Time-blocking vs. task batching: Která metoda zvyšování produktivity zvítězí?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Začíná ti tvůj seznam úkolů připadat jako nikdy nekončící příběh? Když o tvou pozornost soupeří schůzky, e-maily a práce vyžadující plnou koncentraci, není divu, že se úkoly neustále hromadí.
Protože dobré hospodaření s časem ti pomůže udržet ten seznam pod kontrolou, mohou ti metody zvyšování produktivity, jako je time-blocking a seskupování úkolů, pomoci převzít kontrolu nad jejich rozvrhy. Která z nich je ale pro tebe ta pravá?
V tomto článku si podrobně rozebereme, jak jednotlivé metody fungují, jaké jsou jejich hlavní rozdíly a jak ti nástroj pro plánování může pomoci zvýšit produktivitu.
Co je to time-blocking?
Time-blocking je technika řízení času, při které si naplánuješ konkrétní časové úseky pro
různé úkoly v průběhu dne. Plánování a vyhrazení konkrétních časových úseků pro schůzky, soustředěnou práci a dokonce i přestávky ti může pomoci přejít od reaktivního způsobu práce k tomu strukturovanějšímu.
Příklad časového blokování:
8:00 – 9:00: Kontrola a vyřizování e-mailů 9:00 – 11:30: Čas věnovaný projektu 11:30 – 12:00: Obědová přestávka 12:00 – 15:00: Týmové porady
Výhody a nevýhody časového blokování
Hlavní výhodou time-blockingu je stanovení priorit úkolů. Díky vymezení konkrétních časových úseků můžeš pracovat bez – nebo s menším množstvím – rušivých vlivů.
Time-blocking také minimalizuje pokušení věnovat se více úkolům najednou, takže se můžeš lépe soustředit a pracovat efektivněji.
Někdy to však může působit omezujícím dojmem. Pokud se objeví naléhavý úkol nebo se ti nečekaně změní rozvrh, tvé naplánované časové bloky už nemusí odpovídat realitě. Dodržování přísného rozvrhu s časovými bloky vyžaduje disciplínu, protože může být lákavé překročit jeden blok a narušit tak zbytek dne.
Co je to seskupování úkolů?
Seskupování úkolů ti umožňuje seskupit a dokončit podobné úkoly během jedné relace. Místo přeskakování mezi různými typy práce se soustředíš vždy na jednu kategorii úkolů.
Příklad hromadného zpracování úkolů v praxi:
Pondělí ráno: Napsat a naplánovat příspěvky na sociální sítě Úterý odpoledne: Nahrát všechny epizody podcastu na tento měsíc Pátek večer: Hromadně vyřídit e-mailové odpovědi a administrativní úkoly
Výhody a nevýhody seskupování úkolů
Seskupování úkolů je velmi účinné pro minimalizaci rozptýlení a omezení přepínání mezi různými kontexty. Když opakovaně přecházíš mezi různými typy práce, tvůj mozek potřebuje čas na přizpůsobení – seskupování úkolů tuto neefektivitu eliminuje tím, že udržuje tvou pozornost na podobných úkolech po delší dobu.
Sdružování úkolů však není nejvhodnější pro nepředvídatelné rozvrhy. Sdružování nemusí být vždy praktické, pokud tvá práce vyžaduje častá přerušení nebo okamžité reakce. Navíc příliš dlouhá práce na stejném typu úkolu může vést k vyhoření, zejména u kreativních úkolů, které vyžadují čerstvou energii a inspiraci.
Time-blocking vs. task batching: Hlavní rozdíly
Ačkoli obě metody pomáhají zvýšit produktivitu, time-blocking se zaměřuje na strukturování celého tvého dne tak, aby každý úkol měl vyhrazený časový úsek. Tato metoda se osvědčuje u lidí, kteří potřebují jasný plán a chtějí skloubit více povinností.
Na druhou stranu seskupování úkolů snižuje rozptylování tím, že sdružuje podobné úkoly dohromady, což je obzvláště užitečné při opakující se nebo kreativní práci.
Dalším klíčovým rozdílem je flexibilita. Časové blokování může působit strnule, protože posunutí jednoho úkolu může ovlivnit celý rozvrh. Seskupování úkolů však umožňuje větší přizpůsobivost, protože seskupené relace můžeš upravovat podle pracovní zátěže a úrovně energie.
Nakonec záleží na tvém stylu práce a typech úkolů, které denně řešíš, jaká metoda je pro tebe nejlepší.
Kterou z nich bys měl použít?
Ať už chceš využívat časové bloky, seskupovat úkoly nebo kombinovat obojí, záleží to na tvém pracovním postupu a osobních preferencích. Pokud ti vyhovuje struktura a potřebuješ jasný plán na celý den, časové bloky ti pomohou udržet se na správné cestě. Přidělením pevných časových úseků různým úkolům dokážeš vše zvládnout bez rozptylování.
Na druhou stranu, pokud tvoje práce zahrnuje mnoho opakujících se úkolů nebo kreativních projektů, které vyžadují hluboké soustředění, může ti seskupování úkolů pomoci pracovat efektivněji. Místo neustálého přepínání mezi nesouvisejícími úkoly zůstaneš ve stejném rozpoložení a podobnou práci dokončíš najednou.
Mnoho lidí zjistilo, že nejlépe funguje kombinace obou metod. Můžeš si například rozdělit den na časové bloky a v rámci těchto bloků seskupovat určité úkoly. Tímto způsobem získáš strukturu časového rozvrhu a zároveň budeš těžit z efektivity seskupování úkolů.
Jak ti nástroje pro plánování pomohou zůstat produktivní
Ať už si vybereš jakoukoli metodu zvyšování produktivity, správné nástroje mohou mít zásadní vliv.
Pokud využíváš time-blocking, nástroje pro plánování, jako je rezervační stránka v Doodle, ti umožňují vyhradit si konkrétní časové úseky pro soustředěnou práci, schůzky nebo administrativní úkoly. Místo toho, abys nechal ostatní narušovat tvůj pracovní rytmus, máš svůj rozvrh pod kontrolou a umožňuješ ostatním rezervovat si s tebou schůzku pouze v době, kdy máš volno.
Pokud dáváte přednost hromadnému plánování úkolů, skupinové ankety Doodle vám pomohou efektivně sjednotit schůzky. Místo plánování několika hovorů v průběhu týdne je můžete sloučit do jedné nebo dvou cílených schůzek, čímž si uvolníte zbytek času pro nerušenou práci.
Ačkoli časové bloky i seskupování úkolů nabízejí jedinečné výhody, nejlepší přístup závisí na tvém pracovním stylu a povinnostech. Časové bloky pomáhají se strukturovaným plánováním, zatímco seskupování úkolů minimalizuje přepínání mezi kontexty a zlepšuje soustředění na podobné úkoly. Mnoho profesionálů zjistilo, že kombinace obou metod vytváří dokonalou rovnováhu.
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