Sapevi che Doodle è pienamente compatibile con ogni dispositivo mobile? Grazie alle app native per iOS e Android e alla versione del sito per smartphone, potrai utilizzare Doodle ovunque tu sia e consultare la tua agenda elettronica in ogni situazione. Doodle ti permette infatti di integrare la tua agenda elettronica (es. Google Calendar, iCal, Yahoo! ecc.) al tuo account di Doodle e quindi di creare un’agenda personalizzata con tutti i tuoi eventi. Grazie a questa funzione, unita alla possibilità di utilizzare Doodle da ogni dispositivo mobile che abbia connessione a internet, potrai avere a disposizione una vera e propria agenda per iPad, tablet o smartphone. Le applicazioni per Android e iOS sono facilmente installabili e disponibili sui market corrispondenti, creare un’agenda con tutti i tuoi eventi sul tuo cellulare o tablet grazie a Doodle sarà semplice e veloce. Tutto ciò che dovrai fare è: creare un account Doodle, acquistare Doodle Premium (gratuito per i primi 30 giorni) e scaricare l’applicazione di Doodle.

Come iscriversi a Doodle e ottenere Doodle Premium per la tua agenda elettronica

La prima cosa da fare per avere la tua agenda elettronica sul tuo smartphone è naturalmente, quella di iscriversi a Doodle. L’iscrizione è gratuita e velocissima, dovrai cliccare su “Crea un account” e scegliere una delle tre modalitá di iscrizione: tramite account Google, account Facebook o indirizzo e-mail.