Ihr perfekter Fragebogen, mit Doodle

Allein die Tatsache, eine Entscheidung zu treffen, kann viel Zeit kosten, wenn wir nicht wissen, wie wir uns organisieren sollen.

Wenn wir uns auf mehrere Personen verlassen müssen, um etwas zu entscheiden, kann der Zeitaufwand exponentiell ansteigen und uns Stunden kosten. Deshalb können Sie mit den Online-Fragebögen von Doodle Zeit sparen und den Prozess vereinfachen.

Als Doodle-Benutzer können Sie Ihre Veranstaltungen, Meetings und andere soziale Ereignisse mit nur wenigen Klicks organisieren. Wählen Sie kostenlos "Fragebogen erstellen" und schon ist Ihr Online-Fragebogen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Wie man ein Online-Quiz erstellt

Sobald Sie den Button "Fragebogen erstellen" gewählt haben, müssen Sie den einfachen Prozess befolgen, der von der Doodle Fragebogen-Software geleitet wird. Wählen Sie einen Titel, damit die Personen, die Sie einladen möchten, den Kontext kennen. Als nächstes müssen Sie den Ort Ihrer Veranstaltung angeben. Das folgende Beschreibungsfeld stellt sicher, dass Sie den Personen, die Sie am Ende des Prozesses einladen werden, alle notwendigen Informationen über das betreffende Thema geben. Tragen Sie schließlich Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein, damit Sie die Ergebnisse Ihres Fragebogens erhalten können.

Nachdem Sie diese grundlegenden Informationen eingegeben haben, können Sie die Daten oder Informationen auswählen, die in Ihrem neuen Online-Fragebogen abgefragt werden sollen. Denken Sie daran, dass Sie so viele Daten oder Optionen auswählen können, wie Sie möchten, so dass die Erfolgswahrscheinlichkeit Ihrer Aktion gewährleistet ist. In wenigen einfachen Schritten werden Sie die Informationen erfahren, die Sie benötigen.

Schliesslich können Sie die Personen einladen, die Ihren Fragebogen beantworten werden. Geben Sie deren E-Mail-Adressen ein und Doodle lädt sie automatisch ein. Sie können den direkten Link zu Ihrem Fragebogen auch auf dem elektronischen Weg Ihrer Wahl verschicken: per E-Mail, über soziale Netzwerke oder elektronische Nachrichten.

Go for Doodle mit seinen Online-Fragebögen

Jetzt, wo Sie alle Informationen zur Hand haben, sollten Sie sich nicht von Zweifeln leiten lassen. Holen Sie sich Hilfe mit der Doodle-Fragebogensoftware und gewinnen Sie Zeit und Qualität bei Ihrer Arbeit. Unabhängig davon, ob diese Arbeit in einem privaten oder beruflichen Umfeld stattfindet, werden Sie die Nase vorn haben.