Planlægning for gruppeundervisere, der udfylder pladser

Hold op med at jonglere med vagtplaner, sms'er og aflysninger. Del én bookingside, synkroniser din kalender, opkræv betalinger, og lad påmindelser og tidszoner klare resten.

Betroet af wellness-organisationer og sundhedsinstruktører over hele verden

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Administrer din tidsplan uden besvær

Offentliggør dine klasser én gang, og lad kunderne selv booke, ombooke eller vælge en anden tid. Smarte buffere og forebyggelse af dobbeltbooking beskytter din forberedelses- og oprydningstid.

Gør det nemmere at koordinere på tværs af klasser og hold

Håndter flere klassetyper, studier og møder på ét sted. Brug gruppeafstemninger til at justere medinstruktører, vælge tidspunkter efter behov og automatisk registrere tidszoner for virtuelle sessioner.

Lever en poleret, professionel oplevelse

E-mailbekræftelser, påmindelser og kalenderinvitationer reducerer antallet af udeblivelser. Brugerdefineret branding, betalinger og klare instruktioner får enhver interaktion til at føles problemfri og pålidelig.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Lavet til alle måder, du leder en klasse på

Synkroniser kalendere og hold dig fri af konflikter

Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere for at vise tilgængelighed i realtid på tværs af studier og telesundhed. Doodle blokerer konflikter, tilføjer buffere og booker automatisk Zoom-, Teams-, Meet- eller Webex-links.

Lad kunderne booke med det samme online

Del en bookingside til konsultationer og drop-ins. Kunderne kan se ledige tider, booke på få sekunder og få bekræftelser eller links til omlægning af tid - mens du kontrollerer kapacitet og sluttider.

Brand hver klasse på din måde

Tilføj dit logo, farver, klassebeskrivelser og priser. AI-genereret tekst hjælper dig med at skitsere mål og detaljer, og så kan du finpudse tonen, så den passer til dit brand.

Hold kundedata private og sikre

Kun tilgængelighed deles. Klientsvar forbliver beskyttet med tilladelsesbaseret adgang. Doodle lever op til GDPR-, SOC 2- og CCPA-standarderne og giver fuld tryghed.

Find det perfekte tidspunkt til hver workshop

Brug gruppeafstemninger til at planlægge serier eller særlige begivenheder. Inviter op til 1000 deltagere, se præferencer med det samme, og lås det bedste tidspunkt med et enkelt klik.

Administrer klasser og vagtplaner med lethed

Opret tilmeldingssedler til programmer eller klasser med begrænset kapacitet. Indstil pladsbegrænsninger, indsaml oplysninger om indtag, og organiser det hele fra ét rent dashboard.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Doodle fylder mine genoptræningskurser hurtigere. Betalinger, påmindelser og kalenderinvitationer reducerer antallet af udeblivelser.

KM

Kara M.

PT-gruppeinstruktør

Gruppeafstemninger fik tre medinstruktører til at blive enige om en ny tid på minutter, ikke dage.

MS

Miguel S.

Underviser i prænatal yoga

Tilmeldingsark dækker pladser og indsamler oplysninger om indtag på en sikker måde. Opsætningen tog 10 minutter.

DL

Dana L.

Hjertets wellness-coach

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan administrerer jeg tilbagevendende klasser?

Indstil tilbagevendende tilgængelighed eller tilføj gentagne slots til et tilmeldingsark. Klienter kan booke ugentlige, hver anden uge eller månedlige sessioner og få automatiske påmindelser.

Synkroniserer Doodle med min kalender og videoapp?

Ja. Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalender og tilføj automatisk Zoom-, Google Meet-, Teams- eller Webex-links til bookinger.

Kan jeg indsamle sundhedsoplysninger eller dispensationer før undervisningen?

Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til booking eller tilmelding, gør felter obligatoriske, og se eller eksporter svar.

Er kundedata private og sikre?

Ja, det gør jeg. Kun din tilgængelighed deles. Kundedata er tilladelsesbaserede og beskyttet af GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3 compliance.

Kan jeg begrænse antallet af pladser, indstille buffere og forhindre overlapning?

Ja. Sæt et loft på antallet af pladser pr. slot, tilføj buffere til forberedelse og oprydning, og Doodle blokerer dobbeltbookinger på tværs af dine kalendere.

Fyld din næste klasse uden at løfte en finger

Gratis at starte. Spar timer hver uge med automatisk planlægning og tilmelding.

Der kræves ikke noget kreditkort.