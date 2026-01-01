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Doodle arbeitet nahtlos mit den Tools zusammen, die Sie jeden Tag benutzen
Webex by Cisco
Integriere Videokonferenzen mit nur einem Klick in deinen hybriden Arbeitsalltag.
Zoom
Füge Zoom Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.
Zapier
Verbinde Doodle mit tausenden Optionen zur Integration mit deinen Tools.
Microsoft Teams
Erstelle automatisch Links zu Conference Calls und vereinfache die Planung von Meetings.
Google Meet
Füge Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.
Microsoft Exchange online
Füge Doodle zu deinen E-Mails und deinem Kalender hinzu und plane deinen Tag ganz einfach nebenbei.
Google Calendar
Verschaffe dir einen klaren Überblick über deinen Tag und lasse Kalendereinträge automatisch synchronisieren.
Microsoft Office 365
Hol dir Doodle in dein Office, um nicht nur Zeit zu sparen, sondern auch selbstbestimmt zu arbeiten.
Android App
Die Android-App von Doodle ist derzeit nicht verfügbar, da wir an einer besseren mobilen Lösung arbeiten. In der Zwischenzeit können Sie mit unserer vollständig optimierten mobilen Website jederzeit und überall Meetings planen und verwalten - ohne App.
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Die iPhone-App von Doodle ist derzeit nicht verfügbar, da wir an einer neuen und verbesserten mobilen Anwendung arbeiten. In der Zwischenzeit können Sie Ihren Terminkalender auch unterwegs über unsere vollständig optimierte mobile Website verwalten - ohne Download.