Er du klar til at komme i gang?
Doodle fungerer problemfrit med de værktøjer, du bruger hver dag
Webex fra Cisco
Gør din hybride arbejdsdag mere effektiv med gnidningsfri videokonferencer.
Zoom
Tilføj automatisk Zoom-videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.
Zapier
Med tusindvis af integrationsmuligheder kan du forbinde Doodle med de værktøjer, du bruger.
Microsoft Teams
Generer automatisk links til konferencer, og gør det nemmere at planlægge møder.
Google Meet
Tilføj automatisk videolinks til virtuelle møder, som du planlægger med Doodle.
Microsoft Exchange online
Planlæg din dag på den nemme måde ved at tilføje Doodle til din e-mail og kalender.
Google Calendar
Få et overblik over din dag, og synkroniser alle dine begivenheder automatisk.
Microsoft Office 365
Få Doodle ind på dit kontor, spar tid, og arbejd på den måde, du ønsker det.
Android-app
Doodles Android-app er i øjeblikket ikke tilgængelig, da vi er ved at opbygge en bedre mobiloplevelse. I mellemtiden giver vores fuldt optimerede mobilwebsite dig mulighed for at planlægge og styre møder når som helst og hvor som helst - uden brug af app.
iPhone app
Doodles iPhone-app er i øjeblikket ikke tilgængelig, da vi arbejder på at opbygge en ny og forbedret mobiloplevelse. I mellemtiden kan du administrere din tidsplan på farten ved hjælp af vores fuldt optimerede mobilwebsted - ingen download nødvendig.