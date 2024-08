Doodle kalender app

Tag Doodle med dig over det hele med Doodles nye app . Doodle tilbyder en app, der giver mulighed for altid, at holde dig opdateret med din kalender og undgå at glemme møder. Ydermere har du mulighed for, at oprette begivenheder på farten, direkte fra din telefon. De samme funktioner, som du finder på Doodles egen hjemmeside, bare pakket ned i en smart app.

Kalender app til Iphone og Andriod

Doodles kalender app er tilgængelig til en bred række softwares og telefoner, så du også har mulighed for, at bruge Doodle, på netop din mobil. Doodle er tilgængelig til både Iphone og Ipads i din App store, men kan selvfølgelig også findes i Google Play, så du kan bruge appen til din Android telefon. Doodles kalender app er veludviklet og velfungerende, hvilket gør din hverdag lettere, du har mulighed for at holde dig opdateret, samt oprette nye begivenheder, direkte fra mobilen.

Fordelen ved Doodle app kalender

Det gode ved altid, at have Doodle ved din side er du har mulighed for altid, at holde dig opdateret, både for dagens gennemgang, men også længere frem i tiden, så du ikke laver en aftale og ender med en dobbelt bookning. Ved at downloade Doodles kalender app, undgår du dobbelt bookninger. Endnu en fordel ved Doodle dansk kalender app er, at du kan oprette begivenheder på farten, og smide invitationerne af sted med det samme. Har du 15 minutter i metroen er det nemt, at arrangere fremtidige begivenheder og møder blot ved hjælp af.

3 skridt og så er begivenheden oprettet

Med Doodles app kalender, tager det blot 3 skridt, så er begivenheden oprettet og du er klar til, at inviter folk.

Skridt 1

Det første skridt, er formålet med mødet eller begivenheden. Det er vigtigt, at det bliver godt beskrevet, så deltagerne har mulighed for at møde op forberedt.

Skridt 2

I skridt to, skal datoen fastsættes, det er rimelig simpelt og lige til. Et godt design i Doodles online kalender app, gør det er rigtig nemt at finde den dato, som du ønsker.

Skridt 3

Når datoen er fundet, skal det nu besluttes hvilken tid på dagen begivenheden skal finde sted. Det er meget lige til og du har mulighed for, at skrive et klokkeslæt med tal, eller ønsker du blot at skrive ”middag”, har du også mulighed for det.

Så nemt er det med Doodle kalender app

Det tager få minutter, at oprette en begivenhed med din Doodle app kalender til Iphone og Andriod. Det sidste skridt efter at have oprettet begivenheden, er at sende invitationer ud, det kan nemt gøres, ved at sende et link ud via e-mail eller sociale medier, deltagerne kan så via linket acceptere invitationen og synkronisere deres kalender med invitationen.