Enkel og sikker planlægning for wellness-trænere

Som wellness-coach kan du lade kunderne booke sessioner med sikker planlægning, kalendersynkronisering, påmindelser og betalinger, så du kan coache mere og administrere mindre.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Betroet af wellness- og sundhedsorganisationer

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Lad kunderne selv booke

Del din bookingside, så klienter kan planlægge 1:1, opdagelsesopkald og opfølgninger uden at gå frem og tilbage. Doodle synkroniserer din kalender, sender bekræftelser og tilføjer automatisk videolinks.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Hold dig synkroniseret på tværs af tidszoner

Koordiner sessioner, retreats og teammøder uden besvær. Tilgængelighed i realtid, smarte buffere og links til sambooking forhindrer overlapning og dobbeltbooking.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Se poleret ud og vær beskyttet

Brandede bookingsider, automatiske påmindelser og Stripe-betalinger reducerer udeblivelser og aflysninger - mens Doodle håndhæver dine regler for omplanlægning og politik.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Bygget til, hvordan du træner og udvikler dig

Synkroniser din kalender automatisk

Tilslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalender én gang. Doodle blokerer travle tidspunkter, registrerer tidszoner og tilføjer automatisk Zoom-, Meet-, Teams- eller Webex-links, så hver session starter til tiden.

Hold din tidsplan fokuseret og fleksibel

Planlægning i realtid for 1:1 og pakker. Tilbyd faste vinduer, tilføj forberedelsesbuffere, forhindr dobbeltbooking, og lad kunderne ombooke med et enkelt link - så din dag flyder godt.

Gør hver kundeoplevelse personlig

Se professionel ud med dit logo, dine brandfarver og din URL. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål for at registrere mål, præferencer eller frafald før sessioner, så du kan tilpasse coachingen uden ekstra e-mails.

Beskyt kundedata med virksomhedssikkerhed

Designet sikkerhed i virksomhedsklasse: GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3. Kun tilgængelighed deles; klientsvar forbliver private med tilladelsesbaseret adgang og skjulte deltageroplysninger.

Find det bedste tidspunkt for gruppesessioner

Find det bedste tidspunkt for gruppemøder, partnersessioner eller corporate wellness-workshops med Group Polls. Inviter op til 1000 deltagere, og lad Doodle finde vindertidspunktet med det samme.

Fyld klasser og workshops hurtigere

Fyld klasser og workshops hurtigt med tilmeldingssedler. Opret tidsintervaller, begræns antallet af pladser, og send automatiske påmindelser, så dine sessioner er fulde og følger tidsplanen.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Kunderne booker selv 1:1-møder, og påmindelser halverer antallet af udeblivelser.

MS

Maya S.

Wellness-coach

Jeg fyldte et åndedrætskursus med 20 pladser på en dag ved hjælp af tilmeldingsark og Stripe.

JP

Jordan P.

Mindfulness-træner

Group Polls gjorde det smertefrit at planlægge en wellness-workshop for 50 personer.

AR

Alex R.

Wellness-coach på arbejdspladsen

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til wellness-trænere

Praktiske vejledninger til at strømline planlægningen, fylde din kalender og få din praksis til at vokse.

Wellness coach outdoor session

Lav en wellness-coaching-kalender, der booker sig selv

Healthcare wellness coach client session

Reducer udeblivelser med påmindelser og betaling for wellness-trænere

Hands-on group workshop with instructor guidance

Kør udsolgte klasser med tilmeldingssedler og Stripe-drevne betalinger

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg tilbyde opdagelsessamtaler, pakker og opfølgninger på ét link?

Ja. Brug flere sessionstyper på din bookingside og 1:1, så kunderne kan vælge præcis, hvad de har brug for.

Kan Doodle forbindes med mine kalender- og videoapps?

Ja, det kan du. Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere, og start Zoom, Google Meet, Teams eller Webex med et enkelt klik.

Hvordan afholder jeg fælles sessioner?

Brug co-hosting, så en session kun bookes, når alle kalendere stemmer overens - ideelt til fælles programmer med ernæringseksperter eller terapeuter.

Er kundernes oplysninger sikre?

Ja. Kun tilgængelighed deles. Klientsvar er beskyttet med tilladelsesbaseret adgang og overholdelse af SOC 2, GDPR og CCPA.

Kan jeg indstille buffere, tidszoner og afbestillingsregler?

Ja, det kan du. Tilføj forberedelsesbuffere, automatisk registrering af tidszoner og tilpas aflysning og omplanlægning for at beskytte din tid.

Sæt din coaching-kalender på autopilot

Ingen oprettelsesgebyrer og fleksible priser, der passer til enhver praksisstørrelse.

Der kræves ikke noget kreditkort.