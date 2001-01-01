Enkel planlægning for skolens administration og personale
Bruges af administration og personale på tværs af førende institutioner
Automatiser forældremøder, 1:1-samtaler, campusrundvisninger og optagelsesmøder
Del et link, så folk selv kan booke. Slip for telefonsamtaler og manuelle kalenderopdateringer.
Koordinere kalendere, lokaler og serviceskranker på tværs af afdelinger
Én oversigt over tilgængelighed reducerer konflikter og holder rektorer, rådgivere, sygeplejersker og leverandører på samme side.
Automatiske bekræftelser, påmindelser og brandede invitationer reducerer udeblivelser og giver et poleret kontor
Eksporter fremmøde og noter for nøjagtig registrering og smidig opfølgning.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Bygget til den måde, skolekontorer fungerer på
Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere
Tjek automatisk konflikter; tilføj Zoom-, Teams- eller Webex-links. Opret møder på få sekunder for rektorer, rådgivere, HR eller faciliteter.
Tilg�ængelighed i realtid på tværs af tidszoner og vagtplaner
Se ledige lokaler og personale på et øjeblik; Doodle forhindrer dobbeltbookinger og opdaterer, når kalenderen ændres.
Brand bookingsider med skolens navn, logo og farver
Tilføj indgangsspørgsmål, så familierne kommer forberedte til IEP'er, tilmeldinger eller møder om økonomisk støtte.
Hold data sikre med GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3.
Rollebaseret adgang, SSO og FERPA-tilpassede workflows hjælper Admin & Staff med at overholde distriktets politikker.
Brug gruppeafstemninger til at finde tidspunkter for personalemøder, udvalg eller PD-dage
Sæt deadlines, begræns mulighederne, og lås den endelige tid, når ledelsen har godkendt den.
Udgiv tilmeldingssedler til konferencer, frivillige vagter ...
Campus-ture eller afhentning af bærbare computere. Styr caps, buffere og placeringer uden at skulle jonglere med regneark.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Forældre booker sig selv. Vores telefoner er endelig stille.
Doodle koordinerer PD, interviews og IEP'er uden dobbeltbookinger.
Påmindelser halverer antallet af udeblivelser, og vores sider ser officielle ud.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til
Administration og personale
Ofte stillede spørgsmål
Kan vi styre forældremøder på tværs af klassetrin?
Ja, det kan du. Opret tilmeldingsark pr. klasse eller lærer, indstil tidsgrænser og buffere, og del et enkelt link. Familier vælger tider; bekræftelser og påmindelser sendes automatisk ud.
Fungerer Doodle med vores kalender- og videoværktøjer?
Ja, det kan du. Tilslut Google Kalender, Outlook eller Apple, plus Zoom, Teams eller Webex. SSO er tilgængelig på virksomhedsplaner.
Kan vi planlægge værelser og servicedesk?
Ja. Brug bookingsider til rådgivning, registrering eller teknisk afhentning. Tildel steder, tilføj check-in-spørgsmål, og se tilgængelighed i realtid for at undgå dobbeltbookinger.
Er Doodle FERPA-venlig og sikker?
Vi beskytter data med GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3. Du kontrollerer, hvad der indsamles, hvem der kan booke, og hvor længe data opbevares.
Vores tilgængelighed ændrer sig hver uge. Kan Doodle følge med?
Ja. Indstil tilbagevendende timer, engangsvinduer, helligdage, buffere og regler for tidszoner. Opdater når som helst; dine bookingsider afspejler ændringer med det samme.