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Er du klar til at komme i gang?

Doodle fungerer problemfrit med de værktøjer, du bruger hver dag

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Webex fra Cisco

Gør din hybride arbejdsdag mere effektiv med gnidningsfri videokonferencer.

Zoom icon
Zoom

Tilføj automatisk Zoom-videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.

Zapier Logo
Zapier

Med tusindvis af integrationsmuligheder kan du forbinde Doodle med de værktøjer, du bruger.

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Microsoft Teams

Generer automatisk links til konferencer, og gør det nemmere at planlægge møder.

Google meet icon
Google Meet

Tilføj automatisk videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.

Microsoft Exchange Icon
Microsoft Exchange online

Planlæg din dag på den nemme måde ved at tilføje Doodle til din e-mail og kalender.

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Google Calendar

Få et overblik over din dag, og synkroniser alle dine begivenheder automatisk.

microsoft office
Microsoft Office 365

Få Doodle ind på dit kontor, spar tid, og arbejd på den måde, du ønsker det.

Android App Icon
Android-app

Doodles Android-app er i øjeblikket ikke tilgængelig, da vi er ved at opbygge en bedre mobiloplevelse. I mellemtiden giver vores fuldt optimerede mobilwebsite dig mulighed for at planlægge og styre møder når som helst og hvor som helst - uden brug af app.

iPhone App Icon
iPhone app

Doodles iPhone-app er i øjeblikket ikke tilgængelig, da vi arbejder på at opbygge en ny og forbedret mobiloplevelse. I mellemtiden kan du administrere din tidsplan på farten ved hjælp af vores fuldt optimerede mobilwebsted - ingen download nødvendig.