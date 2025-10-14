Pořádání workshopů v rámci celého okresu: programy, přihlášky a připomínky
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Organizace workshopu pro celý okres není jen o tom, dostat lidi do jedné místnosti. Jde o to, aby se správné lidi – ve správný čas – se správnými očekáváními. Jako vzdělávací konzultant jsi často tím, kdo má za úkol to zajistit. Ale koordinace napříč školami, rolemi a kalendáři? To se může rychle zkomplikovat.
Pojďme si promluvit o tom, jak to ještě více zjednodušit.
Proč je těžké koordinovat workshopy pro celý okres
Každá škola funguje podle vlastního rozvrhu. Přidej k tomu vedení školského obvodu, zástupce komunity nebo podpůrný personál a najednou spravuješ pět různých kalendářů, desítky e-mailů a odpočítáváš termíny.
Pravděpodobně se snažíš skloubit:
Učitelé s omezenou dostupností mimo vyučovací hodiny
Ředitelé škol, kteří mají rezervace na měsíce dopředu
Podpůrné role jsou rozptýleny po různých budovách
Různá časová pásma, zejména ve velkých nebo odlehlých oblastech
Účastníci, kteří přehlédnou e-maily nebo zapomenou potvrdit účast
Bez správných systémů může organizace jediného workshopu zabrat celý týden neustálého dohadování.
Tři věci, které potřebuje každý skvělý workshop
Hladký a cílený průběh ankety začíná ještě předtím, než se někdo objeví. Tady jsou základní prvky, díky kterým vše půjde podle plánu:
Co potřebuješ
Proč je to důležité
Cílený program
Pomáhá všem přijít připraveni a zůstat na stejné vlně
Snadná registrace
Odstraňuje e-mailové řetězce a ruční sledování
Chytré připomenutí
Zajišťuje vysokou účast a nízký počet neúčasti
Ať už pořádáš školení, diskusní setkání nebo debaty o učebních osnovách, tyto tři prvky rozhodují o úspěchu či neúspěchu tvých výsledků.
Jak Doodle pomáhá vzdělávacím konzultantům vést lepší workshopy
A právě tady přichází na řadu Doodle. Poskytuje ti nástroje pro plánování, organizaci a sledování bez administrativní zátěže.
Postup je následující:
Využij skupinovou anketu a dosáhni nejlepšího času
Navrhni několik časových možností a nech své spolupracovníky hlasovat. Rychle najdeš termín, který vyhovuje většině lidí – bez dohadů a nekonečných e-mailových konverzací.
K správě docházky použij přihlašovací listinu
Ať už pořádáš několik workshopů nebo jedinou akci s omezeným počtem míst, Doodle ti nabízí přihlašovací listina registraci usnadní. Stačí vytvořit termíny, sdílet jeden odkaz a nechat účastníky vybrat si čas, který jim vyhovuje. V reálném čase uvidíš, kdo se zúčastní – žádné tabulky, žádné duplicitní rezervace.
Ať už organizuješ profesní rozvoj napříč školami nebo nabízíš volitelné workshopy, tento nástroj ti pomůže udržet vše v pořádku.
Využij funkci 1:1 nebo rezervační stránku pro koučování a následné konzultace
Po skončení workshopu možná budeš chtít nabídnout individuální zpětnou vazbu nebo koučovací sezení. S Doodle 1:1můžeš sdílet krátký seznam volných termínů a nechat učitele nebo vedoucí, aby si vybrali ten, který jim vyhovuje. Pokud pořádáš placené poradenské hovory, zřiď si rezervační stránka a propojte ji se službou Stripe , abyste mohli přijímat platby při rezervaci termínů účastníky.
Nebudeš muset sledovat faktury ani někoho uhánět – Doodle to za tebe vyřídí v pozadí.
Funkce, které ti ušetří spoustu času
Doodle Pro ti nabízí ještě větší kontrolu a flexibilitu. Získáš:
Neomezené skupinové ankety, přihlašovací listinya rezervační stránky
Žádné reklamy, nikdy
Pokročilé popisy schůzek generované umělou inteligencí (přizpůsob si tón, délku a pokyny)
Vlastní branding, díky kterému budou tvé pozvánky působit profesionálně
Integrace videokonferencí se službami Zoom, Microsoft Teams, Google Meet a Webex
Soukromé údaje účastníků pro citlivá jednání nebo v případě obav o ochranu osobních údajů napříč okresy
Pokud spolupracuješ s více školami nebo regiony, tyto funkce ti mohou ušetřit celé dny času stráveného koordinací.
Záleží ti na ochraně osobních údajů – a nám také
Jako konzultant se často zabýváš citlivými tématy, chráněnými údaji a různorodými zainteresovanými stranami. Doodle splňuje bezpečnostním standardům na podnikové úrovnia podrobnosti o tvém propojeném kalendáři jsou viditelné pouze tobě. Můžeš si vybrat, zda se účastníci při potvrzení účasti navzájem uvidí, což z něj činí bezpečnou volbu pro veřejné instituce, rodičovské skupiny nebo komunitní setkání.
Soustřeď se na lidi, ne na logistiku
Přinášíš do okresů, které podporuješ, vhled, strategii a přehlednost. Nenech, aby ti chaotická koordinace ukradla toto zaměření.
S Doodle můžeš:
Navrhni termíny pomocí skupinová anketa
Sleduj účast pomocí přihlašovací listina
Nabídni následné akce s 1:1 nebo rezervační stránka
Bezpečně přijímej platby přes Stripe
Chraň soukromí všech a zároveň si zachovej kontrolu
Ať už plánuješ sérii odborných školení nebo jednorázový summit pro celý okres, Doodle ti pomůže strávit méně času koordinací – a více času tím, co má skutečný dopad.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021