mit vielen Teilnehmern und bieten einen Grad an Einfachheit und Effizienz, der von Schedule.cc nicht erreicht wird.

Die KI-gesteuerten Funktionen von Schedule.cc, wie z.B. die intelligente Terminplanung und automatische Erinnerungen, sprechen jedoch Nutzer an, die einen KI-Assistenten suchen.

Merkmale der Integration

Die Integration mit gängigen Kalenderdiensten und anderen Produktivitätswerkzeugen ist für eine nahtlose Terminplanung entscheidend. Deshalb bieten Doodle und Schedule.cc robuste Optionen zur Kalenderintegration (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar).

Doodle bietet auch eine Reihe von Videokonferenz-Tools an, was für Benutzer, die Flexibilität in ihrem Terminplanungs-Ökosystem suchen, einen Vorteil darstellt.

Preisgestaltung

Der Preis ist sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen ein wichtiges Kriterium. Doodle bietet eine kostenlose Stufe mit grundlegenden Funktionen und kostenpflichtige Abonnements, die erweiterte Funktionen freischalten. Die Preise beginnen bei $14.95/Monat oder $6.95/Monat bei jährlicher Zahlung. Doodle Pro bietet u.a. personalisiertes Branding, unbegrenzte Buchungen und mehr Integrationsmöglichkeiten.

Auf der anderen Seite bietet Schedule.cc eine 14-tägige kostenlose Testphase. Die Premium-Pläne beginnen bei 14,99 $/Monat oder 9,99 $/Monat bei jährlicher Zahlung (Cloud-Plan). Darin enthalten ist der Zugang zu "50apps", anderen Anwendungen, die Teil der Dienste der Muttergesellschaft sind.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Welches ist das Richtige für Sie?

Die Entscheidung zwischen Doodle und Schedule.cc hängt letztlich von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Sowohl Doodle als auch schedule.cc bieten eine breite Palette von Lösungen für Ihre Terminplanung.

Für diejenigen, die ein einfaches, effizientes und vielseitiges Terminplanungswerkzeug suchen, ist Doodle jedoch die beste Wahl. Doodle ist nicht nur ein Terminplanungswerkzeug, sondern eine umfassende Lösung, die sich an Ihre Planungsbedürfnisse anpasst.