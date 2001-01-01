Opret en Doodle

Planlæg forældremøder uden frem og tilbage

Forældre arbejder på skift; du jonglerer med klokker og kalendere. Doodle automatiserer planlægningen, tilbyder tidspunkter, der passer, sender påmindelser og støtter personligt eller online.

Opret en Doodle
A graphic image showing two people coordinating an educational meeting times over text

Betroet af skoler og distrikter til forældreengagement

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Indstil konferencevinduer én gang, og lad forældrene selv booke

Doodle tjekker din kalender, undgår overlapninger og sender øjeblikkelige bekræftelser. Mindre jagt på e-mails, mere tid til rigtige samtaler.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Koordiner på tværs af værger, lærere og oversættere

Tilbyd personlige møder eller videomøder, tilføj buffere, og begræns antallet af pladser pr. familie, så alle får en tid, der passer.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Se forberedt ud og reducer antallet af udeblivelser

Brandede invitationer sætter forventninger, påmindelser holder forældrene på sporet, og tidszoner håndteres automatisk for familier, der rejser eller bor langt væk.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Funktioner bygget til forældre-lærer-planlægning

Synkroniser Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere

så bookede tider vises med det samme. Del en bookingside til konferencer, så forhindrer Doodle dobbeltbooking på tværs af dine klasser.

Vis live-tilgængelighed i ugentlige eller månedlige visninger

Forældrene vælger et tidspunkt, der passer med deres arbejdsskift; du indstiller varighed, buffere og cutoffs for at holde aftenen i gang til tiden.

Tilføj skolens logo, farver og vigtige detaljer

Værelsesnummer, parkering, Zoom-link... Hver invitation ser officiel ud og giver forældrene det, de skal bruge for at komme forberedt.

Opfyld standarderne for GDPR, SOC 2 og CCPA

Kontrollér, hvilke oplysninger familierne deler, begræns synligheden for dit fællesskab, og beskyt elevernes data uden ekstra IT-bøder.

Brug for et møde med flere lærere

eller IEP-planlægningssession? Brug gruppeafstemninger til at foreslå tidspunkter, indsamle stemmer fra værger og personale, og lås derefter det endelige valg og send linket.

Offentliggør tilmeldinger til konferenceaftener på få minutter

Indstil antal slots, loft pr. familie, tilføj tolkesessioner og automatisk venteliste, når tiderne er fyldt op. Der kræves ingen regneark.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Vi arrangerede efterårskonferencer på under en time. Forældrene bookede selv, og vi havde ingen dobbeltbookinger.

BR

Beth R.

Rektor for grundskolen

Påmindelser halverede antallet af udeblivelser. Jeg kunne tilføje tolkepladser og holde hver familie på én tid.

SP

Sandra P.

Skolevejleder

Bookingsiden føltes professionel og overskuelig. Familierne vidste, hvor de skulle hen, og hvad de skulle medbringe.

GM

George M.

Lærer i 5. klasse

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til bedre forældremøder

Vejledninger og tips til at strømline konferenceplanlægning og familiekommunikation.

Tjekliste for forældremøder: dagsorden, timing og opfølgning

Sådan afvikler du forældremøder uden frem og tilbage

IEP-planlægning 101: Koordiner lærere, familier og tjenester

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan arrangerer jeg en konferenceaften?

Opret et tilmeldingsark med dit tidsvindue og længde. Del linket; forældrene vælger en tid, og begge sider får bekræftelser og påmindelser.

Vil Doodle fungere med vores skolekalender?

Ja, det kan du. Tilslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere. Bookede møder blokerer din kalender med det samme og forhindrer dobbeltbooking på tværs af klasser.

Kan flere værger deltage i et møde?

Ja, det er muligt. Tillad ekstra inviterede, tilføj et Zoom- eller Teams-link, og inkluder noter som parkering eller lokaleoplysninger. Du kan også tilføje tolkesessioner som dedikerede slots.

Er forældrenes data private og sikre?

Ja, det gør vi. Doodle overholder GDPR, SOC 2 og CCPA. Du kontrollerer, hvilke oplysninger der indsamles, hvem der ser din side, og kan begrænse booking til dit fællesskab.

Hvad hvis min tilgængelighed ændrer sig?

Opdater din bookingside eller dit tilmeldingsark når som helst. Nye regler gælder med det samme. Du kan lukke pladser, tilføje buffere eller sende en besked til alle bookede forældre.

Gør forældreplanlægning den nemmeste del af din uge

Gratis til at begynde med. Pro fra $6,95/bruger/måned. Gør forældremøder nemmere, og skær ned på udeblivelser.

Der kræves ikke noget kreditkort.