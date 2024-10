En undersøgelse af Doodles brugeroplevelse

Lullabot er et content strategy- og designfirma, der arbejder med store digitale udgivere og medievirksomheder. De har specialiseret sig i at modernisere hjemmesider og revidere content management-systemer. Vi talte med kreativ direktør Jared Ponchot om hans arbejde med at lede et kreativt team og de planlægningsmæssige udfordringer, der følger med produktudvikling og fjernarbejde.

Doodle strømliner rekrutteringen til UX-research

Det kræver en masse arbejde at bringe et nyt produkt fra idé til virkelighed. Prototypestadiet er især afgørende - det er her, du får dit produkt foran friske ansigter for at sikre, at det er nyttigt, nemt at bruge og sjovt at interagere med. Ikke overraskende involverer dette en masse møder. Hver gang Jareds team får en idé til et nyt design, er de nødt til at planlægge 20 minutters brugertest for at sikre, at de er på rette spor. Heldigvis giver Doodle 1:1 brugerne mulighed for at planlægge flere én-til-én-møder på én gang. Du skal blot inkludere alle de potentielle tidspunkter for dine interviews, tilføje så mange kontakter, som du vil, og sende invitationerne ud. Når en af dine inviterede vælger en mulighed, vil den ikke længere være tilgængelig for de andre inviterede. På den tid, det tager at planlægge ét interview, kan du planlægge op til 100 på én gang.

Planlæg med hvem som helst, på ethvert kalendersystem

At arbejde på afstand giver sine egne unikke planlægningsudfordringer for ethvert team, og det gælder især, når fjernarbejde involverer koordinering med eksterne. Planlægning af møder med folk uden for din organisation er ikke noget problem med Doodle. Doodle er fuldstændig kalender-agnostisk, så hvis dit G-suite-team ønsker at holde møder med eksterne Microsoft-fans, kan du sende Doodle-invitationer og booke møder lige så nemt, som du ville gøre med en hvilken som helst intern holdkammerat. Som en bonus, med den direkte kalenderforbindelse, synkroniseres møder, du organiserer med Doodle, automatisk til din kalender!

Flere møder betyder ikke mere travlhed.

Jared står over for et problem, som mange mennesker i lederstillinger har: et "dobbeltliv" med møder. Ud over regelmæssige møder med sit designteam deltager Jared takket være sin ledende rolle hos Lullabot også i regelmæssige direktionsmøder. Heldigvis eliminerer Doodle den administrative byrde ved at planlægge og spore møder. Doodle-gruppeafstemninger og Doodle 1:1-møder kan organisere møder af enhver størrelse på få minutter og derefter automatisk booke dem i alle deltagernes kalendere. Doodle-dashboardet giver et hurtigt overblik over alle dine planlagte møder, En lederrolle betyder måske flere møder - men takket være Doodle betyder det ikke længere mere travlt arbejde.

Anvendelsesmuligheder: Interviews, en-til-en-møder, teammøder, global planlægning, eksterne interessenter.