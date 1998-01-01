Planlægningssoftware bygget til drift og IT
Bruges af ingeniør- og produktteams på tværs af førende teknologivirksomheder
Løs problemer uden forsinkelse
Book IT-supportsessioner eller systemvedligeholdelsesvinduer på få minutter, så intet bremser din drift.
Planlæg på tværs af afdelinger
Koordiner med interne teams og eksterne leverandører på ét sted - uden at skifte mellem værktøjer.
Vær effektiv og organiseret
Opdateringer og påmindelser i realtid betyder, at alle er klar, når det er tid til at mødes.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Lavet til alle måder at arbejde på for ops og it-teams
Planlæg systemopgraderinger
Brug en gruppeafstemning til at finde det rigtige nedetidsvindue med alle interessenter, før du ruller opdateringer ud.
Book nemt leverandøropkald
Del en bookingside, så leverandører eller serviceudbydere kan vælge et tidspunkt, der passer begge parter.
Koordinere sikkerhedsgennemgange
Planlæg årlige eller kvartalsvise gennemgange med ledelsen og compliance-teams uden endeløse diskussioner frem og tilbage.
Kør holdtræningssessioner
Angiv flere træningsmuligheder i et tilmeldingsark, så dine medarbejdere kan vælge deres foretrukne tid, hvilket sikrer et højt fremmøde.
Understøtter flere lokationer
Doodle tilpasser automatisk tiderne til hvert kontors tidszone og holder global IT synkroniseret.
Brand dine bookingsider
Tilføj dit firmalogo og dine farver, så eksterne partnere får en ensartet, professionel oplevelse.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
350M+ møder planlagt smartere
Med konstant skiftende tidsplaner er Doodles kalendersynkronisering en livredder. Det er min eneste kilde til sandhed.
Vi koordinerer vedligeholdelse og systemopdateringer på få minutter, ikke dage.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg indsamle oplysninger fra deltagerne, når de booker?
Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside eller dit tilmeldingsark for at indsamle oplysninger før mødet.
Hvordan kan jeg undgå at udeblive fra vigtige vedligeholdelsesbesøg?
Slå automatiske påmindelser til, så deltagerne får besked i forvejen.
Kan vi tilføje vores virksomhedsbranding?
Helt sikkert. Tilpas din bookingside med dit logo og dine farver, så du får en poleret oplevelse, der passer til dit brand.
Hvordan håndterer jeg store træningstilmeldinger?
Begræns antallet af ledige pladser pr. slot på dit tilmeldingsark for at holde gruppestørrelserne overskuelige.
Kan jeg styre, hvor lang tid i forvejen folk kan booke?
Ja, du kan indstille bookingfrister for at forhindre konflikter i sidste øjeblik.