Planlægningssoftware bygget til drift og IT

Book tid med teams, leverandører eller afdelinger uden at skulle jagte svar.

a booking page for a troubleshooting session, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Bruges af ingeniør- og produktteams på tværs af førende teknologivirksomheder

A group of logos including IBM, Accenture, Cisco Systems, Microsoft Corporation, Capgemini
Løs problemer uden forsinkelse

Book IT-supportsessioner eller systemvedligeholdelsesvinduer på få minutter, så intet bremser din drift.

Planlæg på tværs af afdelinger

Koordiner med interne teams og eksterne leverandører på ét sted - uden at skifte mellem værktøjer.

Vær effektiv og organiseret

Opdateringer og påmindelser i realtid betyder, at alle er klar, når det er tid til at mødes.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Lavet til alle måder at arbejde på for ops og it-teams

Planlæg systemopgraderinger

Brug en gruppeafstemning til at finde det rigtige nedetidsvindue med alle interessenter, før du ruller opdateringer ud.

Book nemt leverandøropkald

Del en bookingside, så leverandører eller serviceudbydere kan vælge et tidspunkt, der passer begge parter.

Koordinere sikkerhedsgennemgange

Planlæg årlige eller kvartalsvise gennemgange med ledelsen og compliance-teams uden endeløse diskussioner frem og tilbage.

Kør holdtræningssessioner

Angiv flere træningsmuligheder i et tilmeldingsark, så dine medarbejdere kan vælge deres foretrukne tid, hvilket sikrer et højt fremmøde.

Understøtter flere lokationer

Doodle tilpasser automatisk tiderne til hvert kontors tidszone og holder global IT synkroniseret.

Brand dine bookingsider

Tilføj dit firmalogo og dine farver, så eksterne partnere får en ensartet, professionel oplevelse.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Med konstant skiftende tidsplaner er Doodles kalendersynkronisering en livredder. Det er min eneste kilde til sandhed.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Administrativ assistent

Vi koordinerer vedligeholdelse og systemopdateringer på få minutter, ikke dage.

G2 Review

PW

Peter W.

IT-driftschef

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indsamle oplysninger fra deltagerne, når de booker?

Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside eller dit tilmeldingsark for at indsamle oplysninger før mødet.

Hvordan kan jeg undgå at udeblive fra vigtige vedligeholdelsesbesøg?

Slå automatiske påmindelser til, så deltagerne får besked i forvejen.

Kan vi tilføje vores virksomhedsbranding?

Helt sikkert. Tilpas din bookingside med dit logo og dine farver, så du får en poleret oplevelse, der passer til dit brand.

Hvordan håndterer jeg store træningstilmeldinger?

Begræns antallet af ledige pladser pr. slot på dit tilmeldingsark for at holde gruppestørrelserne overskuelige.

Kan jeg styre, hvor lang tid i forvejen folk kan booke?

Ja, du kan indstille bookingfrister for at forhindre konflikter i sidste øjeblik.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Fandt du ikke svaret?

Brug mindre tid på at planlægge, mere tid på problemløsning

Hold systemerne sikre og holdene koordinerede uden at skulle jage kalendere.

Der kræves ikke noget kreditkort.