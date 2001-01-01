Opret en Doodle

Planlægning for undervisere, der kører live-sessioner

Lad kunderne booke kurser, workshops og 1:1-coaching med smart planlægning, der respekterer din kalender, forhindrer dobbeltbookinger og beskytter forberedelsestiden.

Betroet af træningsteams i førende organisationer

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Spar timer på administration med smartere planlægning

Lad kunderne vælge træningstidspunkter, der passer til din kalender, ved hjælp af din bookingside. Brug mindre tid på at styre logistikken og mere tid på at forberede og levere effektive sessioner.

Koordiner kohorter og træningsformater uden besvær

Brug gruppeafstemninger, tilmeldingssedler og automatiske påmindelser til at holde deltagerne på linje på tværs af tidszoner. Administrer kohorter, hybride sessioner og tilbagevendende klasser uden planlægningskonflikter.

Lever en poleret, professionel oplevelse

Brandede bookingsider, integrerede Stripe-betalinger og automatiske bekræftelser sikrer, at sessionerne starter til tiden, at kunderne kommer forberedte, og at din træning forløber gnidningsløst.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Lavet til ethvert træningsformat

Hold din tidsplan fri for konflikter

Synkroniser Google, Microsoft Outlook eller Apple Calendar, så Doodle skjuler konflikter og viser reel tilgængelighed til undervisning, coaching og forberedelsestid.

Lad kunderne booke med det samme

Del en bookingside eller et 1:1-link, så kunderne kan booke sessioner med det samme, modtage kalenderinvitationer og betale via Stripe, når det er nødvendigt.

Giv deltagerne en professionel oplevelse

Tilpas dine bookingsider med dit logo, dine farver og beskrivelser af sessionerne, så deltagerne ved præcis, hvad de kan forvente.

Beskyt deltager- og klientdata

Privat kalendersynkronisering, kontrol af deltagernes synlighed og databeskyttelse i virksomhedsklasse beskytter følsomme oplysninger til virksomhedstræning.

Find det bedste tidspunkt for gruppesessioner

Brug gruppeafstemninger til at planlægge store kurser eller grupper på tværs af virksomheder. Inviter op til 1.000 deltagere, og bekræft det bedste tidspunkt for alle.

Administrer nemt workshops og certificeringer

Brug tilmeldingsformularer til at oprette workshops med pladsbegrænsninger og automatiske påmindelser - ideelt til tilbagevendende kurser, programmer eller certificeringer.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Doodle halverede min administration. Det er nu smertefrit at planlægge ugentlige workshops for 30 personer.

MT

Marta T.

Træner for virksomheder

Kunderne booker coaching med det samme og forudbetaler via Stripe. Antallet af udeblivelser faldt, og omsætningen steg.

AR

Alex R.

Uafhængig træner

Gruppeafstemninger sparede timer på at koordinere kohorter på tværs af tidszoner - deltagelsen og engagementet steg.

JL

Jenna L.

Workshop-facilitator

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer for undervisere

Vejledninger og skabeloner, der gør det lettere at planlægge træning, reducere udeblivelser og udvide dine programmer med mindre administration.

Sådan planlægger du kohortetræning uden frem og tilbage

5 skabeloner til bookingsider til betalte coachingsessioner

Reducer antallet af udeblivelser: påmindelser og betalingsstrategier for undervisere

Ofte stillede spørgsmål

Kan deltagerne vælge sessioner efter færdighedsniveau?

Ja, det kan du. Brug tilmeldingsblanketter til at liste sessioner, sætte pladsgrænser og lade deltagerne vælge det rigtige niveau til deres behov.

Hvilke kalendere kan jeg synkronisere?

Synkroniser Google-, Microsoft Outlook- og Apple-kalender. Doodle skjuler konflikter, så din træningstilgængelighed altid er præcis.

Kan jeg hente oplysninger om betaling og førkursus?

Ja, det kan du. Brug Stripe med din bookingside eller 1:1 til at opkræve gebyrer og tilføje brugerdefinerede spørgsmål, så deltagerne kommer forberedte.

Er kundeoplysninger private?

Ja, det gør jeg. Doodle bruger sikre, krypterede kalenderforbindelser og viser kun din tilgængelighed. Deltageroplysninger kan skjules på alle planer, og avancerede privatlivsindstillinger er tilgængelige med Doodle Pro og Enterprise.

Kan jeg begrænse bookinger eller sætte deadlines?

Ja. Indstil bookingvinduer, deadlines, begrænsninger for sessionspladser og automatiske påmindelser for at kontrollere tidsplaner og reducere ændringer i sidste øjeblik.

Begynd at planlægge træning der fungerer for dig

Gratis plan tilgængelig. Opgrader til Pro fra $6,95/måned for brugerdefineret branding, betalinger, ubegrænsede tilmeldinger og påmindelser.

