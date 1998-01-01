Opret en Doodle

Enkel planlægning bygget til teams

Spring frem og tilbage over, og find et tidspunkt, der fungerer for alle - også på tværs af tidszoner.

A group poll with a list view of availabilities for a team sync meeting

Betroet af teams i førende organisationer verden over

A group of logos including Danone, Alphabet, Salesforce, Adobe, ESN
Find et tidspunkt i minutter

Se hurtigt, hvornår alle har fri, uden stress med regneark. Perfekt til distribuerede teams, store grupper og projekter på tværs af tidszoner.

Færre mistede forbindelser

Automatiske bekræftelser, kalendersynkronisering og påmindelser holder møderne på sporet og alle i gang, så intet glider ud i sandet.

Gør tilbagevendende møder smertefri

Ugentlige check-ins, månedlige gennemgange, projektsynkroniseringer - uanset rytmen kan du indstille det én gang, og Doodle håndterer automatisk invitationer, opdateringer og tidszonejusteringer.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Bygget til alle måder, teams mødes på

Find det bedste tidspunkt for alle

Brug en gruppeafstemning til hurtigt at blive enige om et mødetidspunkt uden endeløse chatbeskeder eller e-mailkæder.

Tilbagevendende check-ins gjort enkelt

Indstil tilbagevendende tidspunkter på din bookingside, så teammedlemmerne altid ved, hvornår de kan koble sig på.

Hold tidsplanen på tværs af tidszoner

Doodle tilpasser automatisk tidspunkterne, så globale teams mødes i overlappende arbejdstider.

Synkroniser med dine kalendere

Opret forbindelse til Google, Outlook eller iCloud. Kun din tilgængelighed deles - private detaljer forbliver private.

Planlæg projekter på tværs af teams

Koordiner med marketing, salg, produkt og drift ved hjælp af ét planlægningslink for alle involverede.

Fyld trænings- eller workshop-pladser

Brug et tilmeldingsskema, så teammedlemmerne kan vælge deres foretrukne session - alle pladser bliver brugt effektivt.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Jeg kan booke et møde for 12 chefer på 20 minutter med et enkelt link.

Community Health

NL

Nasdaq L.

Administrativ assistent

Doodle fjerner besværet med at finde et tidspunkt, hvor alle kan mødes.

Capterra Review

MT

Mark T.

Teamleder

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan vi hurtigt blive enige om et tidspunkt?

Brug en gruppeafstemning, så alle vælger deres foretrukne tidspunkter – og slip for det evige frem og tilbage.

Kan vi booke tilbagevendende teammøder?

Ja, tilføj tilbagevendende slots til din bookingside, så teamet kan vælge faste tider.

Vil alle se min fulde kalender?

Nej, Doodle viser kun ledige tider. Alle eventdetaljer forbliver private.

Kan vi planlægge for flere teammedlemmer på én gang?

Ja, med Team-planen kan du oprette en bookingside, der er knyttet til flere kalendere.

Hvornår skal jeg bruge et tilmeldingsark i stedet for en bookingside?

Brug et tilmeldingsark til flere sessioner eller workshops; bookingsider er til din personlige tilgængelighed.

Fandt du ikke svaret?

Brug mindre tid på planlægning og få tid til det arbejde, der betyder noget

Brug mindre tid på at jage kalendere og mere tid på at træffe beslutninger sammen.

