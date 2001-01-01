Planlægning for advokater: hurtigere klientmøder
Betroet af advokatfirmaer og klientfokuserede fagfolk
Beskyt fakturerbare timer, reducer administration
Slip for endeløse e-mails om planlægning. Del en bookingside, der er synkroniseret med din kalender, så klienterne kun ser ledige tider - det sparer dig timer og holder dit fokus på sagsarbejdet, ikke på koordinering.
Forenkle komplekse møder
Koordiner vidneudsagn, strategisessioner og samtaler med flere parter med gruppeafstemninger, der finder det bedste tidspunkt for alle. Hold sagerne i gang uden at skulle planlægge frem og tilbage.
Professionel, pålidelig kundeoplevelse
Brandede bookingsider, automatiske påmindelser og Stripe-betalinger sikrer, at kunderne møder op forberedte og til tiden. Du forbliver organiseret, din kalender forbliver præcis, og hvert møde forløber gnidningsløst.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Lavet til alle advokaters møde- og planlægningsbehov
Synkroniser din kalender automatisk
Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar for at blokere konflikter, synkronisere bookinger med det samme og forhindre dobbeltbooking på tværs af høringer og klientmøder.
Lad kunderne booke i realtid
Del en bookingside eller et 1:1-link, så klienter og henvisninger kan planlægge konsultationer med det samme baseret på din reelle tilgængelighed - med automatiske bekræftelser.
Vis dit firmas brand
Tilføj dit firmas logo, farver og mødebeskrivelser til din bookingside. Medtag oplysninger om optagelsesprocedurer eller notater for at styrke dit professionelle image.
Beskyt kundernes fortrolighed
Sikkerhed på virksomhedsniveau, privatlivskontrol og begrænset kalenderadgang understøtter fortroligheden mellem advokat og klient og firmaets sikkerhedspolitikker.
Find det bedste tidspunkt for komplekse møder
Brug gruppeafstemninger til at koordinere vidneudsagn, strategisessioner med flere firmaer eller CLE-arrangementer. Inviter deltagerne, og lad Doodle finde det optimale tidspunkt for alle.
Kør klientsessioner med lethed
Brug tilmeldingsark til at organisere klientworkshops, begrænsede pro bono-konsultationer eller indtagelsessessioner. Sæt kapacitetsgrænser og administrer deltagere uden besvær.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Doodle sparer mig for mange timer hver uge. Kunderne booker direkte, og der er aldrig konflikter i min kalender.
Automatiske påmindelser reducerede antallet af udeblivelser og hjalp os med at opkræve konsulenthonorarer via Stripe.
Group Polls gjorde det smertefrit at planlægge vidneudsagn på tværs af firmaer.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til
advokater
Ofte stillede spørgsmål
Kan klienter booke tid online?
Ja. Del din bookingside, forbind din kalender, og kunderne kan planlægge konsultationer baseret på din reelle tilgængelighed.
Vil Doodle synkronisere med mit firmas kalender og videoværktøjer?
Ja, det gør jeg. Forbind Google-, Outlook- eller Apple-kalendere og tilføj Zoom-, Teams- eller Google Meet-links automatisk.
Kan jeg planlægge møder med flere parter som f.eks. vidneudsagn?
Brug gruppeafstemninger til at foreslå tider til flere parter og finde det bedste tidspunkt uden endeløse e-mailtråde.
Er kundernes oplysninger sikre?
Ja, det er det. Doodle tilbyder sikkerhed på virksomhedsniveau, privatlivskontrol og begrænset kalenderadgang, så kun du kan se detaljerede aftaler.
Kan jeg indsamle betalinger eller oplysninger om indtag?
Ja, det kan du. Brug Stripe til at opkræve gebyrer, tilføj brugerdefinerede spørgsmål til at indsamle kundeoplysninger og indstil bookingfrister eller kapacitetsgrænser.