Con el plan diseñado para empresas, usted puede adquirir el número de cuentas necesarias según el tamaño de su empresa. De esta forma todos sus compañeros podrán ponerse de acuerdo no sólo con usted, sino también entre ellos a la hora de crear su horario laboral personal. El programa para hacer horarios de trabajo de Doodle dota de independencia a cada una de las cuentas registradas, para que así cada trabajador pueda crear su propio registro, crear sus reuniones, o planificar sus tareas.La mayor de las ventajas de nuestro programa de horarios de trabajo es que podrá sincronizar otros horarios que ya tenga hechos previamente, como los ofrecidos por otras plataformas como Outlook o Google. De este modo, usted no perderá su información y podrá reunir todos sus horarios en una sola herramienta.Cree su cuenta Premium en cuestión de minutos y podrá empezar a crear encuestas que le permitirán reunirse con sus compañeros de trabajo. Esta opción le permite diseñar su propio horario de trabajo ya que cada una de las reuniones que acepte, o a las que sea invitado, se irán añadiendo a su calendario personal de trabajo que se crea automáticamente en Doodle.El programa para horarios de trabajo será la solución más efectiva para organización y coordinación entre los trabajadores de su empresa, independientemente del tamaño de ésta. Siempre podrá cambiar las fechas u horarios y adaptarlo a las necesidades de los asistentes a sus compromisos. No tendrá que estar continuamente supervisando la asistencia de los invitados, ya que los recordatorios se envían automáticamente y, por supuesto, ahorrará tiempo en ponerse de acuerdo, que podrá invertir en otras tareas.