Automatiser indtag, indledende vurderinger og opfølgninger
Kunderne booker online, flytter selv deres tid, og du får smarte buffere til at forberede måltidsplaner.
Alle dine sessioner, organiseret på ét sted
Kør 1:1 konsultationer, familiesessioner eller udbydermøder fra en enkelt kalender. Del unikke links til nye klienter, opfølgninger, telesundhed eller personlige besøg.
Se professionel ud, vær pålidelig
Brandede sider, bekræftelser, påmindelser og betalinger reducerer antallet af udeblivelser og huller i sidste øjeblik - og holder din tidsplan konsistent og din praksis poleret.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Lavet til moderne ernæringspleje
Synkroniser dine kalendere automatisk
Tilslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalender, så konsultationer, undervisning og personlig tid synkroniseres automatisk. Doodle forhindrer dobbeltbooking og foreslår smartere tidspunkter.
Del en bookingside, der gør arbejdet for dig
Del en bookingside med tilgængelighed i realtid, registrering af tidszoner og buffere. Kunderne vælger en tid, og Doodle sender automatisk bekræftelser, links til ny planlægning og opkræver betaling via Stripe.
Gør dine bookingsider personlige
Tilføj dit logo, dine farver og et klikbart link til din hjemmeside. Stil brugerdefinerede spørgsmål som kostmål, allergier eller nuværende kosttilskud. Indstil sessionslængder, forberedelsestid og gebyrer.
Hold kundedata private og sikre
Kun tilgængelighed er synlig. Kundeoplysninger forbliver private med tilladelsesbaseret adgang. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA for sikker planlægning.
Find mødetider hurtigt med gruppeafstemninger
Brug gruppeafstemninger til at koordinere gennemgang af lægecases, brandpartnerskaber eller teammøder. Inviter op til 1000 deltagere, og find et tidspunkt, hvor alle kan være med.
Fyld gruppeklasser med tilmeldingssedler
Udgiv tilmeldingsblanketter til gruppekurser som etiketlæsning, tilberedning af måltider eller diabetesundervisning. Begræns antallet af pladser, og send automatiske påmindelser.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Min bookingside fyldte min kalender med betalte konsultationer, og påmindelser halverede antallet af udeblivelser.
Jeg kører telehealth og personlige besøg med ét link. Indledende spørgsmål ankommer før mødet.
Group Polls gør det smertefrit at koordinere lægers sagsgennemgang og brandmøder.
Ressourcer til ernæringseksperter
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg indsamle kosthistorik og mål før sessionerne?
Ja, det gør jeg. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside, og modtag svar automatisk.
Fungerer Doodle med min kalender og mit videoværktøj?
Ja, det kan du. Tilslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalenderen, og start Zoom, Google Meet, Teams eller Webex med et enkelt klik.
Kan jeg tage imod betaling, når kunderne booker?
Ja. Opkræv gebyrer via Stripe under booking af konsultationer, pakker eller klasser.
Er kundernes data sikre?
Kun tilgængelighed deles. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA med adgang baseret på tilladelser.
Kan jeg indstille forskellige sessionstyper og -grænser?
Ja. Definer længder, buffere, telesundhed eller personligt fremmøde, og sæt et loft over antallet af pladser i gruppeklasser.