Opret en Doodle

Planlægningssoftware til revisorer

Lad kunderne selv planlægge skattegennemgange og konsultationer. Stop med at sende e-mails frem og tilbage, beskyt fakturerbare timer, og hold din kalender nøjagtig til kundemøder.

Opret en Doodle
a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Betroet af revisionsfirmaer og økonomiteams

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Reducer administrationstiden, beskyt fakturerbare timer

Lad kunderne booke skattekonsultationer, kvartalsgennemgange og bogføringstjek på få sekunder. Doodle synkroniserer automatisk med din kalender, så du får mere tid til klientarbejde og mindre til koordinering.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Vær præcis, dobbeltbook aldrig

Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar for automatisk at blokere travle tidspunkter og forhindre overlapning. Din tilgængelighed er altid opdateret til kundemøder, anmeldelser og arkiveringsfrister.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Professionel erfaring, der skaber tillid

Bookingsider med branding, fastholdelse via Stripe og automatiske påmindelser hjælper kunderne med at ankomme forberedt. Du forbliver professionel, beskytter indtægterne og sikrer din fakturerbare tid.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Skabt til ethvert revisor-møde

Synkroniser din kalender automatisk

Forbind Google, Microsoft Outlook eller Apple Calendar for automatisk at blokere klientaftaler, forhindre konflikter og kun vise ægte tilgængelighed.

Lad kunderne booke i realtid

Del din bookingside, så kunderne kan booke med det samme ud fra dine ledige tider. Indstil forudindstillede sessionslængder for konsultationer, revisioner eller skatteopkald.

Vis dit firmas brand

Tilføj dit firmas logo, farver og instruktioner til din bookingside for at få en poleret, ensartet bookingoplevelse, der afspejler din kundeproces.

Hold kundedata sikre

Doodle giver beskyttelse på virksomhedsniveau, krypterede forbindelser og overholdelse af GDPR. Skjul deltageroplysninger og beskyt kundeoplysninger.

Find det bedste tidspunkt for teams

Brug gruppeafstemninger til at planlægge personalemøder, kundeworkshops eller rådgivende paneler. Inviter op til 1.000 deltagere, og vælg det tidspunkt, der passer alle.

Kør klientsessioner uden regneark

Brug tilmeldingsblanketter til at afholde skatteklinikker, kundeworkshops eller træningssessioner. Indstil pladsgrænser og indsaml deltageroplysninger for at få en smidig og organiseret session.

Synkroniser din kalender automatisk

Forbind Google, Microsoft Outlook eller Apple Calendar for automatisk at blokere klientaftaler, forhindre konflikter og kun vise ægte tilgængelighed.

Lad kunderne booke i realtid

Del din bookingside, så kunderne kan booke med det samme ud fra dine ledige tider. Indstil forudindstillede sessionslængder for konsultationer, revisioner eller skatteopkald.

Vis dit firmas brand

Tilføj dit firmas logo, farver og instruktioner til din bookingside for at få en poleret, ensartet bookingoplevelse, der afspejler din kundeproces.

Hold kundedata sikre

Doodle giver beskyttelse på virksomhedsniveau, krypterede forbindelser og overholdelse af GDPR. Skjul deltageroplysninger og beskyt kundeoplysninger.

Find det bedste tidspunkt for teams

Brug gruppeafstemninger til at planlægge personalemøder, kundeworkshops eller rådgivende paneler. Inviter op til 1.000 deltagere, og vælg det tidspunkt, der passer alle.

Kør klientsessioner uden regneark

Brug tilmeldingsblanketter til at afholde skatteklinikker, kundeworkshops eller træningssessioner. Indstil pladsgrænser og indsaml deltageroplysninger for at få en smidig og organiseret session.

Opret en Doodle

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Doodle sparede mig seks timer om ugen. Kunderne booker skatteaftaler uden e-mails, og min kalender overlapper aldrig.

ER

Emma R.

Certificeret offentlig revisor (CPA)

Bookingsider lader kunderne betale ved booking. Slut med at jagte fakturaer og færre udeblivelser.

LB

Luca B.

Regnskabskonsulent

Group Polls gjorde planlægningen af vores kvartalsvise kundeworkshop smertefri - alle mødte forberedte op.

SM

Sophie M.

Skatterådgiver

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til revisorer

Praktiske vejledninger og tjeklister til at gøre klientplanlægningen lettere, forbedre tidsstyringen og få mest muligt ud af Doodles kalenderintegrationer.

A woman is looking at her laptop while standing and preparing for a workshop or seminar

Sådan sparer revisorer tid med online-planlægning

Opret en branded bookingside for dit firma

Two women are standing and talking on microphones in a workshop or seminar. One is asking questions to the moderator.

Reducer udeblivelser: påmindelser og betalinger for kundemøder

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indsamle kundeoplysninger før et møde?

Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside for at indhente skatte-id'er, nødvendige dokumenter eller engagementsnotater før møder.

Hvilke kalendere kan jeg forbinde?

Forbind Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender og Apple Kalender. Doodle blokerer automatisk for travle tidspunkter, så din kalender forbliver præcis, og møder ikke overlapper hinanden.

Kan jeg opkræve betaling eller forskud?

Ja, det kan du. Brug Stripe-integrationen til at opkræve betaling ved booking af konsultationer eller fastholdelsesaftaler og reducer antallet af udeblivelser.

Hvor sikre er kundernes data?

Doodle giver datasikkerhed på virksomhedsniveau, sikre kalenderforbindelser, GDPR-muligheder og funktioner som at skjule deltageroplysninger for at beskytte kundernes fortrolighed.

Kan jeg styre bookingreglerne?

Ja. Indstil bookingvinduer, deadlines, sessionstyper og automatiske påmindelser, så kunderne booker, når du vil, og kommer forberedte.

Mere tid til kunderne, mindre på planlægning

Start gratis - eller få Doodle Pro fra $6,95/måned for brandede sider, betalinger og avancerede automatiseringer.

Der kræves ikke noget kreditkort.