I questionari online con Doodle

Devi organizzare una riunione tra i colleghi del tuo reparto ma non riesci mai a mettere d’accordo gli impegni e le telefonate di tutti? Vuoi fare una cena di inaugurazione del tuo appartamento e vorresti che ci fossero davvero tutti, ma sembra impossibile trovare una data che combini le disponibilità di tutti? La soluzione è semplice e a portata di mano: apri un questionario online. Con il sistema di Doodle per aprire e partecipare ai sondaggi online, potrai raccogliere le preferenze di tutti senza bisogno di dover contattare più volte le persone per comunicare gli aggiornamenti o i cambiamenti, Doodle penserà a tutto!

Come aprire i tuoi questionari online con Doodle in pochi clic

Per aprire un questionario online con Doodle, non avrai bisogno di fare nulla: non dovrai registrare un profilo, né sottoscrivere un abbonamento. Vai alla homepage di Doodle e clicca su “programma un evento”: