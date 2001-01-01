Planlægningssoftware til revisorer
Betroet af revisionsfirmaer og økonomiteams
Reducer administrationstiden, beskyt fakturerbare timer
Lad kunderne booke skattekonsultationer, kvartalsgennemgange og bogføringstjek på få sekunder. Doodle synkroniserer automatisk med din kalender, så du får mere tid til klientarbejde og mindre til koordinering.
Vær præcis, dobbeltbook aldrig
Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar for automatisk at blokere travle tidspunkter og forhindre overlapning. Din tilgængelighed er altid opdateret til kundemøder, anmeldelser og arkiveringsfrister.
Professionel erfaring, der skaber tillid
Bookingsider med branding, fastholdelse via Stripe og automatiske påmindelser hjælper kunderne med at ankomme forberedt. Du forbliver professionel, beskytter indtægterne og sikrer din fakturerbare tid.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Skabt til ethvert revisor-møde
Synkroniser din kalender automatisk
Forbind Google, Microsoft Outlook eller Apple Calendar for automatisk at blokere klientaftaler, forhindre konflikter og kun vise ægte tilgængelighed.
Lad kunderne booke i realtid
Del din bookingside, så kunderne kan booke med det samme ud fra dine ledige tider. Indstil forudindstillede sessionslængder for konsultationer, revisioner eller skatteopkald.
Vis dit firmas brand
Tilføj dit firmas logo, farver og instruktioner til din bookingside for at få en poleret, ensartet bookingoplevelse, der afspejler din kundeproces.
Hold kundedata sikre
Doodle giver beskyttelse på virksomhedsniveau, krypterede forbindelser og overholdelse af GDPR. Skjul deltageroplysninger og beskyt kundeoplysninger.
Find det bedste tidspunkt for teams
Brug gruppeafstemninger til at planlægge personalemøder, kundeworkshops eller rådgivende paneler. Inviter op til 1.000 deltagere, og vælg det tidspunkt, der passer alle.
Kør klientsessioner uden regneark
Brug tilmeldingsblanketter til at afholde skatteklinikker, kundeworkshops eller træningssessioner. Indstil pladsgrænser og indsaml deltageroplysninger for at få en smidig og organiseret session.
Synkroniser din kalender automatisk
Forbind Google, Microsoft Outlook eller Apple Calendar for automatisk at blokere klientaftaler, forhindre konflikter og kun vise ægte tilgængelighed.
Lad kunderne booke i realtid
Del din bookingside, så kunderne kan booke med det samme ud fra dine ledige tider. Indstil forudindstillede sessionslængder for konsultationer, revisioner eller skatteopkald.
Vis dit firmas brand
Tilføj dit firmas logo, farver og instruktioner til din bookingside for at få en poleret, ensartet bookingoplevelse, der afspejler din kundeproces.
Hold kundedata sikre
Doodle giver beskyttelse på virksomhedsniveau, krypterede forbindelser og overholdelse af GDPR. Skjul deltageroplysninger og beskyt kundeoplysninger.
Find det bedste tidspunkt for teams
Brug gruppeafstemninger til at planlægge personalemøder, kundeworkshops eller rådgivende paneler. Inviter op til 1.000 deltagere, og vælg det tidspunkt, der passer alle.
Kør klientsessioner uden regneark
Brug tilmeldingsblanketter til at afholde skatteklinikker, kundeworkshops eller træningssessioner. Indstil pladsgrænser og indsaml deltageroplysninger for at få en smidig og organiseret session.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Doodle sparede mig seks timer om ugen. Kunderne booker skatteaftaler uden e-mails, og min kalender overlapper aldrig.
Bookingsider lader kunderne betale ved booking. Slut med at jagte fakturaer og færre udeblivelser.
Group Polls gjorde planlægningen af vores kvartalsvise kundeworkshop smertefri - alle mødte forberedte op.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til
revisorer
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg indsamle kundeoplysninger før et møde?
Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside for at indhente skatte-id'er, nødvendige dokumenter eller engagementsnotater før møder.
Hvilke kalendere kan jeg forbinde?
Forbind Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender og Apple Kalender. Doodle blokerer automatisk for travle tidspunkter, så din kalender forbliver præcis, og møder ikke overlapper hinanden.
Kan jeg opkræve betaling eller forskud?
Ja, det kan du. Brug Stripe-integrationen til at opkræve betaling ved booking af konsultationer eller fastholdelsesaftaler og reducer antallet af udeblivelser.
Hvor sikre er kundernes data?
Doodle giver datasikkerhed på virksomhedsniveau, sikre kalenderforbindelser, GDPR-muligheder og funktioner som at skjule deltageroplysninger for at beskytte kundernes fortrolighed.
Kan jeg styre bookingreglerne?
Ja. Indstil bookingvinduer, deadlines, sessionstyper og automatiske påmindelser, så kunderne booker, når du vil, og kommer forberedte.