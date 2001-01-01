Planlægning for uddannelseskonsulenter, der vinder tid
Betroet af uddannelseskonsulenter og organisationer over hele verden
Forenkle planlægning på tværs af campusser
Del en bookingside til opdagelsesrejser, besøg på stedet og check-in. Doodle håndterer tilgængelighed, påmindelser og omplanlægning, så du får timer tilbage hver uge.
Koordiner hurtigt møder med flere interessenter
Lad skoleinspektører, rektorer og leverandører vælge tidspunkter, der passer. Gruppeafstemninger finder det bedste tidspunkt uden svar-alle-kæder eller forkert justerede tidszoner.
Se tilknappet ud ved hver eneste aftale
Brandede invitationer, automatiske bekræftelser og smarte buffere holder dig til tiden og forberedt, reducerer udeblivelser og beskytter dit omdømme.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Bygget til, hvordan uddannelseskonsulenter mødes
Undgå dobbeltbookinger
mens du rejser mellem skoler eller skifter kundekonto. Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere, og start Zoom, Teams eller Webex med et enkelt klik.
Tilgængelighed i realtid afspejler dine skiftende rejsedage
PD-sessioner og bestyrelsesmøder. Del et link; Doodle viser den rigtige tidszone til alle interessenter.
Tilføj dit logo, dine farver, forberedelsesnoter og obligatoriske felter
Indstil mødetyper som intake, besøg på stedet eller debriefing, så hver booking er ensartet og klar til kunden.
Kontroller info om inviterede
godkendelser og dataopbevaring for at opfylde distriktets krav. GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3 beskytter elev- og medarbejderdata.
Brug gruppeafstemninger til at justere
travle udvalg, adoptionspaneler eller rådgivende udvalg. Tilbyd et par vinduer, sæt en deadline, og lås så vindertidspunktet uden endeløse e-mails.
Opret tilmeldingsark til
forældrefora, PD-workshops eller observationer i klasseværelset. Begræns antallet af pladser, tilføj sessionsbeskrivelser, og lad deltagerne selv vælge tidspunkter.
Undgå dobbeltbookinger
mens du rejser mellem skoler eller skifter kundekonto. Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere, og start Zoom, Teams eller Webex med et enkelt klik.
Tilgængelighed i realtid afspejler dine skiftende rejsedage
PD-sessioner og bestyrelsesmøder. Del et link; Doodle viser den rigtige tidszone til alle interessenter.
Tilføj dit logo, dine farver, forberedelsesnoter og obligatoriske felter
Indstil mødetyper som intake, besøg på stedet eller debriefing, så hver booking er ensartet og klar til kunden.
Kontroller info om inviterede
godkendelser og dataopbevaring for at opfylde distriktets krav. GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3 beskytter elev- og medarbejderdata.
Brug gruppeafstemninger til at justere
travle udvalg, adoptionspaneler eller rådgivende udvalg. Tilbyd et par vinduer, sæt en deadline, og lås så vindertidspunktet uden endeløse e-mails.
Opret tilmeldingsark til
forældrefora, PD-workshops eller observationer i klasseværelset. Begræns antallet af pladser, tilføj sessionsbeskrivelser, og lad deltagerne selv vælge tidspunkter.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Selv hvis jeg var alene, ville jeg stadig købe Doodle. Det rydder op i administrationen, så jeg kan fokusere på effekten.
Doodle er min assistent til distriktsmøder - kunderne booker selv, ingen e-mailjagt.
Gruppeafstemninger justerede vores adoptionsudvalg på en dag, ikke en uge.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Tips og ressourcer til
Uddannelseskonsulenter
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan håndterer jeg opdagelsesopkald, skolebesøg og check-ins fra ét sted?
Opret separate mødetyper på din bookingside med forskellige varigheder, buffere og lokationer. Del ét link, og lad kunderne vælge, hvad de har brug for.
Kan jeg forbinde flere kalendere eller videoværktøjer?
Ja, synkroniser Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere og integrer Zoom, Teams eller Webex. Doodle tjekker konflikter på tværs af forbundne kalendere for at forhindre dobbeltbooking.
Hvordan planlægger jeg med store komiteer på tværs af distrikter?
Brug en gruppeafstemning til at foreslå et par vinduer. Sæt en svarfrist, begræns mulighederne, og lås den endelige tid, når stemmerne er kommet ind.
Er elev- eller forældredata beskyttet?
Ja, det gør vi. Vi opfylder GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3. Du kontrollerer, hvilke felter der indsamles, og hvem der kan booke.
Min tilgængelighed ændrer sig hver uge - kan Doodle følge med?
Helt sikkert. Opdater timer når som helst, tilføj smarte tidszoner, bloker rejsedage eller indstil datospecifikke overstyringer. Din bookingside opdateres øjeblikkeligt.