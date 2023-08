Processen med at vælge tidspunkter på de enkelte dage er noget, som vores brugere er meget fortrolige med, når de planlægger en begivenhed med Doodle, men hvad med planlægning af begivenheder, der strækker sig over flere dage, f.eks. en ferie med venner eller en konference? Vores brugere har ofte anmodet om en funktion til flere dage, og vi er glade for at kunne sige, at afstemninger om flere dages begivenheder nu understøttes internationalt i Desktop Web-versionen af Doodle!

Denne gratis nye funktion har allerede været tilgængelig i USA og Canada, og brugere på disse steder har testet flerdagesbegivenheder og givet deres feedback. I løbet af denne testperiode blev der oprettet ca. 65.000 afstemninger om flerdagesbegivenheder, og mere end 250.000 personer deltog i disse begivenheder. På baggrund af succesen med disse afstemninger er tiden nu inde til at udrulle denne funktion til alle vores brugere.

Det er nemt at planlægge en flerdagsbegivenhed. Du skal blot klikke på en dato, tage fat i den grønne pil og vælge det antal dage, du har brug for. Tjek vores hjælpecenter for mere og hvordan du gør.