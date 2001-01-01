Planlægning for gruppeundervisere, der udfylder pladser
Administrer din tidsplan uden besvær
Offentliggør dine klasser én gang, og lad kunderne selv booke, ombooke eller vælge en anden tid. Smarte buffere og forebyggelse af dobbeltbooking beskytter din forberedelses- og oprydningstid.
Gør det nemmere at koordinere på tværs af klasser og hold
Håndter flere klassetyper, studier og møder på ét sted. Brug gruppeafstemninger til at justere medinstruktører, vælge tidspunkter efter behov og automatisk registrere tidszoner for virtuelle sessioner.
Lever en poleret, professionel oplevelse
E-mailbekræftelser, påmindelser og kalenderinvitationer reducerer antallet af udeblivelser. Brugerdefineret branding, betalinger og klare instruktioner får enhver interaktion til at føles problemfri og pålidelig.
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Lavet til alle måder, du leder en klasse på
Synkroniser kalendere og hold dig fri af konflikter
Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere for at vise tilgængelighed i realtid på tværs af studier og telesundhed. Doodle blokerer konflikter, tilføjer buffere og booker automatisk Zoom-, Teams-, Meet- eller Webex-links.
Lad kunderne booke med det samme online
Del en bookingside til konsultationer og drop-ins. Kunderne kan se ledige tider, booke på få sekunder og få bekræftelser eller links til omlægning af tid - mens du kontrollerer kapacitet og sluttider.
Brand hver klasse på din måde
Tilføj dit logo, farver, klassebeskrivelser og priser. AI-genereret tekst hjælper dig med at skitsere mål og detaljer, og så kan du finpudse tonen, så den passer til dit brand.
Hold kundedata private og sikre
Kun tilgængelighed deles. Klientsvar forbliver beskyttet med tilladelsesbaseret adgang. Doodle lever op til GDPR-, SOC 2- og CCPA-standarderne og giver fuld tryghed.
Find det perfekte tidspunkt til hver workshop
Brug gruppeafstemninger til at planlægge serier eller særlige begivenheder. Inviter op til 1000 deltagere, se præferencer med det samme, og lås det bedste tidspunkt med et enkelt klik.
Administrer klasser og vagtplaner med lethed
Opret tilmeldingssedler til programmer eller klasser med begrænset kapacitet. Indstil pladsbegrænsninger, indsaml oplysninger om indtag, og organiser det hele fra ét rent dashboard.
Doodle fylder mine genoptræningskurser hurtigere. Betalinger, påmindelser og kalenderinvitationer reducerer antallet af udeblivelser.
Gruppeafstemninger fik tre medinstruktører til at blive enige om en ny tid på minutter, ikke dage.
Tilmeldingsark dækker pladser og indsamler oplysninger om indtag på en sikker måde. Opsætningen tog 10 minutter.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan administrerer jeg tilbagevendende klasser?
Indstil tilbagevendende tilgængelighed eller tilføj gentagne slots til et tilmeldingsark. Klienter kan booke ugentlige, hver anden uge eller månedlige sessioner og få automatiske påmindelser.
Synkroniserer Doodle med min kalender og videoapp?
Ja. Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalender og tilføj automatisk Zoom-, Google Meet-, Teams- eller Webex-links til bookinger.
Kan jeg indsamle sundhedsoplysninger eller dispensationer før undervisningen?
Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til booking eller tilmelding, gør felter obligatoriske, og se eller eksporter svar.
Er kundedata private og sikre?
Ja, det gør jeg. Kun din tilgængelighed deles. Kundedata er tilladelsesbaserede og beskyttet af GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3 compliance.
Kan jeg begrænse antallet af pladser, indstille buffere og forhindre overlapning?
Ja. Sæt et loft på antallet af pladser pr. slot, tilføj buffere til forberedelse og oprydning, og Doodle blokerer dobbeltbookinger på tværs af dine kalendere.