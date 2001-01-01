Opret en Doodle

Smartere planlægning for studerende

Spring e-mail ping-pong over. Book kontortid, studiegrupper og interviews på få sekunder. Synkroniser din kalender, undgå konflikter, få påmindelser, mød forberedt op.

Hold op med at jonglere med undervisning, laboratorier, arbejde og klubber

Del et link for at booke kontortid, vejledning eller rådgivning. Doodle udfylder automatisk din kalender, så du bruger tid på at studere og ikke på at planlægge.

Koordiner gruppeprojekter hurtigt

Spørg klassekammerater på tværs af tidszoner, lås det bedste tidspunkt, og tilføj automatisk videolinks. Ingen gruppechats at kæmpe med, ingen dobbeltbookinger.

Se forberedt ud og gå aldrig glip af noget

Automatiske bekræftelser og påmindelser, buffere før møder og fastholdelser i kalenderen holder dig troværdig over for professorer, rekrutteringspersonale og holdkammerater.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Bygget til, hvordan studerende planlægger og mødes

Undgå overlapninger mellem undervisning, arbejde og møder

Forbind dine skolekalendere og personlige kalendere (Google, Apple, Microsoft), og start Zoom, Teams eller Webex med et enkelt klik.

Se fritiden med det samme

på tværs af travle uger, eksamener eller praktikophold. Doodle respekterer tidszoner og undervisningsblokke, så du undgår overraskelser kl. 8 om morgenen og konflikter i sidste øjeblik.

Send polerede bookinglinks

til professorer eller rekrutteringsfolk. Tilføj et foto, et hovedfag og noter, så hvert møde har en kontekst og forventninger, før det starter.

Dine data forbliver private

Doodle opfylder GDPR-, SOC 2- og CCPA-standarder, og du kontrollerer, hvad de inviterede deler. Ingen solgte e-mailadresser, ingen overraskende spam.

Vælg hurtigt et tidspunkt for studiegruppen

Del en gruppeafstemning, sæt en deadline, begræns valgmulighederne, og lås resultatet. Doodle sender opdateringer, så alle kan se dem.

Kør laboratoriespor, vejledningstimer, kluboplæg eller prøveinterviews

Lav tilmeldingssedler med begrænsede pladser og buffere, så folk kan betjene sig selv uden regneark.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Jeg bookede kontortid og studiesessioner på få minutter. Intet gruppechat-drama, bare et link, der virker.

MD

Maya D.

Hovedfag i biologi

Rekrutteringsscreeninger, klubmøder, undervisning. Doodle holder styr på min kalender, og jeg dobbeltbooker aldrig.

AM

Andre M.

MBA

Vores fjernteam valgte tidspunkter på tværs af tre tidszoner uden kaos.

LC

Leah C.

CS senior

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til Studerende

Hold dig skarp med tips om planlægning, møder og produktivitet lavet til studerende.

Den ultimative kalendertjekliste til travle universitetsstuderende

Let at booke kontortid: en guide til studerende

Hvordan studerende bruger Doodle til at planlægge gruppeprojekter på den halve tid

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg administrere kontortid og studiegrupper med ét link?

Ja, det er muligt. Opret en bookingside én gang, del den overalt, og Doodle håndterer automatisk tilgængelighed, bekræftelser og påmindelser.

Fungerer Doodle med mine skolekalendere og personlige kalendere?

Ja - tilslut Google, Apple eller Microsoft. Doodle tjekker begge kalendere for at undgå konflikter og tilføjer automatisk møder.

Hvordan finder vi en tid til et projektteam på tværs af tidszoner?

Start en gruppeafstemning, foreslå muligheder, sæt en deadline, og lås det bedste valg. Alle får opdateringer.

Er mine data sikre, og skal de inviterede have konti?

Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA. Du kontrollerer, hvilke oplysninger der indsamles. Inviterede kan booke uden en konto.

Mit skema ændrer sig hver uge. Kan Doodle følge med?

Ja, det kan du. Opdater tilgængelighed når som helst, indstil buffere, begræns slots under eksamener eller sæt booking på pause i pauser.

Ejer din tid og din kalender

Start ved $0. Book hurtigere, spring konflikter over, hold tiden.

