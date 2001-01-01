Opret en Doodle

Planlægning for uddannelseskonsulenter, der vinder tid

Brug mindre tid på at koordinere og mere tid på at hjælpe skolerne med at lykkes.

Betroet af uddannelseskonsulenter og organisationer over hele verden

Forenkle planlægning på tværs af campusser

Del en bookingside til opdagelsesrejser, besøg på stedet og check-in. Doodle håndterer tilgængelighed, påmindelser og omplanlægning, så du får timer tilbage hver uge.

Koordiner hurtigt møder med flere interessenter

Lad skoleinspektører, rektorer og leverandører vælge tidspunkter, der passer. Gruppeafstemninger finder det bedste tidspunkt uden svar-alle-kæder eller forkert justerede tidszoner.

Se tilknappet ud ved hver eneste aftale

Brandede invitationer, automatiske bekræftelser og smarte buffere holder dig til tiden og forberedt, reducerer udeblivelser og beskytter dit omdømme.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Bygget til, hvordan uddannelseskonsulenter mødes

Undgå dobbeltbookinger

mens du rejser mellem skoler eller skifter kundekonto. Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere, og start Zoom, Teams eller Webex med et enkelt klik.

Tilgængelighed i realtid afspejler dine skiftende rejsedage

PD-sessioner og bestyrelsesmøder. Del et link; Doodle viser den rigtige tidszone til alle interessenter.

Tilføj dit logo, dine farver, forberedelsesnoter og obligatoriske felter

Indstil mødetyper som intake, besøg på stedet eller debriefing, så hver booking er ensartet og klar til kunden.

Kontroller info om inviterede

godkendelser og dataopbevaring for at opfylde distriktets krav. GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3 beskytter elev- og medarbejderdata.

Brug gruppeafstemninger til at justere

travle udvalg, adoptionspaneler eller rådgivende udvalg. Tilbyd et par vinduer, sæt en deadline, og lås så vindertidspunktet uden endeløse e-mails.

Opret tilmeldingsark til

forældrefora, PD-workshops eller observationer i klasseværelset. Begræns antallet af pladser, tilføj sessionsbeskrivelser, og lad deltagerne selv vælge tidspunkter.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Selv hvis jeg var alene, ville jeg stadig købe Doodle. Det rydder op i administrationen, så jeg kan fokusere på effekten.

DF

Doug F.

Uddannelseskonsulent

Doodle er min assistent til distriktsmøder - kunderne booker selv, ingen e-mailjagt.

BT

Ben T.

K-12-strategikonsulent

Gruppeafstemninger justerede vores adoptionsudvalg på en dag, ikke en uge.

LP

Lori P.

Instruktionskonsulent

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Tips og ressourcer til Uddannelseskonsulenter

Hold dig skarp med tips om planlægning, møder og produktivitet, der er lavet til uddannelseskonsulenter.

Få hurtigt interessentpaneler på plads med Doodle Group Polls

Afholdelse af workshops i hele distriktet: dagsordener, tilmeldinger og påmindelser

En konsulents guide til kalenderhygiejne på tværs af distrikter

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan håndterer jeg opdagelsesopkald, skolebesøg og check-ins fra ét sted?

Opret separate mødetyper på din bookingside med forskellige varigheder, buffere og lokationer. Del ét link, og lad kunderne vælge, hvad de har brug for.

Kan jeg forbinde flere kalendere eller videoværktøjer?

Ja, synkroniser Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere og integrer Zoom, Teams eller Webex. Doodle tjekker konflikter på tværs af forbundne kalendere for at forhindre dobbeltbooking.

Hvordan planlægger jeg med store komiteer på tværs af distrikter?

Brug en gruppeafstemning til at foreslå et par vinduer. Sæt en svarfrist, begræns mulighederne, og lås den endelige tid, når stemmerne er kommet ind.

Er elev- eller forældredata beskyttet?

Ja, det gør vi. Vi opfylder GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3. Du kontrollerer, hvilke felter der indsamles, og hvem der kan booke.

Min tilgængelighed ændrer sig hver uge - kan Doodle følge med?

Helt sikkert. Opdater timer når som helst, tilføj smarte tidszoner, bloker rejsedage eller indstil datospecifikke overstyringer. Din bookingside opdateres øjeblikkeligt.

Vind fakturerbare timer tilbage med ubesværet planlægning

Start gratis. Pro fra $6,95/bruger/måned. Book møder hurtigere og reducer udeblivelser.

Der kræves ikke noget kreditkort.