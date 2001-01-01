Opret en Doodle

Planlægning for advokater: hurtigere klientmøder

Stop med at sende e-mails frem og tilbage. Forbind din kalender, og lad kunderne booke konsultationer, undgå dobbeltbooking, opkræv betalinger og beskyt fakturerbare timer.

Betroet af advokatfirmaer og klientfokuserede fagfolk

Beskyt fakturerbare timer, reducer administration

Slip for endeløse e-mails om planlægning. Del en bookingside, der er synkroniseret med din kalender, så klienterne kun ser ledige tider - det sparer dig timer og holder dit fokus på sagsarbejdet, ikke på koordinering.

Forenkle komplekse møder

Koordiner vidneudsagn, strategisessioner og samtaler med flere parter med gruppeafstemninger, der finder det bedste tidspunkt for alle. Hold sagerne i gang uden at skulle planlægge frem og tilbage.

Professionel, pålidelig kundeoplevelse

Brandede bookingsider, automatiske påmindelser og Stripe-betalinger sikrer, at kunderne møder op forberedte og til tiden. Du forbliver organiseret, din kalender forbliver præcis, og hvert møde forløber gnidningsløst.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Lavet til alle advokaters møde- og planlægningsbehov

Synkroniser din kalender automatisk

Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar for at blokere konflikter, synkronisere bookinger med det samme og forhindre dobbeltbooking på tværs af høringer og klientmøder.

Lad kunderne booke i realtid

Del en bookingside eller et 1:1-link, så klienter og henvisninger kan planlægge konsultationer med det samme baseret på din reelle tilgængelighed - med automatiske bekræftelser.

Vis dit firmas brand

Tilføj dit firmas logo, farver og mødebeskrivelser til din bookingside. Medtag oplysninger om optagelsesprocedurer eller notater for at styrke dit professionelle image.

Beskyt kundernes fortrolighed

Sikkerhed på virksomhedsniveau, privatlivskontrol og begrænset kalenderadgang understøtter fortroligheden mellem advokat og klient og firmaets sikkerhedspolitikker.

Find det bedste tidspunkt for komplekse møder

Brug gruppeafstemninger til at koordinere vidneudsagn, strategisessioner med flere firmaer eller CLE-arrangementer. Inviter deltagerne, og lad Doodle finde det optimale tidspunkt for alle.

Kør klientsessioner med lethed

Brug tilmeldingsark til at organisere klientworkshops, begrænsede pro bono-konsultationer eller indtagelsessessioner. Sæt kapacitetsgrænser og administrer deltagere uden besvær.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Doodle sparer mig for mange timer hver uge. Kunderne booker direkte, og der er aldrig konflikter i min kalender.

SM

Sarah M.

Partner i retssager

Automatiske påmindelser reducerede antallet af udeblivelser og hjalp os med at opkræve konsulenthonorarer via Stripe.

AR

Alex R.

Solopraktiserende læge

Group Polls gjorde det smertefrit at planlægge vidneudsagn på tværs af firmaer.

PK

Priya K.

Associeret

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til advokater

Artikler, skabeloner og vejledninger, der hjælper dig med at planlægge kundemøder, køre intake og beskytte fakturerbar tid med Doodle.

legal scales on the desk with a lawyer writing in the background.

Hvordan advokater kan stoppe e-mail-planlægning

Lawyer reviewing documents at desk

5 spørgsmål, du kan tilføje til din bookingside

Lawyer shaking hands with a couple

Reducer antallet af udeblivelser: påmindelser og betalinger til advokater

Ofte stillede spørgsmål

Kan klienter booke tid online?

Ja. Del din bookingside, forbind din kalender, og kunderne kan planlægge konsultationer baseret på din reelle tilgængelighed.

Vil Doodle synkronisere med mit firmas kalender og videoværktøjer?

Ja, det gør jeg. Forbind Google-, Outlook- eller Apple-kalendere og tilføj Zoom-, Teams- eller Google Meet-links automatisk.

Kan jeg planlægge møder med flere parter som f.eks. vidneudsagn?

Brug gruppeafstemninger til at foreslå tider til flere parter og finde det bedste tidspunkt uden endeløse e-mailtråde.

Er kundernes oplysninger sikre?

Ja, det er det. Doodle tilbyder sikkerhed på virksomhedsniveau, privatlivskontrol og begrænset kalenderadgang, så kun du kan se detaljerede aftaler.

Kan jeg indsamle betalinger eller oplysninger om indtag?

Ja, det kan du. Brug Stripe til at opkræve gebyrer, tilføj brugerdefinerede spørgsmål til at indsamle kundeoplysninger og indstil bookingfrister eller kapacitetsgrænser.

Fokus på sager, ikke planlægning

Fra $6,95/måned - automatiseret planlægning, betalinger, branding og avancerede påmindelser til advokater.