Enkel planlægning bygget til teams
Betroet af teams i førende organisationer verden over
Find et tidspunkt i minutter
Se hurtigt, hvornår alle har fri, uden stress med regneark. Perfekt til distribuerede teams, store grupper og projekter på tværs af tidszoner.
Færre mistede forbindelser
Automatiske bekræftelser, kalendersynkronisering og påmindelser holder møderne på sporet og alle i gang, så intet glider ud i sandet.
Gør tilbagevendende møder smertefri
Ugentlige check-ins, månedlige gennemgange, projektsynkroniseringer - uanset rytmen kan du indstille det én gang, og Doodle håndterer automatisk invitationer, opdateringer og tidszonejusteringer.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Bygget til alle måder, teams mødes på
Find det bedste tidspunkt for alle
Brug en gruppeafstemning til hurtigt at blive enige om et mødetidspunkt uden endeløse chatbeskeder eller e-mailkæder.
Tilbagevendende check-ins gjort enkelt
Indstil tilbagevendende tidspunkter på din bookingside, så teammedlemmerne altid ved, hvornår de kan koble sig på.
Hold tidsplanen på tværs af tidszoner
Doodle tilpasser automatisk tidspunkterne, så globale teams mødes i overlappende arbejdstider.
Synkroniser med dine kalendere
Opret forbindelse til Google, Outlook eller iCloud. Kun din tilgængelighed deles - private detaljer forbliver private.
Planlæg projekter på tværs af teams
Koordiner med marketing, salg, produkt og drift ved hjælp af ét planlægningslink for alle involverede.
Fyld trænings- eller workshop-pladser
Brug et tilmeldingsskema, så teammedlemmerne kan vælge deres foretrukne session - alle pladser bliver brugt effektivt.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Jeg kan booke et møde for 12 chefer på 20 minutter med et enkelt link.
Doodle fjerner besværet med at finde et tidspunkt, hvor alle kan mødes.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan kan vi hurtigt blive enige om et tidspunkt?
Brug en gruppeafstemning, så alle vælger deres foretrukne tidspunkter – og slip for det evige frem og tilbage.
Kan vi booke tilbagevendende teammøder?
Ja, tilføj tilbagevendende slots til din bookingside, så teamet kan vælge faste tider.
Vil alle se min fulde kalender?
Nej, Doodle viser kun ledige tider. Alle eventdetaljer forbliver private.
Kan vi planlægge for flere teammedlemmer på én gang?
Ja, med Team-planen kan du oprette en bookingside, der er knyttet til flere kalendere.
Hvornår skal jeg bruge et tilmeldingsark i stedet for en bookingside?
Brug et tilmeldingsark til flere sessioner eller workshops; bookingsider er til din personlige tilgængelighed.