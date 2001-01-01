Planlæg forældremøder uden frem og tilbage
Betroet af skoler og distrikter til forældreengagement
Indstil konferencevinduer én gang, og lad forældrene selv booke
Doodle tjekker din kalender, undgår overlapninger og sender øjeblikkelige bekræftelser. Mindre jagt på e-mails, mere tid til rigtige samtaler.
Koordiner på tværs af værger, lærere og oversættere
Tilbyd personlige møder eller videomøder, tilføj buffere, og begræns antallet af pladser pr. familie, så alle får en tid, der passer.
Se forberedt ud og reducer antallet af udeblivelser
Brandede invitationer sætter forventninger, påmindelser holder forældrene på sporet, og tidszoner håndteres automatisk for familier, der rejser eller bor langt væk.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Funktioner bygget til forældre-lærer-planlægning
Synkroniser Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere
så bookede tider vises med det samme. Del en bookingside til konferencer, så forhindrer Doodle dobbeltbooking på tværs af dine klasser.
Vis live-tilgængelighed i ugentlige eller månedlige visninger
Forældrene vælger et tidspunkt, der passer med deres arbejdsskift; du indstiller varighed, buffere og cutoffs for at holde aftenen i gang til tiden.
Tilføj skolens logo, farver og vigtige detaljer
Værelsesnummer, parkering, Zoom-link... Hver invitation ser officiel ud og giver forældrene det, de skal bruge for at komme forberedt.
Opfyld standarderne for GDPR, SOC 2 og CCPA
Kontrollér, hvilke oplysninger familierne deler, begræns synligheden for dit fællesskab, og beskyt elevernes data uden ekstra IT-bøder.
Brug for et møde med flere lærere
eller IEP-planlægningssession? Brug gruppeafstemninger til at foreslå tidspunkter, indsamle stemmer fra værger og personale, og lås derefter det endelige valg og send linket.
Offentliggør tilmeldinger til konferenceaftener på få minutter
Indstil antal slots, loft pr. familie, tilføj tolkesessioner og automatisk venteliste, når tiderne er fyldt op. Der kræves ingen regneark.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Vi arrangerede efterårskonferencer på under en time. Forældrene bookede selv, og vi havde ingen dobbeltbookinger.
Påmindelser halverede antallet af udeblivelser. Jeg kunne tilføje tolkepladser og holde hver familie på én tid.
Bookingsiden føltes professionel og overskuelig. Familierne vidste, hvor de skulle hen, og hvad de skulle medbringe.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til bedre
forældremøder
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan arrangerer jeg en konferenceaften?
Opret et tilmeldingsark med dit tidsvindue og længde. Del linket; forældrene vælger en tid, og begge sider får bekræftelser og påmindelser.
Vil Doodle fungere med vores skolekalender?
Ja, det kan du. Tilslut Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere. Bookede møder blokerer din kalender med det samme og forhindrer dobbeltbooking på tværs af klasser.
Kan flere værger deltage i et møde?
Ja, det er muligt. Tillad ekstra inviterede, tilføj et Zoom- eller Teams-link, og inkluder noter som parkering eller lokaleoplysninger. Du kan også tilføje tolkesessioner som dedikerede slots.
Er forældrenes data private og sikre?
Ja, det gør vi. Doodle overholder GDPR, SOC 2 og CCPA. Du kontrollerer, hvilke oplysninger der indsamles, hvem der ser din side, og kan begrænse booking til dit fællesskab.
Hvad hvis min tilgængelighed ændrer sig?
Opdater din bookingside eller dit tilmeldingsark når som helst. Nye regler gælder med det samme. Du kan lukke pladser, tilføje buffere eller sende en besked til alle bookede forældre.