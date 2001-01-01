Opret en Doodle

Enkel planlægning for skolens administration og personale

Stop med at jage svar. Doodle strømliner møder, tilmeldinger og lokalekalendere på tværs af afdelinger. Synkroniser værktøjer og hold forældre og lærere på linje.

Bruges af administration og personale på tværs af førende institutioner

Automatiser forældremøder, 1:1-samtaler, campusrundvisninger og optagelsesmøder

Del et link, så folk selv kan booke. Slip for telefonsamtaler og manuelle kalenderopdateringer.

Koordinere kalendere, lokaler og serviceskranker på tværs af afdelinger

Én oversigt over tilgængelighed reducerer konflikter og holder rektorer, rådgivere, sygeplejersker og leverandører på samme side.

Automatiske bekræftelser, påmindelser og brandede invitationer reducerer udeblivelser og giver et poleret kontor

Eksporter fremmøde og noter for nøjagtig registrering og smidig opfølgning.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Bygget til den måde, skolekontorer fungerer på

Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere

Tjek automatisk konflikter; tilføj Zoom-, Teams- eller Webex-links. Opret møder på få sekunder for rektorer, rådgivere, HR eller faciliteter.

Tilgængelighed i realtid på tværs af tidszoner og vagtplaner

Se ledige lokaler og personale på et øjeblik; Doodle forhindrer dobbeltbookinger og opdaterer, når kalenderen ændres.

Brand bookingsider med skolens navn, logo og farver

Tilføj indgangsspørgsmål, så familierne kommer forberedte til IEP'er, tilmeldinger eller møder om økonomisk støtte.

Hold data sikre med GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3.

Rollebaseret adgang, SSO og FERPA-tilpassede workflows hjælper Admin & Staff med at overholde distriktets politikker.

Brug gruppeafstemninger til at finde tidspunkter for personalemøder, udvalg eller PD-dage

Sæt deadlines, begræns mulighederne, og lås den endelige tid, når ledelsen har godkendt den.

Udgiv tilmeldingssedler til konferencer, frivillige vagter ...

Campus-ture eller afhentning af bærbare computere. Styr caps, buffere og placeringer uden at skulle jonglere med regneark.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Forældre booker sig selv. Vores telefoner er endelig stille.

LM

Lena M.

Skolens kontorchef

Doodle koordinerer PD, interviews og IEP'er uden dobbeltbookinger.

CR

Carlos R.

Administrativ assistent i distriktet

Påmindelser halverer antallet af udeblivelser, og vores sider ser officielle ud.

TS

Tina S.

Registrator

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til Administration og personale

Bedste praksis for at strømline skolekontorets planlægning, møder og kalenderstyring.

Sådan kører du stressfri forældre-lærer-tilmeldinger

A group of six people are in a meeting room with their laptops

Udvalgsmøder, der rent faktisk starter til tiden

En registrator-guide til konfliktfri lokaleplanlægning

Ofte stillede spørgsmål

Kan vi styre forældremøder på tværs af klassetrin?

Ja, det kan du. Opret tilmeldingsark pr. klasse eller lærer, indstil tidsgrænser og buffere, og del et enkelt link. Familier vælger tider; bekræftelser og påmindelser sendes automatisk ud.

Fungerer Doodle med vores kalender- og videoværktøjer?

Ja, det kan du. Tilslut Google Kalender, Outlook eller Apple, plus Zoom, Teams eller Webex. SSO er tilgængelig på virksomhedsplaner.

Kan vi planlægge værelser og servicedesk?

Ja. Brug bookingsider til rådgivning, registrering eller teknisk afhentning. Tildel steder, tilføj check-in-spørgsmål, og se tilgængelighed i realtid for at undgå dobbeltbookinger.

Er Doodle FERPA-venlig og sikker?

Vi beskytter data med GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3. Du kontrollerer, hvad der indsamles, hvem der kan booke, og hvor længe data opbevares.

Vores tilgængelighed ændrer sig hver uge. Kan Doodle følge med?

Ja. Indstil tilbagevendende timer, engangsvinduer, helligdage, buffere og regler for tidszoner. Opdater når som helst; dine bookingsider afspejler ændringer med det samme.

Giv dit kontor en planlægningsassistent

Start gratis. Spar timer hver uge på tværs af din kalender og dine møder.

