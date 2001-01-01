Planlægning for undervisere, der kører live-sessioner
Spar timer på administration med smartere planlægning
Lad kunderne vælge træningstidspunkter, der passer til din kalender, ved hjælp af din bookingside. Brug mindre tid på at styre logistikken og mere tid på at forberede og levere effektive sessioner.
Koordiner kohorter og træningsformater uden besvær
Brug gruppeafstemninger, tilmeldingssedler og automatiske påmindelser til at holde deltagerne på linje på tværs af tidszoner. Administrer kohorter, hybride sessioner og tilbagevendende klasser uden planlægningskonflikter.
Lever en poleret, professionel oplevelse
Brandede bookingsider, integrerede Stripe-betalinger og automatiske bekræftelser sikrer, at sessionerne starter til tiden, at kunderne kommer forberedte, og at din træning forløber gnidningsløst.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Lavet til ethvert træningsformat
Hold din tidsplan fri for konflikter
Synkroniser Google, Microsoft Outlook eller Apple Calendar, så Doodle skjuler konflikter og viser reel tilgængelighed til undervisning, coaching og forberedelsestid.
Lad kunderne booke med det samme
Del en bookingside eller et 1:1-link, så kunderne kan booke sessioner med det samme, modtage kalenderinvitationer og betale via Stripe, når det er nødvendigt.
Giv deltagerne en professionel oplevelse
Tilpas dine bookingsider med dit logo, dine farver og beskrivelser af sessionerne, så deltagerne ved præcis, hvad de kan forvente.
Beskyt deltager- og klientdata
Privat kalendersynkronisering, kontrol af deltagernes synlighed og databeskyttelse i virksomhedsklasse beskytter følsomme oplysninger til virksomhedstræning.
Find det bedste tidspunkt for gruppesessioner
Brug gruppeafstemninger til at planlægge store kurser eller grupper på tværs af virksomheder. Inviter op til 1.000 deltagere, og bekræft det bedste tidspunkt for alle.
Administrer nemt workshops og certificeringer
Brug tilmeldingsformularer til at oprette workshops med pladsbegrænsninger og automatiske påmindelser - ideelt til tilbagevendende kurser, programmer eller certificeringer.
Ofte stillede spørgsmål
Kan deltagerne vælge sessioner efter færdighedsniveau?
Ja, det kan du. Brug tilmeldingsblanketter til at liste sessioner, sætte pladsgrænser og lade deltagerne vælge det rigtige niveau til deres behov.
Hvilke kalendere kan jeg synkronisere?
Synkroniser Google-, Microsoft Outlook- og Apple-kalender. Doodle skjuler konflikter, så din træningstilgængelighed altid er præcis.
Kan jeg hente oplysninger om betaling og førkursus?
Ja, det kan du. Brug Stripe med din bookingside eller 1:1 til at opkræve gebyrer og tilføje brugerdefinerede spørgsmål, så deltagerne kommer forberedte.
Er kundeoplysninger private?
Ja, det gør jeg. Doodle bruger sikre, krypterede kalenderforbindelser og viser kun din tilgængelighed. Deltageroplysninger kan skjules på alle planer, og avancerede privatlivsindstillinger er tilgængelige med Doodle Pro og Enterprise.
Kan jeg begrænse bookinger eller sætte deadlines?
Ja. Indstil bookingvinduer, deadlines, begrænsninger for sessionspladser og automatiske påmindelser for at kontrollere tidsplaner og reducere ændringer i sidste øjeblik.