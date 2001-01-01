Smartere planlægning for studerende
Betroet af studerende på topuniversiteter og -uddannelser
Hold op med at jonglere med undervisning, laboratorier, arbejde og klubber
Del et link for at booke kontortid, vejledning eller rådgivning. Doodle udfylder automatisk din kalender, så du bruger tid på at studere og ikke på at planlægge.
Koordiner gruppeprojekter hurtigt
Spørg klassekammerater på tværs af tidszoner, lås det bedste tidspunkt, og tilføj automatisk videolinks. Ingen gruppechats at kæmpe med, ingen dobbeltbookinger.
Se forberedt ud og gå aldrig glip af noget
Automatiske bekræftelser og påmindelser, buffere før møder og fastholdelser i kalenderen holder dig troværdig over for professorer, rekrutteringspersonale og holdkammerater.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Bygget til, hvordan studerende planlægger og mødes
Undgå overlapninger mellem undervisning, arbejde og møder
Forbind dine skolekalendere og personlige kalendere (Google, Apple, Microsoft), og start Zoom, Teams eller Webex med et enkelt klik.
Se fritiden med det samme
på tværs af travle uger, eksamener eller praktikophold. Doodle respekterer tidszoner og undervisningsblokke, så du undgår overraskelser kl. 8 om morgenen og konflikter i sidste øjeblik.
Send polerede bookinglinks
til professorer eller rekrutteringsfolk. Tilføj et foto, et hovedfag og noter, så hvert møde har en kontekst og forventninger, før det starter.
Dine data forbliver private
Doodle opfylder GDPR-, SOC 2- og CCPA-standarder, og du kontrollerer, hvad de inviterede deler. Ingen solgte e-mailadresser, ingen overraskende spam.
Vælg hurtigt et tidspunkt for studiegruppen
Del en gruppeafstemning, sæt en deadline, begræns valgmulighederne, og lås resultatet. Doodle sender opdateringer, så alle kan se dem.
Kør laboratoriespor, vejledningstimer, kluboplæg eller prøveinterviews
Lav tilmeldingssedler med begrænsede pladser og buffere, så folk kan betjene sig selv uden regneark.
Undgå overlapninger mellem undervisning, arbejde og møder
Forbind dine skolekalendere og personlige kalendere (Google, Apple, Microsoft), og start Zoom, Teams eller Webex med et enkelt klik.
Se fritiden med det samme
på tværs af travle uger, eksamener eller praktikophold. Doodle respekterer tidszoner og undervisningsblokke, så du undgår overraskelser kl. 8 om morgenen og konflikter i sidste øjeblik.
Send polerede bookinglinks
til professorer eller rekrutteringsfolk. Tilføj et foto, et hovedfag og noter, så hvert møde har en kontekst og forventninger, før det starter.
Dine data forbliver private
Doodle opfylder GDPR-, SOC 2- og CCPA-standarder, og du kontrollerer, hvad de inviterede deler. Ingen solgte e-mailadresser, ingen overraskende spam.
Vælg hurtigt et tidspunkt for studiegruppen
Del en gruppeafstemning, sæt en deadline, begræns valgmulighederne, og lås resultatet. Doodle sender opdateringer, så alle kan se dem.
Kør laboratoriespor, vejledningstimer, kluboplæg eller prøveinterviews
Lav tilmeldingssedler med begrænsede pladser og buffere, så folk kan betjene sig selv uden regneark.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Jeg bookede kontortid og studiesessioner på få minutter. Intet gruppechat-drama, bare et link, der virker.
Rekrutteringsscreeninger, klubmøder, undervisning. Doodle holder styr på min kalender, og jeg dobbeltbooker aldrig.
Vores fjernteam valgte tidspunkter på tværs af tre tidszoner uden kaos.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til
Studerende
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg administrere kontortid og studiegrupper med ét link?
Ja, det er muligt. Opret en bookingside én gang, del den overalt, og Doodle håndterer automatisk tilgængelighed, bekræftelser og påmindelser.
Fungerer Doodle med mine skolekalendere og personlige kalendere?
Ja - tilslut Google, Apple eller Microsoft. Doodle tjekker begge kalendere for at undgå konflikter og tilføjer automatisk møder.
Hvordan finder vi en tid til et projektteam på tværs af tidszoner?
Start en gruppeafstemning, foreslå muligheder, sæt en deadline, og lås det bedste valg. Alle får opdateringer.
Er mine data sikre, og skal de inviterede have konti?
Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA. Du kontrollerer, hvilke oplysninger der indsamles. Inviterede kan booke uden en konto.
Mit skema ændrer sig hver uge. Kan Doodle følge med?
Ja, det kan du. Opdater tilgængelighed når som helst, indstil buffere, begræns slots under eksamener eller sæt booking på pause i pauser.